    США не смогут закрыть Европу для российской нефти
    СВР объяснила жажду мести России у Мерца
    Ведущий Fox News не исключил подрыва «Силы Сибири 2»
    Кореевед Ланьков объяснил зачистку следов Ким Чен Ына в Пекине
    Путин пообещал решить задачи на Украине мирно или военным путем
    Трамп: Путин и Зеленский пока не готовы заключить перемирие
    МИД назвал условие нормализации отношений с Азербайджаном
    Зеленский допустил корейский сценарий на Украине
    «Новатэк» начал отгрузку газа с «Арктик СПГ 2» в Китай
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Наземные дроны отвоевывают ниши на поле боя

    Автономность беспилотных колесных и гусеничных платформ несколько ниже, чем у их летающих и плавающих собратьев – в силу технологических аспектов и непроработанности программного обеспечения. Но можно не сомневаться, что по мере развития ИИ автономизация наземных платформ будет расти, как и их роль в боевых действиях.

    Илья Ухов Илья Ухов Россия масштабирует опыт жизни без диктата Запада

    Россию в условиях крупномасштабного альянса с Глобальным Югом невозможно взять измором. Визит Путина в КНР наглядно показал роль Москвы в качестве ведущего центра нового многополярного мироустройства.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленскому легче отдать Донбасс, чем отменить русофобию

    Сегодня русофобия на Украине не только закреплена законодательно, но стала частью мировоззрения немалой части общества. И этим людям Зеленскому будет невозможно объяснить отмену антирусских законов, если обстоятельства сложатся так, что их придется отменять.

    4 сентября 2025, 10:29 • Новости дня

    РСТ: Россияне не жалуются на «странный вирус» в Турции

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У отдыхающих россиян на пляжах Турции нет массовых обращений с жалобами на вирусные инфекции, заявили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

    Туроператоры не получали массовых обращений и жалоб от находящихся в Турции россиян на заражение «странным вирусом», сообщили в РСТ, передает ТАСС.

    Крупные туроператоры, входящие в организацию, не фиксировали массовых жалоб туристов.

    До этого Telegram-каналы сообщали о жалобах россиян на заражение неизвестным вирусом на пляжах Турции.

    В июне сообщалось, что на побережьях Мраморного, Эгейского и Средиземного морей выявили опасные виды бактерий Vibrio, способные вызвать холеру и тяжелые кожные инфекции.

    В начале летнего сезона в Турции фиксировали случаи заболевания вирусом Коксаки, который особенно опасен для детей до 10 лет.

    1 сентября 2025, 12:45 • Новости дня
    Эрдоган сообщил об успешном тестировании расчетов за газ и «Аккую»

    Эрдоган сообщил об успешном тестировании клиринга для расчетов за газ и АЭС

    Эрдоган сообщил об успешном тестировании расчетов за газ и «Аккую»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал о завершении испытаний клиринговой схемы, которая обеспечит финансирование проекта АЭС «Аккую».

    По информации, переданной ТАСС, Эрдоган провел встречу с Владимиром Путиным в Китае, где проинформировал о новых финансовых успехах по проекту АЭС «Аккую».

    Глава Турции отметил, что клиринговый механизм позволяет использовать платежи турецкой компании Botas за российский газ для финансирования строительства атомной станции.

    Президент Эрдоган заявил: «Мы добились успешных результатов на этапе тестирования клирингового механизма, который удовлетворит потребности АЭС «Аккую» в финансировании за счет платежей компании Botas за газ».

    Эта схема направлена на оптимизацию взаиморасчетов между странами и ускорение реализации крупного энергетического проекта.

    Напомним, ранее Министерство юстиции США заморозило 2 млрд долларов, поступивших из России на счета в банке JPMorgan и предназначавшихся для строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции.

    На строительство АЭС «Аккую» в Турции было потрачено 25 млрд долларов из суверенных фондов России.

    Турецкая газета Hurriyet заявила, что публикация The Wall Street Journal о заморозке средств является попыткой оказать давление на администрацию президента США Дональда Трампа и дестабилизировать отношения между США и Турцией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция получила от США исключение, позволяющее использовать Газпромбанк для оплаты российского газа несмотря на введенные санкции.

    Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий зарубежным покупателям оплачивать российский газ рублями через счет не только в Газпромбанке, но и в других банках.

    Будапешт разработал механизм для оплаты российского газа, нефти и ядерного топлива в условиях санкций США против Газпромбанка.

    2 сентября 2025, 10:51 • Новости дня
    Китай объявил пробный безвизовый режим для россиян

    Китай сообщил о введении пробного безвизового режима для россиян на срок до 30 дней

    Китай объявил пробный безвизовый режим для россиян
    @ Ma Weibing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Китай разрешит гражданам России с обычными загранпаспортами посещать страну без визы на срок до 30 дней, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

    Решение принято для упрощения взаимных поездок граждан обеих стран. Пробная безвизовая политика будет действовать до 14 сентября 2026 года, сказал представитель китайского ведомства, передает ТАСС.

    В марте сообщалось, что Пекин и Москва намерены улучшить визовый режим, чтобы сделать поездки между странами более удобными для граждан.

    В октябре 2023 года Китай упростил въезд для россиян.


    3 сентября 2025, 19:20 • Видео
    Европа стала жабой на дне колодца

    «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    1 сентября 2025, 20:16 • Новости дня
    Семья пропавшего в Босфоре пловца решила подать иск к организаторам заплыва

    Родственники пропавшего пловца Свечникова объявили о готовящемся иске к организаторам

    Семья пропавшего в Босфоре пловца решила подать иск к организаторам заплыва
    @ Khalil Hamra/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Семья Николая Свечникова, пропавшего во время заплыва через Босфор, заявила о планах подать в суд, считая организаторов ответственными за безопасность.

    Семья российского пловца Николая Свечникова, который пропал во время межконтинентального заплыва через Босфор в Турции, намерена подать иск против организаторов мероприятия, передает RT.

    Мать спортсмена заявила: «Они обязаны были обеспечивать безопасность, поэтому должны понести ответственность». По ее словам, организаторы помогли выбраться из воды двум другим участникам, испытывавшим трудности, но не заметили исчезновения ее сына.

    Женщина также подчеркнула, что не верит словам турецкого пловца, утверждавшего, что Николай добровольно покинул дистанцию. Сейчас она оформляет заграничный паспорт, чтобы лично отправиться в Стамбул, где продолжаются поиски спортсмена.

    Российский пловец, кандидат в мастера спорта Свечников, участвовал в заплыве 24 августа, но не финишировал. Как пишет RT, прокуратура стамбульского района Бейкоз организовала специальную группу полицейских и запросила записи с камер прибрежных кафе. В поисках задействованы водолазы, вертолет и гидролокатор. По словам пресс-секретаря Национального олимпийского комитета Турции, ученики Свечникова видели его на дистанции, после чего он исчез из виду.

    Генконсульство России в Стамбуле взаимодействует с местными властями, поиски продолжаются. Организаторы мероприятия заявили о высоких мерах безопасности и выразили сожаление по поводу случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после происшествия с российским пловцом Николаем Свечниковым организаторы заплыва в Дарданеллах изменили правила и усилили безопасность, привлекли более 100 служб и ввели яркую экипировку для участников.

    Спасательная операция по поиску Николая Свечникова, пропавшего при заплыве через Босфор, может распространиться и на Мраморное море. Российский спортсмен Николай Свечников во время массового заплыва в Босфоре отклонился от маршрута и плыл не в том направлении.

    1 сентября 2025, 13:29 • Новости дня
    Москва предложила Анкаре комплексное обслуживание поставленных систем С-400
    Москва предложила Анкаре комплексное обслуживание поставленных систем С-400
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Москва предлагает Анкаре комплексное обслуживание поставленных ранее зенитных ракетных систем С-400 и готова обсуждать иные направления военно-технического сотрудничества, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

    Он напомнил, что контракт на поставку полкового комплекта С-400 между Россией и Турцией был заключен в 2017 году на сумму 2,5 млрд долларов, а поставки завершены летом-осенью 2019 года, передает РИА «Новости».

    «С турками у нас давняя история по С-400, ее надо обслуживать, мы, естественно, предлагаем комплексное обслуживание тех систем, которые сегодня имеются в наличии с учетом того, что время определенное прошло и нужно поддерживать в соответствующем боевом состоянии. Это требует элементарного техобслуживания», – отметил Шугаев.

    Он также подчеркнул, что Москва готова обсуждать с турецкими коллегами не только вопросы противовоздушной обороны, но и любые другие направления в оборонной сфере. По его словам, для таких переговоров нет никаких ограничений или специальных тем, которые были бы закрыты для обсуждения с Анкарой.

    Эти заявления прозвучали на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Шугаев подчеркнул, что поддержание боеготовности турецких С-400 требует регулярного технического обслуживания, и Россия открыта к дальнейшему развитию сотрудничества с Турцией в военно-технической сфере, пишет ТАСС.

    Ранее в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом президент России Владимир Путин отметил значимый рост торгового оборота между странами и стратегическое партнерство в энергетике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин начал переговоры с Эрдоганом на полях саммита ШОС в китайском Тяньцзине.

    1 сентября 2025, 17:23 • Новости дня
    Путин сообщил о росте турпотока между Россией и Ираном

    Путин: Популярность туризма из России в Иран растет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил, что количество взаимных туристических поездок между Россией и Ираном значительно увеличилось.

    На встрече с иранским лидером Масудом Пезешкианом Путин отметил, что в 2024 году этот показатель вырос на 13%, передает ТАСС.

    Президент России также отметил, что взаимный товарооборот между Россией и Ираном увеличился на 11,4% в первом полугодии 2025 года. Путин подчеркнул, что по итогам прошлого года объем взаимной торговли вырос на 13%.

    Напомним, в понедельник Путин провел переговоры с Пезешкианом в своей резиденции на время визита в Тяньцзинь – отеле Ritz-Carlton.

    До этого он  встретился с премьером Вьетнама Фам Минь Тинем, президентом Турции Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Президент России также провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

    В апреле сообщалось, что туристический поток между Россией и Ираном вырос на 52%.

    1 сентября 2025, 15:14 • Новости дня
    Эрдоган и Токаев призвали к реформированию ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ООН требует серьезных реформ, и отметил, что организация не справляется с возложенными на нее задачами.

    Несмотря на усилия генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, структура неспособна эффективно действовать в современных условиях, заявил турецкий лидер в ходе выступления на расширенном заседании 25-го заседания Совета глав государств стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает РИА «Новости».

    «ООН нуждается в серьезных реформах. Несмотря на все усилия моего друга Антониу Гутерриша, организация не справляется со своими задачами. Перед лицом тех жестокостей, которым палестинский народ подвергается уже многие годы, наша общая обязанность – сделать ООН платформой, представляющей глобальную справедливость», – заявил турецкий лидер.

    По словам Эрдогана, Турция выступает за разрешение международных проблем с уважением к суверенитету государств, а также в духе диалога и сотрудничества. Он выразил уверенность в необходимости преобразования ООН в более справедливую структуру.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул, что отказ от реформ в ООН может бесповоротно подорвать доверие стран к организации. Токаев отметил важность сохранения независимости ООН как универсальной структуры и призвал к реформированию Совета Безопасности.

    Пресс-служба казахстанского лидера передает, что Токаев высоко оценил инициативу председателя КНР Си Цзиньпина по глобальному управлению, которая, по его мнению, способствует формированию более справедливого мирового порядка. Президент Казахстана выразил благодарность лидерам ШОС за поддержку преобразования Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в международную организацию.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Китай поддерживают возможную реформу ООН, которая позволит восстановить авторитет организации. Российский лидер призывал адаптировать ООН к реалиям XXI века.

    В мае Reuters сообщило о планах ООН провести масштабную реформу.

    2 сентября 2025, 14:13 • Новости дня
    Группа туристов из Москвы оказалась под камнепадом на Эльбрусе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Во время акклиматизации группа московских туристов подверглась камнепаду на Эльбрусе, сообщил вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.

    Группа из восьми туристов остановились для отдыха и акклиматизации. Они не являлись профессиональными альпинистами, пояснил Пятницин ТАСС.

    На группу сорвался камень, одна из девушек получила ушиб. Пострадавшую доставили по канатной дороге вниз, где ей оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас девушка чувствует себя хорошо.

    В конце августа в горах Алма-Атинской области Казахстана спасли группу из шести альпинистов, в числе которых было пятеро россиян. Их эвакуировали вертолетом с высоты 4300 метров.

    До этого во время восхождения на гору Джанги-Тау на Кавказе погиб 68-летний альпинист Александр Расторгуев, его группа попала под камнепад.

    1 сентября 2025, 12:05 • Новости дня
    Эрдоган подтвердил ожидание визита Путина в Турцию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Турецкий лидер Тайип Эрдоган на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Китае подтвердил, что ожидает российского лидера с визитом в Турции.

    Эрдоган заявил: «Мое приглашение остается в силе. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать вас в нашей стране как можно скорее. Нас связывают искренние отношения, основанные на доверии. Наши отношения развиваются, не подвергаясь влиянию текущих обстоятельств», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин начал переговоры с Эрдоганом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине. Во время переговоров были затронуты важные региональные темы и российско-турецкое сотрудничество.

    1 сентября 2025, 11:14 • Новости дня
    Путин обсудил с Эрдоганом вопросы Ближнего Востока и Закавказья

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, во время которых были затронуты важные региональные темы и российско-турецкое сотрудничество.

    Путин и Эрдоган обсудили ряд актуальных международных тем, сообщил ТАСС.

    В ходе переговоров президенты уделили особое внимание ситуации на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Закавказье. Путин подчеркнул, что между двумя странами отлажено взаимодействие по этим вопросам, а контакты носят доверительный и конструктивный характер.

    Путин заявил: «В центре нашего внимания также представляющие общий интерес темы, такие как Ближний Восток, Северная Африка, Закавказье. Российско-турецкое взаимодействие по всем этим направлениям хорошо отлажено, носит конкретный, полезный и, я бы сказал, доверительный характер».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин начал переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине.

    3 сентября 2025, 19:25 • Новости дня
    Спрос на авиабилеты в Китай вырос после упрощения въезда

    Турэксперт Кузьмин сообщил о росте бронирований авиабилетов в Китай

    Tекст: Елизавета Шишкова

    После введения безвизового режима для россиян количество бронирований авиабилетов в Китай на вторую половину сентября увеличилось на 50%, сообщил заместитель директора по развитию авиарынка в сервисе путешествий «Туту» Артем Кузьмин.

    Как сообщает Газета.Ru, заместитель директора по развитию авиарынка сервиса «Туту» Артем Кузьмин рассказал о заметном скачке интереса россиян к поездкам в Китай. По его информации, количество забронированных билетов на вторую половину сентября увеличилось в полтора раза, что связано с введением безвизового режима для граждан России.

    «После объявления Китая о безвизовом режиме для россиян мы наблюдаем значительное увеличение интереса к путешествиям в эту страну. По нашей статистике, рост спроса на авиабилеты на вторую половину сентября, который можно связать с введением безвизового режима, составил 50%. Этот показатель свидетельствует о том, что упрощение въезда в Китай становится важным стимулом для путешественников, и мы ожидаем дальнейший рост интереса в ближайшие месяцы», – заявил Кузьмин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай разрешит гражданам России с обычными загранпаспортами посещать страну без визы на срок до 30 дней. Россия направила Китаю запрос с просьбой уточнить детали въезда и пребывания россиян в связи с введением Пекином одностороннего безвизового режима с 15 сентября 2025 года.

    1 сентября 2025, 12:13 • Новости дня
    Эрдоган назвал стамбульские переговоры вкладом в мирный процесс

    Эрдоган отметил значение стамбульских переговоров для урегулирования на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Турции Тайип Эрдоган на переговорах с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул, что встречи в Стамбуле способствовали продвижению мирного процесса по Украине.

    Заявление президента Турции прозвучало во время встречи с российским лидером в Китае, передает ТАСС. Канцелярия Эрдогана отметила, что турецкий лидер подчеркнул важность усилий Анкары по прекращению боевых действий на Украине.

    В заявлении канцелярии подчеркивается: «Наш президент заявил, что усилия Турции по прекращению войны на Украине и установлению справедливого и прочного мира продолжаются.

    По его мнению, переговоры в Стамбуле внесли вклад в мирный процесс». Эрдоган также подтвердил, что Турция поддерживает поиск справедливого и устойчивого урегулирования конфликта.

    Ранее помощник президента Владимир Мединский заявил, что Россия по стамбульским договоренностям передала киевской стороне одну тысячу тел солдат ВСУ.

    По условиям стамбульских договоренностей, с территории, подконтрольной киевскому режиму, вернулась группа российских военнослужащих.

    Россия передала группе военнопленных ВСУ украинской стороне.

    3 сентября 2025, 15:42 • Новости дня
    Египет объявил о создании мобильных клиник для туристов из России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Египетское управление здравоохранения объявило о запуске мобильных клиник для обслуживания туристов из России.

    Глава управления Ахмед ас-Собки провел встречу с российским послом Георгием Борисенко, где стороны обсудили совместные проекты в области здравоохранения и внедрение российского опыта в ядерной медицине, передает РИА «Новости».

    В заявлении управления отмечается, что мобильные клиники и новые отделения семейной медицины будут предоставлять россиянам расширенные услуги, способствуя развитию медицинского туризма. Ас-Собки анонсировал также предстоящую встречу с крупнейшими российскими страховыми компаниями для формирования комплексных пакетов медицинских и стоматологических услуг с пониженными ценами для туристов.

    Среди ключевых проектов в партнерстве с Россией глава управления выделил будущий международный центр диагностики и лечения опухолей с использованием ядерной медицины и лучевой терапии, который планируется открыть в одной из египетских провинций.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал Египет ключевым партнером России в Африке.

    В мае в Екатерининском зале Кремля состоялась встреча президента России Владимира Путина и президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.

    1 сентября 2025, 11:49 • Новости дня
    Путин заявил о росте товарооборота с Турцией на 3%

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом президент России Владимир Путин отметил значимый рост торгового оборота между странами и стратегическое партнерство в энергетике.

    Путин заявил о положительной динамике в торгово-экономических отношениях с Турцией, передает ТАСС. По его словам, по итогам первого полугодия текущего года объем товарооборота между Россией и Турцией увеличился почти на 3%. В прошлом году рост составил 6,6%.

    Путин подчеркнул: «Мы рассматриваем Турцию в качестве надежного, проверенного временем партнера как в двусторонних делах, так и на международной арене. Мы удовлетворены динамикой торгово-экономического сотрудничества». Российский президент также обратил внимание на конструктивный характер личных встреч с Эрдоганом и традиционно дружественные отношения между странами.

    Российский лидер отметил активную деятельность межправительственной комиссии, масштабные инвестиции и участие российских компаний в крупных проектах металлургии и автомобилестроения Турции. Сообщается, что турецкие фирмы активно работают в России, в том числе в машиностроении, деревообработке и металлургии.

    Путин особо выделил стратегическую природу партнерства в энергетике, отметив бесперебойные поставки газа через Черное море по трубопроводам «Голубой поток» и «Турецкий поток». Он сообщил, что по линии Росатома продолжается реализация проекта первой в Турции атомной станции «Аккую», а сейчас идет подготовка к запуску первого энергоблока.

    Во встрече в китайском Тяньцзине примут участие глава МИД Сергей Лавров, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, министры транспорта и энергетики, а также представители ряда российских государственных компаний, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин начал переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине.

    2 сентября 2025, 14:36 • Новости дня
    Эрдоган обсудил с Путиным итоги саммита России и США на Аляске

    Tекст: Валерия Городецкая

    Турецкий лидер Тайип Эрдоган рассказал, что во время визита в Китай обсудил с президентом России Владимиром Путиным итоги его переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом на Аляске.

    В ходе беседы с журналистами в самолете после саммита ШОС в Китае Эрдоган сообщил, что детально проанализировал с Путиным итоги его встречи Трампом на Аляске, передает РИА «Новости».

    Турецкий президент отметил, что встреча на Аляске была очень важной для обеих сторон, и что ему было интересно узнать мнение Путина по этим вопросам.

    Эрдоган также добавил, что обсуждал с Путиным возможность возобновления стамбульского процесса по урегулированию ситуации на Украине. По словам Эрдогана, российский лидер не исключил возвращения к переговорам в Турции.

    Турецкий президент подчеркнул, что для достижения конкретных результатов по украинскому урегулированию необходима встреча на уровне лидеров. «Необходимо превратить надежду на мир в конкретные результаты, ориентированные на решение проблемы. Для этого мы должны решать эту задачу на уровне лидеров», – сказал он.

    Напомним, накануне Путин встретился с Эрдоганом на саммите ШОС.

    Ранее Эрдоган назвал встречу Путина и Трампа новым толчком к поиску мира на Украине.

    В августе главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили итоги саммита на Аляске.

    2 сентября 2025, 11:07 • Новости дня
    Эксперты спрогнозировали рост популярности Китая среди россиян

    РСТ: Китай по популярности сравняется с Турцией после отмены виз для россиян

    Tекст: Мария Иванова

    Безвизовый режим, который вводят для россиян в Китае с сентября 2025 года, может вывести эту страну в топ-5 самых популярных направлений для отдыха, отметили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

    Китай после внедрения безвизового режима для россиян может стать таким же популярным туристическим направлением, как Турция и Таиланд, пишет ТАСС со ссылкой на Российский союз туриндустрии и туроператора ITM Group.

    В компании отметили: «Долгожданное введение безвизового въезда для россиян в сентябре 2025 года станет историческим моментом для всего туристического рынка. Это не просто административное упрощение, а прямой катализатор взрывного роста турпотока».

    Эксперты считают, что отмена визы устранит главный барьер для поездок – стоимость и сложность оформления документов, что особенно важно для спонтанных и семейных путешествий. Российский турбизнес уже подготовился к ожидаемому увеличению числа туристов – разработаны новые групповые и индивидуальные маршруты, расширяются партнерские связи с Китаем, а также идет активная подготовка гидов.

    В ITM Group прогнозируют, что спрос вырастет не только на традиционные экскурсионные направления – такие как Пекин и Шанхай, – но и на новые форматы туризма: гастрономические туры, экологические маршруты, поездки на крупные выставки и бизнес-мероприятия. По мнению представителей отрасли, Китай перейдет из разряда «экзотики» в топ-5 зарубежных направлений для россиян.

    Ранее стало известно, что власти Китая с 15 сентября введут безвизовый режим для граждан России с обычными загранпаспортами. Максимальный срок пребывания в стране без визы составит 30 суток.

    До этого Пекин и Москва объявили о намерении упростить визовые процедуры и сделать поездки между странами более удобными для граждан.

