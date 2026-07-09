Российский футбол оказался заперт в УЕФА, единственной конфедерации, где к нему относятся хуже всех, без единого запасного выхода. Была бы половина в Азии, была бы открытая дверь. «Барселоны» за ней нет, зато есть Роналду, Шанхай и ОАЭ, есть сборная Узбекистана и Китая, есть живой футбол вместо карантина.6 комментариев
Найден мертвым подозреваемый в убийстве трех человек под Ростовом
Правоохранители обнаружили в лесополосе мертвым пожилого мужчину, который подозревался в жестокой расправе над тремя жителями Таганрога.
Следователи установили личность причастного к убийству трех человек в Таганроге, передает РИА «Новости». Подозреваемым оказался 69-летний мужчина. Его тело с признаками самоубийства нашли в лесополосе на территории Неклиновского района.
Ранее в одном из частных домов Таганрога обнаружили три тела с телесными повреждениями. Характер травм указывал на криминальную причину смерти, после чего правоохранители возбудили уголовное дело.
В Следственном комитете рассказали о ходе расследования. «В результате проведенных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлено лицо, причастное к совершению особо тяжких преступлений», – заявили в ведомстве.
Также следователи задержали 44-летнего сына погибшего фигуранта. Сейчас специалисты выясняют, причастен ли он к совершенным преступлениям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в одном из частных домов Таганрога следователи обнаружили тела двух женщин и пожилого мужчины. В Ростове-на-Дону правоохранители задержали подозреваемого в расстреле трех родственников из-за имущественного конфликта.
В апреле полиция объявила в розыск предполагаемого убийцу супружеской пары из этого же города.