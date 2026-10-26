В «Сенеже» стартовал образовательный модуль для 58 управленцев Южной Осетии

Tекст: Валерия Городецкая

Участникам предстоит определить приоритеты развития республики и подготовить проекты для дальнейшей работы. Главная задача обучения – создание команды руководителей, способной принимать решения и отвечать за результат, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Именно вам предстоит формировать будущее своей республики. Наша задача – помочь вам подготовиться к любому варианту профессионального развития, дать знания и управленческие инструменты, которые позволят быть успешными на разных должностях», – заявил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Генеральный директор платформы Андрей Бетин отметил, что проекты должны дойти до стадии внедрения. Участники обсудят историю Южной Осетии, экономические возможности и стратегическое планирование.

Программа «Команда будущего» началась в Сочи, где участникам передали приветствие полпреда президента в ЮФО Владимира Устинова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца в мастерской «Сенеж» открылась пятая Международная школа лидерства в цифровой отрасли.

Летом Южная Осетия и платформа «Россия – страна возможностей» подписали меморандум о сотрудничестве в мастерской «Сенеж».

В марте в мастерской «Сенеж» представили проекты развития для 16 российских муниципалитетов.