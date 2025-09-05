Власти Турции заявили об отсутствии инфекции Vibrio на курортах

Минздрав Турции сообщил об отсутствии случаев заболеваний Vibrio среди отдыхающих

Tекст: Мария Иванова

Анализ морской воды на турецких курортах не выявил инфекций, связанных с бактериями Vibrio, заявил Минздрав Турции, передает РИА «Новости».

В ведомстве подчеркнули, что ситуация находится под постоянным мониторингом: «Как и другие инфекционные заболевания, которые могут угрожать общественному здоровью, заболевания, вызываемые бактериями Vibrio, также находятся под пристальным вниманием нашего министерства».

Турецкие власти отмечают, что ни отклонений в анализах воды, ни зарегистрированных случаев заболеваний этой инфекцией на данный момент нет. Минздрав Турции подчеркнул, что продолжает круглосуточно следить за ситуацией, а также делится информацией с международными организациями.

Ранее в российских СМИ появились сообщения о жалобах туристов на странные вирусы, которые якобы подхватывают на пляжах Турции, и о госпитализации семьи после купания в Аланье. Однако, как отметили в Минздраве Турции, «никаких отклонений в результатах анализа проб морской воды не выявлено, и случаев заболеваний, вызванных бактериями Vibrio, в нашей стране не зарегистрировано».

Также Роспотребнадзор сообщил, что находится в контакте с турецкими коллегами и не получал жалоб от российских туристов на заражение опасной бактерией на пляжах Турции. В российском ведомстве уточнили, что случаи заражения вибрионами остаются редкими и обычно связаны с употреблением в пищу сырых или недоваренных морепродуктов.

Накануне в Российском союзе туриндустрии заявили, что среди отдыхающих россиян на пляжах Турции нет массовых обращений с жалобами на вирусные инфекции.

В июне сообщалось, что на побережьях Мраморного, Эгейского и Средиземного морей выявили опасные виды бактерий Vibrio, способные вызвать холеру и тяжелые кожные инфекции.

В начале летнего сезона в Турции фиксировали случаи заболевания вирусом Коксаки, который особенно опасен для детей до 10 лет.