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Рада решила выделить средства на военную игру для детей
Украинский парламент рассмотрел вопрос о поддержке детской игры «Джура», развивающей военные навыки и физическую подготовку школьников.
Верховная рада намерена включить в бюджет 2026 года финансирование военно-патриотической игры «Джура», передает ТАСС. По информации издания «Страна», данная инициатива предусматривает предоставление средств на организацию и проведение мероприятия среди детей.
Игра «Джура» направлена на развитие навыков обращения с оружием, стрельбы, выполнения силовых упражнений, а также изучение истории и традиций казачества. Во время соревнований дети проживают в палатках и находятся под наблюдением взрослых в военной форме.
Украинский парламент также обратился к органам власти всех уровней с призывом сделать игру частью образовательной программы и содействовать ее популяризации среди школьников.
Как отмечает издание, опубликованы видеозаписи прошлых лет, где школьники маршируют и собирают оружие под руководством инструкторов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, СБУ и нацполиция предъявили обвинения заместителю мэра Киева Владимиру Прокопову в организации незаконной переправки мужчин призывного возраста в Европу. В Раде назвали стоимость откупа от мобилизации в Киеве, которая составляет до 25 тыс. долларов. Украинские военнопленные пообещали мстить за принудительную мобилизацию мужчин на Украине.