  • Новость часаМинобороны показало удар «Искандером» по лагерю ВСУ в Черниговской области
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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Германия интенсивно вооружается для фальшивой войны

    Еще пару лет назад никто и представить не мог, что Германия, которая по очевидным причинам вообще не должна иметь вооружений, будет говорить о милитаризации. Хотя бы потому, что это нарушает ее собственные законы.

    0 комментариев
    Иван Лизан Иван Лизан Почему сроки ультиматума Трампа не действуют на Россию

    Инструментарий реального воздействия на Россию со стороны США и ЕС исчерпан еще при Байдене. Трамп подменяет пошлинами санкции, но эффективность у них такая же, как и санкций.

    14 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа бесславно покидает мировую сцену

    Главная опасность Европы – она не знает мирного пути в завтрашний день и будет постоянно воспроизводить самые конфронтационные решения. При этом рассчитывать европейцы могут только на то, что окончательно станут придатком США.

    19 комментариев
    30 июля 2025, 09:35 • Новости дня

    Депутат Рады сообщил о провале набора молодежи в ВСУ по контракту

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутат Верховной рады Георгий Мазурашу заявил, что число молодых украинцев, пожелавших служить в ВСУ по контракту, оказалось существенно меньше прогнозируемого, несмотря на усилия по привлечению этой категории.

    По его словам, количество молодежи 18-24 лет, заключившей контракт с Вооруженными силами Украины, оказалось значительно ниже ожидаемого, передает ТАСС.

    «К сожалению, я слышал, что реальное количество тех, кто подписал контракт на предложенных условиях, значительно меньше, чем ожидалось», – заявил Мазурашу. Депутат уточнил, что не располагает точными данными по количеству подписавших контракт.

    В настоящее время на Украине призыву подлежат мужчины от 25 до 60 лет. Общая мобилизация объявлена в стране с февраля 2022 года, а с мая прошлого года правила мобилизации ужесточили, сократив число льгот и отсрочек для призывников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СБУ и нацполиция предъявили обвинения заместителю мэра Киева Владимиру Прокопову в организации незаконной переправки мужчин призывного возраста в Европу. В Раде назвали сумму откупа от мобилизации в Киеве. Главком ВСУ Сырский признал деньги главным мотивом службы в украинской армии.

    29 июля 2025, 13:19 • Новости дня
    Кремль ответил на новый ультиматум Трампа

    Песков заявил о продолжении СВО несмотря на заявления Трампа

    Кремль ответил на новый ультиматум Трампа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, несмотря на высказывания президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия продолжает спецоперацию на Украине, несмотря на последние заявления президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России отметил, что Москва хотела бы защищать свои интересы мирным путем, но в настоящее время вынуждена действовать в рамках спецоперации.

    Ранее Дональд Трамп заявил о намерении уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине.

    Трамп установил новый срок в 10-12 дней, начиная с сегодняшнего дня, отметив, что нет смысла ждать.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал заявления президента США, подчеркнув опасность подобных ультиматумов.

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    29 июля 2025, 13:12 • Новости дня
    Российские войска освободили Новоукраинку в ДНР и Темировку в Запорожской области

    ВС РФ освободили Новоукраинку в ДНР и Темировку в Запорожской области

    Российские войска освободили Новоукраинку в ДНР и Темировку в Запорожской области
    @ Министерство обороны РФ

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» освободили Новоукраинку в Донецкой народной республики (ДНР), а группировка «Восток» – Темировку в Запорожской области.

    Группировкой «Центр» нанесено поражение формированиям трех механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии около Димитрова, Красноармейска, Чунишино, Артемовки, Муравки, Удачного и Петровского ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 425 военнослужащих, три бронемашины и пять орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Было нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии возле Чаривного Запорожской области, Новопетровского, Январского, Малиевки Днепропетровской области, Александрограда и Новохатского ДНР.

    При этом ВСУ потеряли более 200 военнослужащих и бронемашину.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ рядом с Писаревкой, Алексеевкой, Юнаковкой, Андреевкой и Варачино Сумской области, отчитались в Минобороны.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны поблизости от Огурцово, Гатища, Мелового и Волчанска Харьковской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 175 военнослужащих, танк, три бронемашины, восемь артиллерийских орудий, хорватскую пусковую установку РСЗО RAK-SA-12 и израильскую радиолокационную станцию RADA RPS-42.

    Уничтожены две станции контрбатарейной борьбы, четыре склада с боеприпасами и материальными средствами.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Среднего, Шандриголово ДНР, Купянска, Осиново, Благодатовки, Богуславки и Петропавловки Харьковской области.

    Потери противника при этом составили более 230 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии и пусковая установка РСЗО RAK-SA-12. Уничтожены пять станций РЭБ и три склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны у Константиновки, Клебан-Быка, Иванполья, Плещеевки, Серебрянки, Северска, Звановки, Часова Яра, Александро-Шультино и Щербиновки ДНР.

    Противник потерял до 155 военнослужащих, британский бронетранспортер Spartan, два американских бронеавтомобиля HMMWV и бронемашину MaxxPro.

    Уничтожены три артиллерийских орудия, две станции РЭБ, четыре склада боеприпасов и матсредств.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ около Лукьяновского Запорожской области, Антоновки, Садового Херсонской области и города Херсон.

    Противник при этом потерял свыше 70 военнослужащих и пять станций H”<. Уничтожены три склада с боеприпасами и три склада материальных средств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Бойковку и Бельгийку в ДНР.

    В минувшие выходные российские войска освободили Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области.

    Всего за прошлую неделю ВС России освободили пять населенных пунктов в Сумской области и ДНР.

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    29 июля 2025, 18:08 • Видео
    Фиаско Европы: США банкротят Старый Свет

    Торговое соглашение, которое заключила с США Еврокомиссия под председательством Урсулы фон дер Ляйен, названо в Европе «неадекватным». Во Франции и вовсе говорят о «черном дне», причем не преувеличивают: Дональд Трамп навязал Старому Свету унижение и разорение в одном флаконе.

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    29 июля 2025, 15:28 • Новости дня
    СВР: США и Британия на альпийском курорте организовали встречу по смене лидера Украины
    СВР: США и Британия на альпийском курорте организовали встречу по смене лидера Украины
    @ Armando Franca/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представители Соединенных Штатов и Британии организовали секретную встречу в одном из альпийских курортных городков, где обсудили и провели «выборы» президента Украины, заявила Служба внешней разведки (СВР) России.

    В СВР отметили, что соглашение, достигнутое в Альпах, объясняет недавнюю попытку Владимира Зеленского ограничить влияние местных антикоррупционных структур, передает ТАСС.

    По данным разведки, глава офиса президента Украины Андрей Ермак убедил Зеленского, что такой шаг не навредит отношениям с западными партнерами, хотя на самом деле это стало предлогом для Запада инициировать кампанию по отстранению действующего президента.

    «Итак, на альпийском курорте прошли выборы нового президента вашей страны. Разве таким вы представляли триумф украинской "демократии, незалежности и самостийности", о котором вы так долго мечтали?» – заявили в пресс-бюро СВР.

    Служба внешней разведки подчеркнула, что итоги встречи позволяют обратиться непосредственно к гражданам Украины, подчеркнув нехватку настоящей самостоятельности в процессе смены власти.

    Ранее в Раде заявили о команде Ермака сорвать голосование по закону о НАБУ. Politico сообщило о панике команды Зеленского из-за НАБУ.

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    29 июля 2025, 18:48 • Новости дня
    Объявлено о взятии Константиновки в клещи ВС России

    Российские войска взяли Константиновку в ДНР в оперативное окружение

    Объявлено о взятии Константиновки в клещи ВС России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе Константиновки идут ожесточенные бои, украинские командиры покинули город, а большинство бойцов ВСУ пытаются уйти с передовой.

    Ожесточенные бои за Константиновку в ДНР сопровождаются взятием города в клещи российскими войсками, передает ТАСС. По словам эксперта из ДНР Яна Гагина, украинские подразделения испытывают критический дефицит личного состава и практически остались без командиров.

    Гагин заявил: «Константиновка сейчас может быть зажата в клещи, наши войска берут ее в клещи. Бои там идут достаточно серьезные. При этом противник испытывает колоссальный дефицит личного состава, некому ее защищать. Там не осталось командиров, не осталось руководства, офицера старше капитана найти почти невозможно – они сбежали».

    Эксперт добавил, что оставшиеся украинские военные в основном ищут возможность покинуть линию боестолкновения и считают падение города неизбежным. Он подчеркнул, что после взятия Константиновки российские войска получат выход на Славянск.

    Ранее телеканал CNN сообщил со ссылкой на украинских командиров, что украинские части истощены, не получают подкрепления уже более восьми месяцев, а снабжение ведется в основном с помощью уязвимых для российских БПЛА беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные подразделения на линии фронта столкнулись с острой нехваткой личного состава и серьезной усталостью. Российские подразделения группировки «Центр» освободили Новоукраинку в Донецкой народной республике. Группировка «Восток» освободила Темировку в Запорожской области.

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    30 июля 2025, 00:59 • Новости дня
    ВСУ признали удар «Искандера» по полигону в Черниговской области
    ВСУ признали удар «Искандера» по полигону в Черниговской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Сухопутные войска вооруженных сил Украины сообщили, что в результате удара по учебному подразделению ВСУ есть потери. В соцсетях сообщают, что российские войска нанесли удар комплексом «Искандер» по полигону ВСУ в Черниговской области Украины.

    По данным украинской стороны, ликвидированы три и пострадали 18 военнослужащих. Командование украинских войск заявило, что принимает дополнительные меры безопасности на случай возможных атак на полигоны и учебные центры, передает ТАСС.

    «Военкоры Русской весны» пишут, что подразделение, попавшее под удар, официально не называется. Однако ранее ряд мониторинговых ресурсов информировали о вечернем ракетном ударе по полигону в Черниговской области. Позднее появились кадры, на которых, как сообщается, зафиксирован удар ракетного комплекса «Искандер».

    «Разведкой был обнаружен лагерь подготовки БТГр 169 учебного центра сухопутных войск стратегического резерва ВСУ», – говорится в сообщении. После подтверждения информации беспилотником по полигону были нанесены два удара ракетами комплекса «Искандер», одна из которых была оснащена кассетной боевой частью. По оценкам российских военных, в результате удара были ликвидированы до 200 украинских боевиков, пишут «Военкоры Русской весны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные в июне нанесли удар «Искандером» по центру подготовки ВСУ в районе Сум. Командование ВСУ после атаки беспилотников на учебные центры на Украине запретило размещать военных и технику в палаточных городках, ВСУ поручили обустроить новые укрытия для личного состава и техники.

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    29 июля 2025, 11:39 • Новости дня
    Bloomberg: НАТО решило усилить давление на Россию после ультиматума Трампа
    Bloomberg: НАТО решило усилить давление на Россию после ультиматума Трампа
    @ imago-images/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Союзники Соединенных Штатов по НАТО активизировали попытки усилить давление на президента России Владимира Путина, обсуждая шаги по военной поддержке на Украине, сообщает Bloomberg.

    Акцент в публикации делается на том, что Германия договаривается с Соединенными Штатами и другими союзниками по альянсу о возможных дополнительных поставках систем противовоздушной обороны Patriot на Украину, передает РИА «Новости».

    В материале подчеркивается, что изменения в риторике главы Белого дома Дональда Трампа относительно украинского конфликта влияют на подход союзников по НАТО к ситуации. Если ранее Трамп открыто критиковал Владимира Зеленского, то в последние недели более резкие заявления звучат уже в адрес российского лидера.

    Ранее Дональд Трамп заявил о намерении уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине. Он установит новый срок в 10-12 дней, объяснив это отсутствием смысла в ожидании.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что французский президент после недавнего телефонного разговора с Владимиром Путиным вновь публично призвал оказывать давление на Москву.

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    29 июля 2025, 21:06 • Новости дня
    Трамп дал десять дней для достижения перемирия на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп сообщил журналистам на борту президентского самолета о запуске десятидневного отсчета для достижения соглашения по прекращению огня на Украине.

    По его словам, отсчет начинается с текущего дня, передает РИА «Новости». На вопрос о сроках Трамп ответил: «Десять дней с сегодняшнего дня».

    Он также предупредил о намерении ввести импортные пошлины, если переговоры провалятся. «Мы введем пошлины. Различные меры, которые можно ввести», – заявил Трамп. Он уточнил, что пока не уверен, окажут ли эти меры воздействие на Россию.

    Накануне Трамп заявил о сокращении установленного им срока для достижения договоренностей между Россией и США по Украине до 10-12 дней.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль принял к сведению заявление Трампа о возможном сокращении сроков урегулирования на Украине. Он отметил, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, несмотря на высказывания президента США.

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    29 июля 2025, 14:58 • Новости дня
    Шарий сообщил о планах Зеленского уволить Ермака
    Шарий сообщил о планах Зеленского уволить Ермака
    @ Pool/Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Проживающий в Испании украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский планирует уволить главу своего офиса Андрея Ярмака.

    «Важно! Зеленский начал всерьез рассматривать увольнение Ермака», – написал Шарий в своем Telegram-канале.

    По словам Шария, нынешний глава офиса президента Украины пытается убедить Зеленского сохранить свою должность и изменить мнение о себе. Однако, по его словам, Зеленский, стремясь остаться на президентском посту, принял решение о необходимости разрыва отношений с Ермаком.

    В марте Зеленский уволил главу Генштаба Украины Баргилевича.

    В июне депутат Рады Ярослав Железняк сообщил о планах офиса Зеленского уволить Шмыгаля с поста премьер-министра Украины. В июле Шмыгаль подал в отставку.

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    29 июля 2025, 20:48 • Новости дня
    Российские войска взяли под контроль подступы к Купянску

    Ганчев: Российские войска взяли под контроль подступы к Купянску

    Российские войска взяли под контроль подступы к Купянску
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бойцы ВС России взяли под контроль все главные направления к Купянску, что затруднило доставку подкреплений и боеприпасов ВСУ.

    Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передает ТАСС. По его словам, в настоящее время проводится операция по освобождению ближайших к городу населенных пунктов.

    «В настоящее время проводится операция по освобождению ближайших населенных пунктов. Все уже подступы к Купянску практически находятся под контролем ВС РФ. Это дает возможность нам контролировать полностью перемещение всех незаконных вооруженных формирований Украины на Купянском направлении и препятствовать их ротации, подвозу боеприпасов», – заявил он.

    В середине июля российские войска начали замыкать котел у Купянска. Сообщалось, что ВСУ вывели из Купянска почти всех офицеров и убрали пункты управления.

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    29 июля 2025, 11:44 • Новости дня
    Немецкий политик: Отношение немцев к украинцам радикально поменялось

    В Германии объяснили призыв к отмене пособий украинцам

    Немецкий политик: Отношение немцев к украинцам радикально поменялось
    @ Michael Kuenne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Берлин работает над изменением законодательства в части пособий для неработающих приезжих, в частности, иждивенцев с Украины. В случае принятия закона часть из них будет вынуждена пойти на работу, а другие отправятся на родину, сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Ранее в Берлине призвали отменить пособия для украинских мужчин призывного возраста.

    «Отношение немцев к украинцам радикально поменялось. Если в 2022 году мы проявляли заботу и желание помочь «попавшим в беду», то теперь явствуют недоверие и осуждение потребительского отношения к приютившей стране», – пояснил Вальдемар Гердт, экс-депутат Бундестага.

    «Я лично знаю примеры, когда украинские мужчины, якобы спасающиеся от горя и лишений, ездят на Украину и подолгу там бывают. Они отдыхают, тратят немецкие деньги, а потом снова возвращаются в ФРГ жить на пособия и не работать», – посетовал политик.

    «Часть украинцев нашла работу и поступает честно. Но немало и тех, кто приехал, чтобы беззаботно жить за счет немецких налогоплательщиков. Они получают пособия и подрабатывают, участвуя в каких-нибудь серых схемах по продаже чего-либо. Некоторые даже уходят в откровенно криминальные сферы», – указал он.

    По словам политика, призывы лишать переселенцев пособия отражает актуальный запрос немецкого общества, касающийся не только украинцев, но и других иждивенцев. «Берлин сейчас работает над отменой «бюргергельда» и введением дополнительных фильтров для приезжих. Если человеку трижды предложили работу, а он отказался, его лишают пособия. Но оставлять таких людей в Германии – значит, способствовать росту криминала. Поэтому их будут выселять», – продолжил собеседник.

    «Эти меры поспособствуют росту уважения у приезжих к приютивший их стране. В итоге часть украинцев пойдет на официальную работу в Германии. Остальные отправятся искать «добрые» страны, а также примутся торговать гуманитарной помощью. Впрочем, некоторые вернутся на родину восстанавливать ее после боевых действий», – спрогнозировал аналитик. – «По моему опыту, внесение соответствующих изменений в законодательство занимает от нескольких месяцев до нескольких лет. Но учитывая приоритетность вопроса, думаю, Берлин проведет эти реформы в течение года».

    Ранее внешнеполитический эксперт Христианско-социального союза (ХСС) Штефан Майер призвал лишить проживающих в ФРГ украинских мужчин призывного возраста (от 18 до 63 лет) социального пособия – так называемого «бюргергельда». «Эти люди должны либо работать в Германии, либо нести военную службу на Украине», – сказал спикер.

    По данным Bild, с начала СВО с Украины в Германию прибыло более 304 тыс. мужчин призывного возраста (по состоянию на июнь), из которых половина получает ежемесячные выплаты. Размер «бюргергельда» зависит от региона, в среднем он равен 882 евро. По данным Федерального агентства занятости ФРГ, общий объем средств превышает 1,3 млрд евро в год. В пакет входят стандартные пособия, компенсация расходов на жилье и на дополнительные нужды, а также единовременные выплаты.

    Ранее немецкие органы безопасности и польские пограничники сообщили, что украинцы для побега из своей страны используют «трюк с грузовиками» – получают поддельные права и отбывают за границу как дальнобойщики. Однако посольство Украины в Берлине не видит в этом никаких проблем. «Было бы неправильно обвинять всех украинских мужчин за рубежом в нарушении закона или уклонении от мобилизации. Их проживание за границей не запрещено. Значительная их часть состоит в системе воинского учета», – говорится в комментарии диппредставительства.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что из Европы приходит все больше сигналов о том, что местное население и элиты начинают рассматривать Украину не как форпост против России, а как источник постоянных проблем.

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    29 июля 2025, 13:52 • Новости дня
    На упавшем в Минске дроне были надписи на украинском

    СК Белоруссии: На упавшем в Минске дроне были надписи на украинском

    На упавшем в Минске дроне были надписи на украинском
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На месте падения беспилотника в белорусской столице обнаружили детали с украинскими надписями и взрывчаткой, сообщил следственный комитет Белоруссии.

    На дроне заметны надписи на украинском языке, а также фраза «Сделано в Германии» на английском языке, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    Отмечается, что дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Аппарат упал во дворе жилого дома по улице Матусевича, 72, не взорвавшись, при этом повредив несколько припаркованных машин. Жильцов не эвакуировали, пострадавших нет.

    «Изъяты фрагменты корпуса и крыльев БПЛА, двигатель, приборы навигации и боевая часть, снабженная тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков», – уточнили в ведомстве.

    Возбуждено уголовное дело.

    В районе улицы Матусевича в Минске ночью был сбит и упал неопознанный беспилотник, жертв и разрушений зафиксировано не было, заявили в министерстве обороны Белоруссии.

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    29 июля 2025, 23:01 • Новости дня
    Трамп заявил о симпатии первой леди США к Путину

    Tекст: Антон Антонов

    Первая леди США Меланья Трамп относится к президенту России Владимиру Путину с симпатией, сообщил ее муж, президент США Дональд Трамп.

    «Мы знаем Путина, и он ей нравится», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на New York Post.

    Также Трамп прокомментировал ситуацию на Украине. По его словам, пока неясно, чем закончится конфликт: «Это еще предстоит выяснить. Посмотрим, что будет дальше».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил о запуске десятидневного отсчета для достижения соглашения по прекращению огня на Украине. Трамп заявил, что в случае отсутствия договоренности по Украине после истечения назначенного им срока, против России могут быть введены санкции, пошлины и «что-то другое». Ранее Трамп сократил установленный им срок для достижения договоренностей между Россией и США до 10-12 дней.

    Трамп заявил, что его супруга Мелания повлияла на ужесточение позиции Белого дома по поддержке на Украине, но она придерживается нейтральных взглядов на украинский конфликт. СМИ заявляли, что жена Трампа сыграла ключевую роль в решении по Украине.

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    29 июля 2025, 23:25 • Новости дня
    Коц заявил, что Залужного хотят сделать президентом Украины «не для мира»

    Коц предрек «новую опричнину» на Украине в случае президентства Залужного

    Коц заявил, что Залужного хотят сделать президентом Украины «не для мира»
    @ Alberto Pezzali/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Таких президентов, как бывший главком ВСУ Валерий Залужный, ставят «не для мира», заявил военный корреспондент Александр Коц, комментируя сообщения о том, что страны Запада хотят видеть Залужного президентом Украины.

    Ранее Залужный попал на обложку журнала Vouge. «Вот вам и объяснение фотосессии Залужного в свежем глянце», – пишет Коц в Telegram.

    Коц отметил, что, по данным Службы внешней разведки России, Лондон и Вашингтон рассматривают Залужного как будущего президента Украины. По его мнению, при таком развитии событий жизнь на Украине «лучше не станет» и «все ресурсы пойдут на войну». Коц предрек, что мобилизация на военную службу станет более жесткой, а призывать в армию начнут с 18 лет, «ТЦК вообще дадут вольницу, окончательно оформив новую опричнину». «Не для мира ставят таких президентов», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным Службы внешней разведки, представители США и Британии организовали в Альпах тайную встречу, на которой обсуждалась возможная смена власти на Украине. Киев на переговорах представляли глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, начальник ГУР Кирилл Буданов (внесен в России в перечень экстремистов и террористов) и Залужный – посол в Лондоне. Западные страны рассматривают Залужного в качестве нового кандидата на пост президента Украины.

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    29 июля 2025, 22:40 • Новости дня
    Трамп пообещал санкции, пошлины и «другое» против России

    Трамп допустил введение санкций и «другого» против России при отсутствии соглашения

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае отсутствия договоренности по Украине после истечения назначенного им десятидневного срока, против России могут быть введены санкции, пошлины и «что-то другое».

    В интервью изданию New York Post Трамп отметил: «После истечения крайнего срока я применю либо санкции, либо пошлины, либо что-то другое», передает РИА «Новости».

    Трамп также сообщил, что не получил ответа от России на свое предложение о прекращении огня на Украине в течение 10-12 дней, и назвал это «прискорбным».

    Он добавил, что его разговоры с российским лидером Владимиром Путиным всегда «проходили прекрасно», и несколько раз казалось, что соглашение по Украине уже достигнуто. По словам Трампа, несмотря на конструктивные беседы, после них происходили «очень плохие вещи» и окончательной договоренности достичь не удалось.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что 10-дневный отсчет срока для достижения прекращения огня на Украине начинается, и пригрозил ввести импортные пошлины при отсутствии сделки.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль принял к сведению заявление Трампа о возможном сокращении сроков урегулирования на Украине.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что не Трампу диктовать, когда «садиться за стол переговоров».

    В Кремле заявили, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, несмотря на высказывания президента США.

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    29 июля 2025, 21:42 • Новости дня
    В результате атаки дронов на Сальск погибли три человека

    Tекст: Евгения Караваева

    Сальск в Ростовской области подвергся атаке беспилотников, в результате которой погибли три человека, повреждены дома и железнодорожная станция.

    Мирный житель и два сапера Росгвардии погибли в результате атаки БПЛА на Сальск в Ростовской области. Об этом сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь в Telegram. Он выразил соболезнования родственникам и сообщил о выплатах семьям погибших.

    Пострадала инфраструктура железнодорожной станции, было временно ограничено движение поездов. Поезда пошли к полудню по временной схеме, ведутся восстановительные работы, которые планируют завершить к утру 30 июля. Пассажиры задержанных поездов обеспечены водой и питанием.

    В микрорайоне Новосальск вечером 29 июля без электроснабжения оставались 2840 человек. Ведутся восстановительные работы, социальные объекты уже подключены к электроснабжению.

    В результате взрыва повреждены 11 частных домовладений, 10 многоквартирных домов, несколько нежилых объектов, два легковых автомобиля, а также 54 квартиры, в которых выбиты окна. Сформировано несколько групп муниципальной комиссии, которые завершат обследование ущерба в течение трех дней и произведут выплаты за имущество в течение двух недель. Восстановление наиболее пострадавших домов и квартир начнется в приоритетном порядке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, водитель автомобиля погиб в результате атаки беспилотника на территорию Ростовской области. Ростовская АЭС заявила о продолжении работы в штатном режиме после атаки со стороны ВСУ. Специалисты РЖД восстановили движение поездов через Сальск в Ростовской области.

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