Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.16 комментариев
В «Сенеже» стартовал образовательный модуль для 58 управленцев Южной Осетии
Образовательный модуль для 58 финалистов программы «Команда будущего» из Южной Осетии начался в мастерской управления «Сенеж» платформы «Россия – страна возможностей».
Участникам предстоит определить приоритеты развития республики и подготовить проекты для дальнейшей работы. Главная задача обучения – создание команды руководителей, способной принимать решения и отвечать за результат, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Именно вам предстоит формировать будущее своей республики. Наша задача – помочь вам подготовиться к любому варианту профессионального развития, дать знания и управленческие инструменты, которые позволят быть успешными на разных должностях», – заявил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.
Генеральный директор платформы Андрей Бетин отметил, что проекты должны дойти до стадии внедрения. Участники обсудят историю Южной Осетии, экономические возможности и стратегическое планирование.
Программа «Команда будущего» началась в Сочи, где участникам передали приветствие полпреда президента в ЮФО Владимира Устинова.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца в мастерской «Сенеж» открылась пятая Международная школа лидерства в цифровой отрасли.
Летом Южная Осетия и платформа «Россия – страна возможностей» подписали меморандум о сотрудничестве в мастерской «Сенеж».
В марте в мастерской «Сенеж» представили проекты развития для 16 российских муниципалитетов.