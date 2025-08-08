Минобороны Украины расширило набор молодежи-операторов дронов в ВСУ

Tекст: Валерия Городецкая

Украинцам в возрасте от 18 до 24 лет предложен контракт на службу в ВСУ, Национальной гвардии и госпогранслужбе, включая новые должности операторов дронов, передает РИА «Новости».

Подготовка по этому контракту составит четыре месяца, уточнили в ведомстве. Срок службы в должности оператора беспилотников установлен на два года, а обязательным условием станет личное участие в боевых действиях не менее 12 месяцев.

Кроме того, украинцы моложе 25 лет смогут претендовать на единовременную выплату в размере 1 млн гривен (24 тыс. долларов) при заключении контракта.

Ранее депутат Верховной рады Руслан Горбенко заявил, что в Вооруженных силах Украины разрешили заключать контракт молодым людям в возрасте от 17 до 25 лет.

Глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская заявила о необходимости готовности к мобилизации среди всех совершеннолетних граждан, подчеркнув, что исключений быть не должно.