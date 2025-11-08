Tекст: Алексей Дегтярев

Группировка «Север» нанесла удары по бригадам ВСУ и теробороны в Сумской области. На Харьковском направлении поражены позиции украинских военных и теробороны под Волчанском, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Всего потери ВСУ на этих участках составили до 195 военнослужащих, уничтожены тяжелая техника, орудия и склады боеприпасов, а также машина РСЗО «Град».

Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю, в Харьковской области и на севере ДНР. В районе Купянска было ликвидировано до 55 украинских бойцов, 18 единиц техники, среди которых самоходные установки Paladin. Всего потери ВСУ на участке составили свыше 220 человек.

В зоне ответственности «Южной» группировки ВСУ потеряли до 80 военнослужащих, а также несколько единиц танковой и автомобильной техники. Группировка «Центр» освободила в Красноармейске (укр. название – Покровск) 39 зданий. Также 19 зданий освобождено в Димитрове. За этот период ВСУ потеряли там более 240 человек.

В Днепропетровской области ВСУ потеряли более 285 человек, уничтожено три бронемашины и другая техника.

На Запорожском направлении и в и Херсонской области группировка «Днепр» ликвидировала до 70 украинских бойцов и несколько складов боеприпасов.

Российская авиация, артиллерия и беспилотники нанесли удары по ключевым объектам транспортной инфраструктуры ВСУ и временным пунктам размещения.

За сутки средства противовоздушной обороны России сбили две управляемые авиабомбы и 178 беспилотников.

С начала спецоперации, по сводке ведомства, уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, более 95 тыс. беспилотников, свыше 25 тыс. танков и других бронированных машин.

ВС России в субботу также завершили освобождение населенного пункта Волчье в Днепропетровской области. В ночь на субботу российские военные в ответ на террористические атаки киевского режима нанесли массированный удар по ВПК Украины.