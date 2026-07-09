Подозреваемого в убийстве трех человек задержали в Ростове-на-Дону

Шестьдесят семей стали победителями президентского конкурса «Это у нас семейное»

Tекст: Антон Антонов

Итоги второго сезона конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» подвели на ВДНХ в Москве 8 июля. На торжественной церемонии в Зеленом театре 60 семейных команд из 43 регионов получили сертификаты по пять млн рублей на покупку жилья или погашение ипотеки. Все 328 семей-финалистов отправятся в совместные путешествия по России.

В финале приняли участие 328 семейных команд из 85 регионов. В течение четырех дней они выполняли задания, участвовали в мероприятиях о культурном коде России и общались с семьями со всей страны. К участникам обратился первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко.

«Наш президент сказал, что Россия – это семья семей. И вы – это наглядный пример этого. Мне вчера посчастливилось немного поучаствовать, походить, посмотреть, как проходили конкурсные задания. Да, все волновались, соревнование было сложным. Но знаете, главное, что я увидел, когда был наблюдателем в зале? Любовь, уважение. То, как бережно вы поддерживали друг друга, болели друг за друга, помогали – это невероятный пример тепла, настоящей любви, настоящего уважения и счастья. Вы, ваши семьи – это гордость России. С праздником вас!» – сказал Кириенко.

Кириенко выразил отдельную благодарность за творческий подход к костюмам: участники смогли показать не только свою семью, но и родной регион, его традиции и культуру. Он также сообщил, что на заседании Наблюдательного совета принято решение запустить открытое голосование для выбора семи лучших костюмов. Их авторы получат возможность поработать с лучшими дизайнерами России над созданием коллекции одежды.

Зампред правительства Татьяна Голикова напомнила, что конкурс проходит в Год единства народов России и входит в нацпроект «Семья». По ее словам, крепкая семья является главной ценностью для всех 194 народов страны, а участие во втором сезоне приняли 726 тыс. человек – почти 200 тыс. семей вместе с родственниками из 82 государств.

«Мы поражались масштабам проекта еще два года назад, но второй сезон побил рекорды первого почти на четверть. Это значит, что решение нашего Президента запустить конкурс поддержано всенародно. Особенно приятно видеть здесь многодетные семьи, семьи с большим семейным стажем, многопоколенные семьи и семейные династии. Из 328 семей-финалистов таких – абсолютное большинство», – подчеркнула Голикова.

Перед церемонией награждения состоялось заседание Наблюдательного совета конкурса, в котором участвовали Лео Бокерия, космонавт Андрей Борисенко, балерина Нина Змиевец, ректор Президентской академии Алексей Комиссаров, писатель Сергей Лукьяненко, депутат Дмитрий Морозов, гимнаст Алексей Немов, медиаменеджер Юлиана Слащёва и телеведущая Екатерина Стриженова. Они утвердили итоги второго сезона и распределение призов.

Генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин назвал проект по-настоящему народным и подчеркнул, что он показал тысячи сильных и теплых семей по всей стране. Он отметил, что во втором сезоне стало больше заданий и возможностей, а количество семей в финале выросло. По его словам, 60 сертификатов по 5 млн рублей почти вдвое превысили объем поддержки прошлого года, а главный приз для всех участников – крепкая любящая семья.

Во втором сезоне конкурса участвовали 726191 человек – 196576 семей из всех 89 регионов России и родственники из 82 стран. Дистанционный этап включал 48 заданий, по итогам которых семьи создали 11 тыс. фото-, видео- и текстовых работ, а суммарная продолжительность видеоматериалов достигла 2441 часа. Команды формировались минимум из четырех человек и трех поколений.

Победителями стали 60 команд, в которые вошел 401 человек: 157 детей, 123 родителя, 92 представителя поколения бабушек и дедушек и 29 других родственников. Самым юным победителям по шесть лет, самому возрастному участнику – 80 лет, самая многодетная семья воспитывает 36 детей, а максимальный семейный стаж среди победителей составляет 53 года. Одна из команд объединила 29 человек.

Семьи-победители представляют 43 региона России и все федеральные округа, включая новые регионы. Среди них многодетные и приемные семьи, семьи участников специальной военной операции, трудовые и творческие династии, спортсмены, активисты и ветераны труда. Опыт первого сезона показал эффективность такой поддержки: победители уже приобрели квартиры и дома, участки, а также закрыли или частично погасили ипотеку.

Для финалистов подготовили творческие мастер-классы, детские активности и партнерские программы. В День семьи, любви и верности участникам показали номера из семейного шоу «Богатыри». К конкурсу присоединились крупные партнеры, среди которых Росатом, Роскосмос, Российское общество «Знание», МГУ имени Ломоносова, киностудия «Союзмультфильм» и социальная сеть «Одноклассники».

Как писала газета ВЗГЛЯД, финал второго сезона семейного конкурса стартовал в подмосковной Мастерской управления «Сенеж» 5 июля.

Президент Владимир Путин направил поздравление участникам III Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца». Глава государства отметил особую ценность семейных отношений.