    Россия достигнет целей СВО независимо от цен на нефть
    Стало известно о возможном месте проведения встречи Путина и Трампа
    Эксперт объяснил удвоение США награды за Мадуро
    Уоллес спрогнозировал последствия переговоров Путина и Трампа для Зеленского
    Мэр Сочи Прошунин заявил об атаке дронов
    ВСУ передали координаты заградотрядов нацгвардии российской стороне
    ВС России взяли под контроль стык границ с Днепропетровской областью
    Премьер Грузии назвал заказчиков войны-2008 с Россией
    CNN: Пентагон получил право изымать дефицитное оружие с Украины
    Мнения
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Если «список Эпштейна» существует, то последние времена наступили

    Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Днепр станет последним рубежом обороны ВСУ

    Этой зимой российские войска могут быть под Киевом. Сходные, но не столь конкретные оценки звучат из уст ряда западных экспертов, которые полагают, что потери ВСУ ведут к их обескровливанию, и наступление российских войск уже не остановить.

    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Пашинян едет в Америку капитулировать

    Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана».

    8 августа 2025, 14:30 • Новости дня

    Минобороны Украины расширило набор молодежи-операторов дронов в ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны Украины объявило о расширении программы «контракт 18-24», теперь молодежь может заключать двухлетние контракты на службу операторами дронов с обязательным боевым участием.

    Украинцам в возрасте от 18 до 24 лет предложен контракт на службу в ВСУ, Национальной гвардии и госпогранслужбе, включая новые должности операторов дронов, передает РИА «Новости».

    Подготовка по этому контракту составит четыре месяца, уточнили в ведомстве. Срок службы в должности оператора беспилотников установлен на два года, а обязательным условием станет личное участие в боевых действиях не менее 12 месяцев.

    Кроме того, украинцы моложе 25 лет смогут претендовать на единовременную выплату в размере 1 млн гривен (24 тыс. долларов) при заключении контракта.

    Ранее депутат Верховной рады Руслан Горбенко заявил, что в Вооруженных силах Украины разрешили заключать контракт молодым людям в возрасте от 17 до 25 лет.

    Глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская заявила о необходимости готовности к мобилизации среди всех совершеннолетних граждан, подчеркнув, что исключений быть не должно.

    7 августа 2025, 20:36 • Новости дня
    СМИ: Киев согласился на инициативу Москвы по перемирию в небе
    @ Markus Scholz/ dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Киев согласился на предложенное Москвой перемирие в небе, сообщили украинские СМИ.

    Пока официального подтверждения этой инициативы от обеих сторон не поступало, передает издание «Страна».

    Ранее сообщалось, что турецкие власти пока не получили подтверждения о переговорах президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, которые могут пройти на следующей неделе в Стамбуле.

    В четверг Трамп заявил о возможности скорой встречи с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

    7 августа 2025, 18:52 • Новости дня
    Захарова назвала аморальный поступок Киева

    Представитель МИД Захарова: Отказ Киева принимать пленных ВСУ аморален

    Tекст: Евгения Караваева

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала решение киевских властей не забирать тысячу украинских военнопленных в рамках обмена с Москвой, назвав его аморальным и чудовищным.

    Отказ Киева принимать тысячу пленных солдат Вооруженных сил Украины в рамках обмена – это «чудовищная история и полная аморальность», подчеркнула Мария Захарова, передает ТАСС. Она отметила, что из-за этого буксовал второй этап обмена военнопленными и никак не начнется третий.

    Захарова акцентировала внимание на том, что многие украинские военнопленные сами стремились сдаться российским войскам, чтобы спастись от гибели в окопах или на передовой под давлением командиров. Она добавила, что среди пленных, которых Киев отказывается обменивать, нет ни одного офицера.

    Дипломат также раскритиковала реакцию украинского журналиста Дмитрия Гордона (признан в РФ иноагентом и внесен в реестр террористов и экстремистов), заявив: «Экстремист и террорист Дмитрий Гордон, следуя собственному же совету жителям Донецка, будто мочи в рот набрал – ни слова не говорит о подлости своих кураторов, отказывающихся забирать украинских пленных».

    Захарова предположила, что президент Украины Владимир Зеленский может использовать ситуацию с отказом Киева забирать военнопленных для того, чтобы потребовать у Запада дополнительную финансовую помощь, прикрываясь судьбой этих солдат. Она отметила, что это становится поводом для новых обращений за средствами.

    Посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник заявил в четверг, что киевский режим всегда при обмене пытается выменять наемников и националистов-радикалов, а простые солдаты ему не нужны.



    8 августа 2025, 11:21 • Видео
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    8 августа 2025, 08:26 • Новости дня
    В Одессе нанесен удар по пункту дислокации иностранных наемников

    Подпольщик Лебедев: В Одессе уничтожен склад с оружием и поражен пункт наемников

    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В результате атаки в Одессе был уничтожен склад с вооружением и поражен пункт временной дислокации иностранных наемников, включая европейцев и латиноамериканцев, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Об ударе по пункту временной дислокации с иностранными наемниками и уничтожении крупного склада с оружием в Одессе сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА «Новости».

    По его словам, среди наемников были как латиноамериканцы, так и европейцы, а также действующие офицеры стран НАТО. Он уточнил, что часть раненых эвакуировали на вертолетах, остальных вывезли машинами скорой помощи.

    Лебедев добавил, что уничтоженный склад хранил большое количество оружия, среди которого, по его словам, могли находиться ракеты. О точном количестве пострадавших и объемах уничтоженного вооружения не сообщается.

    Ранее временный пункт дислокации вооруженных сил Украины с наемниками уничтожили в Одесской области.

    Подполье также сообщило об ударе по военному аэродрому в Хмельницкой области.

    8 августа 2025, 08:50 • Новости дня
    Уоллес спрогнозировал последствия переговоров Путина и Трампа для Зеленского

    Экс-министр обороны Британии Уоллес: Трамп заставит Зеленского пойти на уступки

    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп способен склонить Владимира Зеленского к уступкам на переговорах, особенно учитывая опыт жестких переговоров у лидеров России и США, заявил бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

    Уоллес считает, что Дональд Трамп может оказать давление на Владимира Зеленского и вынудить его пойти на уступки в процессе переговоров, передает РИА «Новости».

    По его словам, в НАТО есть две другие ядерные державы – Франция и Британия, и, по мнению Уоллеса, важно, чтобы Европа присутствовала на переговорах.

    Он также отметил, что Владимир Путин и Дональд Трамп ведут переговоры жестко и способны оказывать серьезное давление на своих оппонентов.

    Президент России Владимир Путин заявил, что для проведения переговоров с Владимиром Зеленским необходимо сформировать соответствующие условия.

    Напомним, Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Ведущие международные издания отметили, что встреча Путина и Трампа может изменить динамику украинского конфликта и политическую ситуацию в Европе.

    8 августа 2025, 09:24 • Новости дня
    В США назвали пять возможных сценариев окончания конфликта на Украине

    CNN перечислил пять сценариев окончания конфликта после встречи Путина и Трампа

    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Вера Басилая

    После встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа возможны пять сценариев завершения конфликта на Украине, среди которых только один благоприятен для Киева, сообщает канал CNN.

    Потенциальные сценарии окончания конфликта на Украине после переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа перечислил телеканал CNN. В материале отмечается, что только один из пяти сценариев может быть выгоден Киеву.

    Первый сценарий – прекращение огня, однако его вероятность оценивается как низкая, поскольку Россия может продолжить наступление и до октября взять такие города, как Красноармейск( украинское название – Покровск), Константиновка и Купянск, передает «Газета.Ru».

    Второй вариант предполагает переговоры, которые могут затянуть конфликт, а Москве дать шанс закрепить достижения либо продвинуть на Украине лояльного кандидата.

    Третий вариант – успешное сопротивление Киева при поддержке Евросоюза и скромных успехах российской армии, что вынудит Москву к новым переговорам.

    Четвертый сценарий представляет собой катастрофу для Украины и НАТО, если Вашингтон откажется от поддержки, а Евросоюз не справится с давлением, что может привести к продвижению российских войск и внутренним проблемам для Владимира Зеленского.

    Пятый вариант – катастрофа для России, связанная с истощением ресурсов, санкционным давлением, ослаблением поддержки Китая и внутренним недовольством, что может вынудить Москву покинуть украинскую территорию.

    При этом ни один сценарий, по мнению CNN, невозможен без активного участия самой Украины в переговорах.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил о согласовании договоренности между Россией и США о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Встречу Путина и Трампа запланировали ориентировочно на следующую неделю.

    Международные издания отметили, что переговоры могут изменить динамику конфликта на Украине и ситуацию в Европе.

    Эксперты рассказали, чего стоит ожидать от диалога Путина и Трампа.

    8 августа 2025, 07:04 • Новости дня
    СБУ и польская разведка решили сорвать учения «Запад-2025» в Белоруссии
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Варшаве на закрытой конференции белорусские оппозиционеры и спецслужбы Польши и Украины планируют обсудить планы по срыву военных учений «Запад-2025» на белорусской территории, сообщил источник в оппозиции Белоруссии.

    Встреча пройдет во время акции «Новая Беларусь» и марша по центральным улицам польской столицы 9-10 августа, сообщил собеседник РИА «Новости».

    На закрытую часть конференции пригласили представителей польских силовых структур, в частности, Службы военной разведки Польши и Агентства разведки. К обсуждению были также привлечены украинские спецслужбы, включая СБУ и главное управление разведки Минобороны Украины.

    Собеседник агентства отметил, что целью обсуждения стали провокации для срыва учений, намеченных на 2025 год.

    Ранее источник сообщал, что в Варшаве планируется закрытая встреча представителей СБУ, ГУР минобороны Украины и белорусской оппозиции для обсуждения мер против размещения ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии.

    Между тем в конце июля в рамках подготовки к масштабному учению «Запад-2025» в Белоруссию прибыл первый эшелон российских военных и техники.

    8 августа 2025, 02:18 • Новости дня
    Польский портал раскрыл детали предложений Трампа для Путина по Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Переданные спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом предложения Вашингтона российскому лидеру Владимиру Путину содержали очень неплохие и выгодные моменты по разрешению украинского конфликта, заявил польский портал Wiadomosci.

    «Американские предложения включают: прекращение огня на Украине, но не мир; фактическое признание территориальных приобретений России (путем отсрочки этого вопроса на 49 или 99 лет); снятие большинства санкций, введенных против России, а в долгосрочной перспективе возобновление энергетического сотрудничества, то есть импорта российского газа и нефти», – говорится в материале польского портала Wiadomosci.

    При этом в пакете отсутствует гарантия нерасширения НАТО, чего постоянно требуют в Москве. Также российской стороне не стали обещать прекращение военной поддержки Украины, однако, как сообщается в статье, последний пункт российская сторона принимает.

    По данным портала, возможный отказ Москвы от этого предложения США означал бы, что даже наиболее промосковским политикам придется оставить иллюзии относительно возможности достижения компромиссного соглашения.

    Напомним, Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские журналисты выяснили, что встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным возможна при согласии российского лидера на переговоры с Владимиром Зеленским. Но позднее он опроверг это, заявив, что не ставит никаких условий для встречи с президентом России.

    Глава российского государства отметил, что для проведения переговоров с Зеленским необходимо сформировать соответствующие условия, без которых такие контакты невозможны.

    8 августа 2025, 03:03 • Новости дня
    Зеленский неоднократно уклонялся от армии во времена президентства Порошенко
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские силовики заявили, что глава киевского режима Владимир Зеленский неоднократно уклонялся от призыва в армию, игнорируя повестки в годы президентства Петра Порошенко.

    Как отметили информаторы, с начала СВО Зеленский и его администрация борются с уклонистами, так называемыми ухилянтами, которые не хотят идти умирать за киевский режим. При этом глава режима на Украине в свое время неоднократно игнорировал повестки военкомата.

    «В то же время главный «ухилянт» Зеленский вновь гонит украинских мужиков на убой. Примечательно, что в свое время Зеленский сам игнорировал повестки из военкомата во времена президентства Порошенко. Теперь же он выслушивает доклады, как «ухилянты» угрожают обрушить фронт ВСУ», – сказал представитель силовых структур в беседе с ТАСС.

    Киев недавно распространил фото поездки Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака в Сумскую область, где они вручили награды отличившимся командирам десантно-штурмовых бригад.

    По информации командира Десантно-штурмовых войск Украины Олега Апостола, вокруг города Сумы продолжается строительство фортификаций на случай обострения обстановки.

    В январе 2024 года дипломат Родион Мирошник сообщал со ссылкой на данные Минобороны Украины, что Зеленский четыре раза не явился по повестке в 2014 и 2015 годах.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, призывник в городе Черкассы во время военно-врачебной комиссии выпрыгнул из окна медучреждения. Граждане подконтрольных Киеву районов Херсонской и Запорожской областей создали  группы для сопротивления территориальным центрам комплектования.

    При этом с 1 сентября все работники украинских ТЦК должны будут использовать боди-камеры при проверках документов и вручении повесток.

    7 августа 2025, 15:42 • Новости дня
    Путин заявил о возможности встречи с Зеленским при наличии условий

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава российского государства отметил, что для проведения переговоров с Зеленским необходимо сформировать соответствующие условия, без которых такие контакты невозможны.

    Президент России Владимир Путин заявил, что не исключает возможность личной встречи с Владимиром Зеленским, передает ТАСС. По словам российского лидера, проведение таких переговоров возможно только при соблюдении определенных условий.

    Путин подчеркнул: «Я уже говорил неоднократно, что я ничего против не имею в целом, это возможно. Но для этого должны быть созданы определенные условия. А вот до создания таких условий, к сожалению, пока далеко».

    Как отметил президент, на данный момент необходимых условий для организации встречи не существует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущие международные издания отметили, что встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может изменить динамику украинского конфликта и политическую ситуацию в Европе.

    Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Дональд Трамп заявил о возможности скорой встречи с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    8 августа 2025, 14:00 • Новости дня
    Мэр Сочи Прошунин заявил об атаке дронов

    Мэр Сочи Прошунин заявил об атаке дронов на город

    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Системы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников на Сочи, сообщил глава города Андрей Прошунин в пятницу днем.

    Все службы курортного города приведены в состояние максимальной готовности, а координацию осуществляет городской оперативный штаб, сообщил Прошунин, передает РИА «Новости».

    Жителям и гостям города рекомендовано укрыться в помещениях без остекления, а также воздержаться от съемки и публикации в социальных сетях работы ПВО, специальных служб и обломков БПЛА.

    Ранее в пятницу Росавиация сообщила о временном ограничении на прием и отправку воздушных судов в сочинском аэропорту, регулятор пояснил, что мера связана с обеспечением мер безопасности.

    В начале августа после атаки дрона на нефтебазу в Адлерском районе Сочи загорелся резервуар с топливом.

    В конце июля во время атаки беспилотников ВСУ на Краснодарский край погибли два человека.

    7 августа 2025, 23:47 • Новости дня
    Трамп заявил, что не ставит для встречи с Путиным никаких условий

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп в Овальном кабинете заверил журналистов в том, что никаких условий для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным нет, тем более нет никакого требования о якобы его предварительной встрече с Владимиром Зеленским.

    «Нет, не должен», – ответил Трамп на вопрос о необходимости российскому лидеру выполнить какие-либо условия перед очной встречей с Трампом.

    По словам главы Белого дома, Путин и Зеленский изъявили желание встретиться с ним.

    «Я сделаю все, что могу, чтобы остановить кровопролитие. <...> Мне не нравятся долгие ожидания», – приводит ТАСС ответ Трампа.

    Когда журналисты попросили американского лидера уточнить, в чем прорыв и успех переговоров по Украине, о которых говорит Трамп, и как близки стороны к заключению мировой сделки, он ушел от ответа.

    «Послушайте, я не хочу сейчас говорить. Ведь я уже разочаровывался однажды. Вы знаете, мы предотвратили пять войн, плюс добавьте к этому Иран, где мы уничтожили их ядерный потенциал для создания оружия», – начал перечислять свои заслуги Трамп, перейдя на разговор о «самых мощных вооруженных силах в мире».

    Напомним, Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские журналисты выяснили, что встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным возможна при согласии российского лидера на переговоры с Владимиром Зеленским.

    Глава российского государства отметил, что для проведения переговоров с Зеленским необходимо сформировать соответствующие условия, без которых такие контакты невозможны.


    8 августа 2025, 01:15 • Новости дня
    Дипломат описал правила подготовки встреч президентов России и США

    Дипломат Долгов описал правила подготовки встреч президентов России и США

    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Обе стороны в той или иной мере ждали этого события, приближали его. Поэтому подготовка в каком-то смысле велась продолжительное время, однако после визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву появились новые обстоятельства, которые заметно ускорили процесс, считает дипломат, чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.

    «Не стоит забывать, что личной беседе президентов предшествовала длительная работа на различных уровнях. Все это – результат последовательных усилий, и предстоящие переговоры закономерно завершают этот этап. Наши страны действительно нуждаются в серьезном, предметном диалоге», – сказал Долгов в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

    Он уточнил, что встреча пройдет, скорее всего, по стандартному протоколу. Как правило, в подготовке таких мероприятий задействованы межведомственные группы  обеих стран.

    «Каждое министерство формирует позицию: что страна готова предложить и чего ожидает от партнера. Затем стороны обмениваются документами, согласовывают примерные позиции, фактически выстаивая общий сценарий будущего диалога», – добавил он.

    Долгов отметил, что президенты могут скорректировать этот сценарий, как на этапе подготовки, так и непосредственно во время переговоров.

    «Многое зависит от того, как сложится беседа», – резюмировал дипломат.

    Напомним, Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские журналисты выяснили, что встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным возможна при согласии российского лидера на переговоры с Владимиром Зеленским. Но позднее он опроверг это, заявив, что не ставит никаких условий для встречи с президентом России.

    Глава российского государства отметил, что для проведения переговоров с Зеленским необходимо сформировать соответствующие условия, без которых такие контакты невозможны.

    7 августа 2025, 18:20 • Новости дня
    Жительницу Запорожья осудили на 18 лет за подготовку теракта

    Суд приговорил Дарью Кулик к 18 годам за теракт для СБУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Суд в Ростове-на-Дону назначил 18 лет лишения свободы Дарье Кулик из Запорожья, признав ее виновной в подготовке теракта и сотрудничестве с СБУ.

    Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал жительницу Запорожья Дарью Кулик виновной в содействии украинским спецслужбам и подготовке террористического акта, передает ТАСС. Женщина получила 18 лет лишения свободы за попытку совершения теракта в здании УФСБ в Мелитополе.

    По данным суда, в конце июля 2023 года с Кулик через мессенджер связался неизвестный, представившийся сотрудником Службы безопасности Украины. Он предложил Кулик собирать и пересылать СБУ информацию о размещении российских военных в Мелитополе.

    В суде отметили, что сообщение от украинских спецслужб стало основанием для обвинения Кулик в подготовке теракта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали жителя Сватовского района ЛНР по подозрению в передаче информации о размещении российских военных украинским спецслужбам.

    В Камчатском крае суд признал виновным мужчину, собиравшего данные для украинских спецслужб, и приговорил его к семи годам лишения свободы в колонии общего режима.

    В Хабаровске сотрудники ФСБ задержали мужчину, подозреваемого в передаче секретных сведений Службе безопасности Украины для подготовки диверсий против государственных объектов.

    8 августа 2025, 07:37 • Новости дня
    Над Россией за ночь нейтрализовали 30 украинских дронов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ночь с четверга на пятницу российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 30 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    С 0.20 до 5.40 мск 8 августа девять дронов уничтожено над Ростовской областью, восемь – над Крымом, шесть – над Саратовской областью, пять – над Брянской, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также по одному БПЛА сбили над Белгородской и Волгоградской областями.

    В четверг за четыре часа в первой половине дня над российскими регионами уничтожили 43 украинских дрона.

    В ночь со среды на четверг уничтожили 51 украинский дрон над территорией страны.

    8 августа 2025, 07:58 • Новости дня
    Макрон обсудил Украину с Зеленским и с европейскими лидерами

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Франции Эммануэль Макрон провел беседу с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами по вопросу прекращения огня на Украине.

    Обсуждение было продолжительным и проходило в свете последних событий, произошедших в регионе, заявил Макрон в соцсетях, передает ТАСС.

    Макрон в очередной раз заявил, что Париж готов поддерживать киевский режим в вопросе установления режима прекращения огня.

    Ранее Макрон объявлял о планах расширить поддержку украинской стороне и увеличить давление на Москву.

    До этого Зеленский призывал западных партнеров выделять 0,25% своего ВВП на помощь Киеву в наращивании производства оружия.

    Главное
    Грузия признала ответственность за войну-2008 по международным документам
    Власти ФРГ приняли негласное решение прекратить работу российских СМИ
    NBC: Трамп накричал на Нетаньяху из-за слов о голоде в Газе
    Пилот вертолета Robinson умер после посадки на вулкане Камчатки
    Появилось видео золотого самолета короля Малайзии в Казани
    Руководство Intel вступило в переговоры с Белым домом после скандала
    Появились подробности ограбления людьми в масках почты в Москве

    Россия достигнет целей СВО независимо от цен на нефть

    Если цены на нефть упадут всего на десять долларов, Россия закончит боевые действия на Украине. По крайней мере, так говорит президент США Дональд Трамп. Что происходит с российскими нефтегазовыми доходами и действительно ли гипотетическое снижение цен на нефть может повлиять на ход спецоперации? Подробности

    Россия парировала новые ракетно-ядерные угрозы США

    Россия отказывается от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных РСМД. Как заявили в МИД, причиной стало нежелание других стран придерживаться ограничений, а также постепенное наращивание подобных вооружений. Почему Москва приняла такое решение именно сейчас, и к чему это приведет на практике? Подробности

    Как вернуть воду в освобожденный Донбасс

    Дефицит воды нарастает в регионах Донбасса, водоснабжение приходится налаживать экстренными и нестандартными способами. Кризис этот полностью рукотворный, он годами создавался силами киевского режима. Решение проблемы напрашивается не только техническими, но и чисто военными методами. Подробности

    Где искать отправленные «ближе к России» подводные лодки США

    Если верить президенту США Дональду Трампу, прямо сейчас где-то недалеко от России находятся на боевом дежурстве специально отправленные в «определенный район» американские атомные подводные лодки (АПЛ). О каких именно субмаринах и акваториях может идти речь и что Россия могла бы этому противопоставить? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    • Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

      На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

