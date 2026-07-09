Найден мертвым подозреваемый в убийстве трех человек под Ростовом

Tекст: Денис Тельманов

Следователи установили личность причастного к убийству трех человек в Таганроге, передает РИА «Новости». Подозреваемым оказался 69-летний мужчина. Его тело с признаками самоубийства нашли в лесополосе на территории Неклиновского района.

Ранее в одном из частных домов Таганрога обнаружили три тела с телесными повреждениями. Характер травм указывал на криминальную причину смерти, после чего правоохранители возбудили уголовное дело.

В Следственном комитете рассказали о ходе расследования. «В результате проведенных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлено лицо, причастное к совершению особо тяжких преступлений», – заявили в ведомстве.

Также следователи задержали 44-летнего сына погибшего фигуранта. Сейчас специалисты выясняют, причастен ли он к совершенным преступлениям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в одном из частных домов Таганрога следователи обнаружили тела двух женщин и пожилого мужчины. В Ростове-на-Дону правоохранители задержали подозреваемого в расстреле трех родственников из-за имущественного конфликта.

В апреле полиция объявила в розыск предполагаемого убийцу супружеской пары из этого же города.