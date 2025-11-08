Нам совершенно не нужно, чтобы Турция заботилась здесь о культуре тюркских народов, а Финляндия или Эстония – о культуре финно-угорских народов. Наоборот, татарский писатель должен быть нашей «мягкой силой» в Турции, а уровень карельской или марийской культуры должен вызывать зависть в Финляндии.0 комментариев
ВСУ за сутки потеряли более 1,4 тыс. человек на всех направлениях
Украинская сторона в последние сутки потеряла более 1,4 тыс. военнослужащих в ходе спецоперации, сообщило Министерство обороны России в субботу.
Группировка «Север» нанесла удары по бригадам ВСУ и теробороны в Сумской области. На Харьковском направлении поражены позиции украинских военных и теробороны под Волчанском, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Всего потери ВСУ на этих участках составили до 195 военнослужащих, уничтожены тяжелая техника, орудия и склады боеприпасов, а также машина РСЗО «Град».
Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю, в Харьковской области и на севере ДНР. В районе Купянска было ликвидировано до 55 украинских бойцов, 18 единиц техники, среди которых самоходные установки Paladin. Всего потери ВСУ на участке составили свыше 220 человек.
В зоне ответственности «Южной» группировки ВСУ потеряли до 80 военнослужащих, а также несколько единиц танковой и автомобильной техники. Группировка «Центр» освободила в Красноармейске (укр. название – Покровск) 39 зданий. Также 19 зданий освобождено в Димитрове. За этот период ВСУ потеряли там более 240 человек.
В Днепропетровской области ВСУ потеряли более 285 человек, уничтожено три бронемашины и другая техника.
На Запорожском направлении и в и Херсонской области группировка «Днепр» ликвидировала до 70 украинских бойцов и несколько складов боеприпасов.
Российская авиация, артиллерия и беспилотники нанесли удары по ключевым объектам транспортной инфраструктуры ВСУ и временным пунктам размещения.
За сутки средства противовоздушной обороны России сбили две управляемые авиабомбы и 178 беспилотников.
С начала спецоперации, по сводке ведомства, уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, более 95 тыс. беспилотников, свыше 25 тыс. танков и других бронированных машин.
ВС России в субботу также завершили освобождение населенного пункта Волчье в Днепропетровской области. В ночь на субботу российские военные в ответ на террористические атаки киевского режима нанесли массированный удар по ВПК Украины.