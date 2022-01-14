Принца Эндрю захотели выгнать из особняка и лишить охраны

Сына королевы Елизаветы II принца Эндрю могут выгнать из особняка с 31 спальней и лишить круглосуточной охраны на фоне скандала с изнасилованием, сообщает The Sun.

По данным газеты, принц проживает в особняке в георгианском стиле в пяти километрах от резиденции королевы, Виндзорского замка. Если его выгонят из особняка, Эндрю, вероятно, переедет в старый дом принца Гарри и Меган Маркл, коттедж Фрогмор, так как срок их аренды истекает в апреле, передает РИА «Новости».

Кроме того, возвращение королевского патронажа Елизавете II, вероятно, приведет к тому, что принц Эндрю лишится круглосуточной охраны полиции.

Также стало известно, что старший сын и наследник королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз и его сын принц Уильям настаивали на отстранении от королевской жизни принца Эндрю, они якобы сыграли «важную роль» в принятии этого решения, пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на источники в Букингемском дворце.

Как заявил один из источников в королевском дворце, «речь идет о выживании института (монархии) любой ценой». «Так всегда было и будет», – отметил он.

По данным издания, после решения суда в Нью-Йорке принц Чарльз звонил матери по телефону из Шотландии, тогда как принц Уильям был в Виндзорском замке в среду, где лично общался с королевой.

Ранее стало известно, что сын королевы Елизаветы II принц Эндрю лишен военных званий и королевского патронажа.

Напомним, в США правозащитница Вирджиния Джуффре (Робертс) подала в суд на британского принца Эндрю, которого она обвинили в сексуальном насилии.

Адвокат женщины отмечал, что в течение пяти лет принц Эндрю и его советники «блокировали все попытки уладить это дело, не доводя его до судебного разбирательства».

Обвинения стали частью скандала вокруг сутенера-миллионера Джеффри Эпштейна. Джуфре, которая живет в Австралии с мужем и тремя детьми, заявила, что сын Елизаветы II трижды вступал с ней в сексуальную связь против ее воли в 2001 году, когда ей было 17 лет.

Принц Эндрю ранее заявлял, что не вступал в связь с Джуффре.