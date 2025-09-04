Автономность беспилотных колесных и гусеничных платформ несколько ниже, чем у их летающих и плавающих собратьев – в силу технологических аспектов и непроработанности программного обеспечения. Но можно не сомневаться, что по мере развития ИИ автономизация наземных платформ будет расти, как и их роль в боевых действиях.3 комментария
РСТ: Россияне не жалуются на «странный вирус» в Турции
У отдыхающих россиян на пляжах Турции нет массовых обращений с жалобами на вирусные инфекции, заявили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
Туроператоры не получали массовых обращений и жалоб от находящихся в Турции россиян на заражение «странным вирусом», сообщили в РСТ, передает ТАСС.
Крупные туроператоры, входящие в организацию, не фиксировали массовых жалоб туристов.
До этого Telegram-каналы сообщали о жалобах россиян на заражение неизвестным вирусом на пляжах Турции.
В июне сообщалось, что на побережьях Мраморного, Эгейского и Средиземного морей выявили опасные виды бактерий Vibrio, способные вызвать холеру и тяжелые кожные инфекции.
В начале летнего сезона в Турции фиксировали случаи заболевания вирусом Коксаки, который особенно опасен для детей до 10 лет.