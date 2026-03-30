В «Сенеже» представили проекты развития для 16 муниципалитетов России
В Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» были представлены проекты развития для 16 муниципалитетов России.
В третьем потоке программы «Школа муниципальных команд» приняли участие 75 управленцев из 16 регионов страны, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Среди инициатив – обновление исторического центра Великого Устюга, создание молодежного пространства в Краснодарском крае, цифровой медицинский навигатор в Подмосковье, новый сервис для пассажиров транспорта в Смоленске, модернизация уличного освещения в Чеченской Республике и молодежный лагерь дневного пребывания в ЛНР.
«В третьем потоке программы «Школа муниципальных команд» приняли участие 75 управленцев из 16 регионов России. За пять месяцев они прошли обучение по трем ключевым направлениям – цифровые решения, креативная экономика и экспортный потенциал территорий, а также разработали проекты, напрямую влияющие на качество жизни людей», – отметил генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин. Он подчеркнул важность того, что все инициативы отвечают на реальные запросы жителей и способны дать осязаемый социально-экономический эффект.
Особое внимание привлек проект города Коврова Владимирской области «Огни ночного города», направленный на улучшение уличного освещения, безопасность и визуальное преображение кварталов. «Для Коврова тема света – это не только про удобство и безопасность, но и про самоуважение города», – заявил глава Коврова Сергей Сидорин. По его словам, участие в программе позволило сделать первый шаг к новому вечернему облику города.
В Лутугинском муниципальном округе ЛНР команда представила проект первого в республике молодежного лагеря дневного пребывания «Лето. Увлечение. Ты», созданного для подростков 14-16 лет. Глава округа Евгений Бондарь подчеркнул, что лагерь станет альтернативой пассивному отдыху и создаст безопасную и развивающую среду для молодежи.
Все проекты разрабатывались с учетом особенностей территорий и запросов жителей. После защиты инициатив участников ждет работа с трекерами – специалистами по проектному управлению, которые помогут реализовать проекты на практике. За три потока программы обучение прошли уже десятки муниципальных команд, а лучшие решения внедряются на местах.