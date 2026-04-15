Юрист Адамс предупредил об аресте Смольянинова при въезде в Россию

Tекст: Дарья Григоренко

После вступления приговора в силу его направят на отбывание наказания в колонии общего режима, передает РИА «Новости».

Юрист отметил, что приговор первой инстанции приобретает силу через 15 суток после вынесения, если не подана апелляция. Защита актера уже заявила о намерении обжаловать решение суда. Адамс подчеркнул, что для вопроса о въезде подача апелляции мало что меняет, так как розыск и заочный арест уже действуют.

Адамс также рассказал о последствиях попадания Смольянинова в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. По его словам, «это не про задержание на границе, а про финансовый режим: банки и иные организации обязаны замораживать денежные средства и имущество лиц из перечня, а также ограничивать операции с ними». Эти меры действуют независимо от того, находится ли человек в России.

Юрист добавил, что сам по себе статус иноагента не является основанием для автоматического задержания. Решающее значение имеют именно уголовное преследование, розыск, заочный арест и приговор.

Напомним, накануне Басманный суд Москвы заочно признал актера Смольянинова, признанного в России иноагентом и внесенного в перечень террористов и экстремистов, виновным по уголовному делу о распространении фейков о Вооруженных силах России.

Ранее гособвинение запросило для Смольянинова наказание в виде девяти лет десяти месяцев колонии заочно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Смольянинов получил штраф в 45 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах, он является фигурантом уголовного дела о ложной информации об армии.