Tекст: Дмитрий Зубарев

Государственная дума приняла обращение к ООН и зарубежным парламентам в связи с ударом киевского режима по колледжу в ЛНР, передает РИА «Новости». Документ был подготовлен комитетом по международным делам по поручению спикера палаты Вячеслава Володина.

В тексте обращения отмечается, что украинские власти пытаются отвлечь внимание от масштабной коррупции в стране. Депутаты подчеркнули, что Владимир Зеленский намеренно организует атаки на мирное население. Парламентарии призвали коллег из других стран осудить преступные действия Киева и прекратить военное снабжение режима.

Российские законодатели считают необходимым привлечь к ответственности всех виновников и соучастников преступлений против человечества. Напомним, 22 мая глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об ударе ВСУ по Старобельскому профессиональному колледжу. В результате атаки четырех беспилотников погиб 21 человек, еще 44 получили ранения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, комитет Госдумы по международным делам внес в парламент проект обращения к ООН и мировым парламентам из-за атаки ВСУ на Старобельск.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал реакцию западных политиков на этот удар моральным крахом и полным позором.

Глава ЛНР Леонид Пасечник охарактеризовал атаку на здание колледжа недопустимым актом агрессии против детей.