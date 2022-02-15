Обвиняемый в изнасиловании принц Эндрю добился внесудебного урегулирования

Сын королевы Елизаветы II принц Эндрю, обвиняемый в изнасиловании, достиг внесудебного урегулирования иска со стороной обвинения: он выплатит якобы пострадавшей компенсацию.

Принц Эндрю урегулировал иск, поданный Вирджинией Робертс-Джуффре, которая обвинила его в изнасиловании, сообщает The New York Times.

Согласно новому решению суда в Манхэттене сын британской королевы заплатит Робертс-Джуффре определенную сумму, которая не разглашается.

В совместном заявлении сторон, также говорится, что Эндрю «намерен сделать существенное пожертвование» в поддержку прав пострадавшей.

Ранее Елизавета II лично объявила своему сыну о лишении статуса королевского высочества.

До этого стало известно, что принц Эндрю лишен военных званий и королевского патронажа. Также его захотели выгнать из особняка и лишить охраны.

Напомним, в США правозащитница Вирджиния Джуффре (Робертс) подала в суд на британского принца Эндрю, которого она обвинили в сексуальном насилии.

Адвокат женщины отмечал, что в течение пяти лет принц Эндрю и его советники «блокировали все попытки уладить это дело, не доводя его до судебного разбирательства».

Обвинения стали частью скандала вокруг сутенера-миллионера Джеффри Эпштейна. Джуфре, которая живет в Австралии с мужем и тремя детьми, заявила, что сын Елизаветы II трижды вступал с ней в сексуальную связь против ее воли в 2001 году, когда ей было 17 лет.

Принц Эндрю ранее заявлял, что не вступал в связь с Джуффре.