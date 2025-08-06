Mirror: Принц Эндрю приглашал Эпштейна в королевскую ложу к Елизавете II

Tекст: Евгения Караваева

Принц Эндрю приглашал обвиненного в сексуальных преступлениях американского финансиста Джеффри Эпштейна в королевскую ложу на скачках в Аскоте, где одновременно находились королева Елизавета II и королева-мать, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Mirror.

В материале газеты говорится, что принц Эндрю пригласил Джеффри Эпштейна в королевскую ложу в Аскоте вместе с ее величеством королевой и королевой-матерью. Этот факт, по мнению издания, «бросает новую тень на королевскую семью, усугубляя скандал вокруг связей Эндрю и Эпштейна».

Издание сообщает, что существование такого приглашения подтверждает фотография, сделанная 22 июня 2000 года на Королевских скачках в Аскоте: на ней Эпштейн и его сообщница Гислейн Максвелл запечатлены в королевской ложе. Фотография была найдена в особняке Эпштейна на Манхэттене стоимостью 60 млн фунтов, среди снимков Эпштейна с папой римским, Фиделем Кастро, Ричардом Брэнсоном и Миком Джаггером.

Mirror также отмечает, что Эпштейн получал доступ и к другим закрытым мероприятиям королевской семьи: в 1999-м его замечали в резиденции Балморал, а в 2000-м он присутствовал на празднике по случаю 40-летия принца Эндрю. В декабре того же года Эпштейна пригласили провести выходные в имении королевы в Норфолке.

Mirror отмечает, что факт приглашения педофила и бывшего частного финансиста, не занимавшего никакой официальной должности, высокопоставленным членом королевской семьи, подчеркивает, насколько тесна была связь этих мужчин.

Принц Эндрю стал участником громкого скандала из-за обвинений в изнасиловании, выдвинутых Вирджинией Джуффре. В 2022 году он выплатил компенсацию, чтобы прекратить судебное разбирательство, при этом публично не признав вину. Букингемский дворец лишил герцога Йоркского почетных воинских званий и патронажей, а СМИ сообщали, что сумма компенсации могла составлять до 12 млн фунтов. В апреле 2025 года Джуффре была найдена мертвой в Австралии.

Джеффри Эпштейну в 2019 году были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации и сговоре. По данным следствия, с 2002 по 2005 год он вступал в связи с десятками несовершеннолетних девушек, расплачиваясь с ними наличными и вовлекая их в вербовку новых жертв. Возраст некоторых пострадавших составлял всего 14 лет.

Накануне помощницу Эпштейна Гислейн Максвелл перевели в другую тюрьму из-за угроз.