  • Новость часаПесков оценил ситуацию на Украине на фоне отставки Ермака
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Атаки Украины на танкеры в Черном море станут вызовом для Турции
    Эксперт об атаках на танкеры Virat и Kairos в Черном море: Заваривается интересная каша
    Зеленский дал тайные указания украинской делегации на переговорах
    Депутат Журова назвала трех самых враждебных к России политиков
    Орбан анонсировал крупные сделки на фоне продажи активов России
    Депутат Рады сообщил об отказе командиров принять Ермака на фронте
    Царев: Наган и Ермак – несовместимые понятия
    Юристы нашли способы защиты от «бабушкиной схемы» в принципе из «12 стульев»
    СМИ: Россияне массово сдают билеты на концерты Долиной
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Держава маминой подруги

    Что бы ни сделала Россия, следует аргумент: а вот США/Китай/Турция/Израиль (нужное подставить) воротят, что хотят, действуют без оглядки на чужое мнение, и все ходят перед ними по струнке, дисциплинированно выполняя полученные указания и безропотно перенося наложенные наказания.

    9 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Инстинкт хищника – основа западного прогресса

    Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.

    16 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как на самом деле британские ученые изменили мир

    28 ноября 2023 года Королевского общество Великобритании отмечает свой 365-й день рождения. Не юбилей, конечно, но помянуть контору, ответственную за мировую научную революцию – и вообще за создание современной научной картины мира – в любом случае стоит.

    35 комментариев
    29 ноября 2025, 17:51 • Новости дня

    На Украине опубликованы некрологи 699 тыс. погибших солдат ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Общее количество опубликованных некрологов украинских военных составило 699 тыс., не считая «без вести пропавших» и тех, чьи данные затерялись, заявил создатель телеграм-канала «Шепот фронта»Руслан Татаринов.

    Данные о масштабных потерях ВСУ Руслан Татаринов приводит в эфире радио «КП», пишет «Комсомольская правда».

    По словам Татаринова, сбор данных некрологов с украинских сайтов и соцсетей он ведет с лета 2022 года при помощи специальной программы. На конец ноября 2025 года количество опубликованных некрологов украинским военнослужащим превышает 699 тыс., и многие случаи «без вести пропавших» в эту статистику не входят.

    Татаринов отметил, что количество погибших ВСУ в действительности может доходить до миллиона, поскольку не все некрологи публикуются или поступают с опозданием из-за проблем с интернетом и перебоев с электричеством. По его словам, «в среднем за год Украина теряет около 200 тыс.военнослужащих».

    Больше всего некрологов приходится на Львовскую и Полтавскую области. В Кировоградской области, по его словам, еще в 2023 году насчитывалось более 20 деревень без ни одного мужчины.

    По информации «Красного Креста», на Украине числится около 29 тыс.военных, пропавших без вести, однако треть из них уже были переданы Киеву в виде найденных останков. Татаринов добавил, что идентификация тел распространяется медленно из-за коррупции и высоких поборов со стороны украинских экспертов.

    Он также подчеркнул, что многие граждане Украины продолжают покидать страну нелегально через Молдавию, Румынию, Венгрию и другие государства и что часть беженцев возвращается из Польши по решению местных властей.

    По его словам, «в последние полтора года в Европе усиливается антипатия к украинцам», а каждый четвертый преступник в Польше – украинец.

    Ранее Минобороны отметило, что ежедневные потери Вооруженных сил Украины в зоне спецоперации составляют около 1,4 тыс. человек убитыми и ранеными в 2025 году.

    Газета The New York Times (NYT) писала, что вукраинской «Венеции» Вилково не осталось мужчин среди жителей, кроме мэра Матвея Иванова.

    28 ноября 2025, 19:56 • Новости дня
    Эксперты спрогнозировали судьбу Ермака после отставки

    Политолог Корнилов: Ермак может остаться серым кардиналом при Зеленском

    Эксперты спрогнозировали судьбу Ермака после отставки
    @ REUTERS/Gleb Garanich/File Photo/File Photo

    Tекст: Андрей Резчиков

    Даже после отставки у Андрея Ермака сохранится доступ к Владимиру Зеленскому и возможности влиять на внутриполитические процессы в стране, а перспективы уголовного дела в его отношении будут зависеть от настроений в США, сказали опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. В пятницу Зеленский принял отставку главы своего офиса, у которого ранее прошли обыски в рамках антикоррупционного скандала на Украине.

    «У Ермака должность номинальная и не предусмотрена конституцией или особыми законами. То, что Зеленский подмял под Ермака все управленческие функции – стало следствием полной узурпации власти с его стороны», – считает политолог Владимир Корнилов.

    Сейчас, когда у Зеленского начались проблемы с парламентом и с внешними спонсорами, возникли трудности и с Ермаком. «Но дальше все будет зависеть от того, что американцы решат делать в его отношении: начнут копать глубже и требовать уголовного преследования Ермака, или же он получит должность «мойщика окон», но при этом останется таким же серым кардиналом, каким он был ранее», – добавил политолог.

    Корнилов напомнил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) было создано американцами и находится под их контролем. «Никто без ведома США не может в этой структуре совершить серьезные действия. Неслучайно обыски у Ермака прошли накануне приезда в Киев министра армии США Дэниела Дрисколла. Так что действия НАБУ можно рассматривать как прямое давление Соединенных Штатов на своих слегка распаявшихся марионеток», – пояснил политолог.

    Обыски и последующая отставка Ермака – это также и предупреждение самому Зеленскому. Эксперт указал, что у НАБУ есть сотни часов записей фигурантов коррупционного скандала, на этих пленках также присутствует и сам Зеленский. На данный момент была опубликована лишь малая часть этих записей.

    «Первым предупреждением был удар по «кошелькам» Зеленского, но если в Киеве сначала притихли, то потом снова начали выкаблучиваться. Тогда последовал удар по Ермаку – второму человеку в стране. А если дальше не поймут, то возьмутся за самого Зеленского», – рассуждает Корнилов. 

    «Ермак был гвоздем, на котором висела вся власть Зеленского. Поэтому вполне возможно, что Ермак просто уйдет в тень и будет числиться, например, каким-нибудь консультантом. Но я не думаю, что он потеряет доступ к Зеленскому и возможности быть одним из руководителей всего процесса», – добавляет Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).

    Она считает, что утренние обыски у Ермака и его последующая отставка – это элемент давления на Зеленского, «чтобы он адекватно относился к предложениям президента США Дональда Трампа». «Вполне возможно, что НАБУ готовит подозрение Ермаку. Этот документ сделает его причастным к коррупционным скандалам. Хотя пока НАБУ говорит, что он находится в ранге свидетеля. Ермак уже заявил, что всячески содействует следственным действиям и не оказывает никакого сопротивления», – отметила собеседница.

    По ее словам, благодаря внешнему давлению со стороны США киевская верхушка «умерит свои коррупционные аппетиты и временно приостановится схема, по которой они воруют». «Но изменить кардинально систему украинской власти невозможно. Она вся построена на воровстве из бюджета», – полагает эксперт.

    «Запад стремится минимизировать коррупционные расходы на содержание Украины. Именно поэтому они захотели немного припугнуть киевскую элиту, чтобы она не так беспредельно разворовывала все, что к ней приходит», – считает правозащитник. 

    В пятницу вечером Владимир Зеленский сообщил о том, что принял отставку Андрея Ермака с должности главы офиса президента. В видеообращении Зеленский сообщил, что в его офисе состоится «перезагрузка» и поблагодарил Ермака за работу. Консультации по новой кандидатуре запланированы на субботу.

    «Я хочу, чтобы ни у кого не было никаких вопросов к Украине. Поэтому сегодня следующие внутренние решения. Состоится перезагрузка офиса президента Украины. Руководитель офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке», – сказал Зеленский.

    Утром в пятницу украинские антикоррупционные органы проводили обыски на рабочем месте Ермака и в жилом помещении его офиса. Следственные действия связаны с расследованием коррупции в энергетике. Ранее НАБУ проводило обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании «Энергоатом», а также у Тимура Миндича, которого считают создателем преступной группировки и «кошельком» Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины в Израиль, гражданином которого он является.

    Пока предъявлено обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.

    Издание Financial Times писало, что в случае увольнения Ермака Зеленский может лишиться «козла отпущения» для политических критиков.

    Комментарии (8)
    28 ноября 2025, 19:25 • Новости дня
    Зеленский назвал представителей Украины на переговорах с США
    Зеленский назвал представителей Украины на переговорах с США
    @ Alberto Gardin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    На предстоящих переговорах с США после отставки главы офиса Андрея Ермака украинскую сторону будут представлять военное и дипломатическое руководство, включая начальника генштаба ВСУ Андрея Игнатова и секретаря СНБО Рустема Умерова

    Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что на переговорах с США Украину будут представлять начальник генерального штаба ВСУ Андрей Игнатов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, а также представители МИД и разведки, передает РИА «Новости».

    По его словам, скоро пройдут важные встречи с американской стороной, участие в которых примут указанные должностные лица.

    Ранее он также заявил, что глава его офиса Андрей Ермак, отвечавший за переговорный процесс, подал заявление об отставке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Андрей Ермак подал заявление об уходе с поста главы офиса украинского лидера. Антикоррупционное расследование может не только осложнить положение Ермака, но и сорвать дальнейшие мирные переговоры при посредничестве США.

    Комментарии (0)
    29 ноября 2025, 13:37 • Видео
    Чрезвычайная ситуация в Сербии

    Президент Сербии Александр Вучич нарисовал перед гражданами страшную картину, которая должна стать реальностью до конца года: нет топлива, не проходят платежи, перебои с электроэнергией, в магазины не подвозят продукты и т.д. Спасти Сербию могут только Россия или США.

    Комментарии (0)
    28 ноября 2025, 22:32 • Новости дня
    На Украине напомнили Зеленскому об обещании уйти вместе с Ермаком
    На Украине напомнили Зеленскому об обещании уйти вместе с Ермаком
    @ Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне сообщений об отставке Андрея Ермака на Украине вспомнили об обещании Владимира Зеленского – уйти вместе с ним.

    Украинское издание «Страна» сообщает, что в социальных сетях украинцы вспомнили слова Зеленского, сказанные четыре года назад, о его планах уйти со своей должности вместе с главой офиса президента Андреем Ермаком, если тот покинет пост. «Ермак пришел с ним и уйдет тоже с ним», – заявлял тогда в интервью глава киевского режима.

    Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предрек крах власти Зеленского после отставки Ермака. Напомним, Ермак подал заявление об уходе с должности.

    Утром в пятницу антикоррупционные органы Украины проводили у Ермака обыски.

    Эксперты предположили, что Ермак может остаться серым кардиналом при Зеленском.

    Комментарии (6)
    28 ноября 2025, 21:24 • Новости дня
    Дмитриев об отставке «Али-бабы» Ермака: Осталось только 40 разбойников

    Дмитриев прокомментировал отставку «Али-бабы» Ермака

    Дмитриев об отставке «Али-бабы» Ермака: Осталось только 40 разбойников
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал отставку главы офиса Владимира Зеленского «Али-бабы» Андрея Ермака и напомнил, что «осталось только 40 разбойников».

    Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале образно прокомментировал отставку Андрея Ермака. «Али-Баба ушел в отставку. Осталось только 40 разбойников», – написал Дмитриев.

    Ранее НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели обыски у Андрея Ермака в Киеве. Обыски у «Али-бабы» Ермака описали словами «Сезам, откройся!».

    Ермак после обысков подал заявление об уходе с должности.

    Депутат Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов в России) заявил, что в мобильном телефоне Ермака могут находиться данные, позволяющие открыть около 170 новых уголовных дел.

    Сообщалось, что на опубликованных НАБУ записях по коррупционному делу Миндича Ермак может фигурировать под псевдонимом Али-Баба.

    Комментарии (4)
    29 ноября 2025, 12:30 • Новости дня
    ВС России в ответ на атаки по гражданским объектам ударили по ВПК Украины
    ВС России в ответ на атаки по гражданским объектам ударили по ВПК Украины
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России в ночь на субботу ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и обеспечивающим их работу объектам энергетики.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, местам хранения и запуска БПЛА дальнего действия.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах, отчитались в Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 158 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 99 460 беспилотников, 638 ЗРК, 26 316 танков и других бронемашин, 1 621 боевая машина РСЗО, 31 626 орудий полевой артиллерии и минометов, 47 949 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ВС России за неделю нанесли по Украине массированный и шесть групповых ударов возмездия

    Ранее ВС России поразили пункт спутниковой связи ВСУ, а также поразили цех по производству боеприпасов для ВСУ.

    Комментарии (3)
    29 ноября 2025, 07:55 • Новости дня
    Бойцы «Севера» рассказали о смещении приоритетов ВСУ на Сумское направление
    Бойцы «Севера» рассказали о смещении приоритетов ВСУ на Сумское направление
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Штурмовые подразделения группировки войск «Север» усиливают натиск в Сумской области, интенсивно отрабатывая по позициям ВСУ авиацией ВКС России и расчетами «Солнцепеков».

    «Командование ВСУ постепенно смещает приоритеты в направлении Сумской области, куда перебрасываются подразделения 4 погранотряда с Волчанского направления», – рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».

    Артиллерия и ударные дроны группировки «Север» также отработали по выявленным позициям ВСУ в районах Павловки и Рыжевки. На восьми участках продвижение составило до 700 м.

    На Харьковском направлении «Северяне» уверенно продвигаются в Волчанске и  прилегающих населенных пунктах и лесных массивах.

    «Российская авиация результативно отработала по пунктам дислокации резервов ВСУ в тыловых районах. Оборона противника рушится, а солдаты сдаются в плен», – доложили военнослужащие.

    На левом берегу реки Волчья бойцы продвинулись на четырех участках на 500 м, а в ходе продвижения взяли в плен двоих служащих 225 ошп ВСУ.

    «За сутки потери противника составили свыше 130 человек (из них более 105 в Сумской области и свыше 25 в Харьковской), двое взяты в плен», – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, боевые действия в Волчанске, которые группировка войск «Север» ведет против ВСУ, плавно перетекают в прилегающие населенные пункты, в том числе в Вильчу.

    Штурмовые группы «Северян» зашли в Вильчу и Лиман на Харьковском направлении. Российские войска за неделю освободили восемь населенных пунктов, доложило Минобороны.

    Комментарии (4)
    29 ноября 2025, 14:37 • Новости дня
    Зеленский дал тайные указания украинской делегации на переговорах
    Зеленский дал тайные указания украинской делегации на переговорах
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский распорядился направить делегацию на переговоры по мирному урегулированию с США и Россией, утвердив для нее секретные инструкции.

    Владимир Зеленский поручил украинской делегации действовать по новым тайным директивам на переговорах по мирному урегулированию, передает ТАСС. Соответствующее распоряжение главы киевского режима обнародовано на его официальном сайте, однако детали самих директив остались закрытыми для широкой публики.

    В документе говорится о необходимости утверждения новых директив, которые прилагаются тайно, для подготовки переговоров с США, другими зарубежными партнерами Украины, а также с Россией «по достижению справедливого и устойчивого мира». Особое внимание уделяется секретности инструкций, что подчеркивает значимость текущего дипломатического этапа.

    Зеленский сообщил, что делегация уже отправилась в США с задачей «четко, оперативно и содержательно готовить определения шагов для окончания военных действий». По его словам, наработки, сделанные ранее в Женеве, будут дополнены во время встреч в США.

    Глава государства ждет доклада от делегации в это воскресенье. Зеленский подчеркивает, что рассчитывает на результативную работу представителей Украины на переговорах, и выражает надежду на позитивные итоги дипломатических усилий.

    Ранее Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова главой делегации.

    Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов в России) примет участие в переговорах с представителями вашингтонской администрации по урегулированию конфликта на выходных.

    Бывший главный советник главы киевского режима Андрей Ермак сообщил газете New York Post, что отправляется на передовую, через несколько часов после подачи заявления об отставке.

    Комментарии (2)
    28 ноября 2025, 21:50 • Новости дня
    Зашедшего в ТЦК уточнить данные экс-футболиста сборной Украины мобилизовали в ВСУ

    На Украине мобилизовали бывшего футболиста сборной Дениса Гармаша

    Зашедшего в ТЦК уточнить данные экс-футболиста сборной Украины мобилизовали в ВСУ
    @ Giuseppe Maffia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Денис Гармаш мобилизован в одно из подразделений ВСУ после прохождения комиссии.

    Территориальный центр комплектования мобилизовал бывшего футболиста киевского «Динамо» и сборной Украины 35-летнего Дениса Гармаша, передает ТАСС со ссылкой на издание «Общественное. Новости». Как сообщили в киевском городском ТЦК, Гармаш прибыл в военный центр для уточнения данных, при этом брони или отсрочки от призыва у него не было. Как заявили в ТЦК, «после медкомиссии и общения с рекрутерами Гармаш сам выбрал службу в одном из подразделений ВСУ».

    В заявлении ТЦК отмечается, что жалоб по поводу неправомерных действий военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки от бывшего спортсмена не поступало.

    Гармаш в годы профессиональной карьеры выступал за киевское «Динамо» в 2007-2023 годах, также он играл за украинский «Металлист 1925», турецкий «Ризеспор» и хорватский «Осиек». В составе киевского клуба по три раза становился чемпионом и обладателем Кубка Украины. За национальную сборную Украины футболист сыграл в 2011-2012 годах 31 матч, забил 2 гола. Был участников чемпионатов Европы в 2012 и 2016 годах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сотрудники ТЦК остановили автобус с футболистами команды «СК Полтава» и отвезли их в территориальный центр, где всем вручили повестки.

    До этого погибли воевавшие в рядах ВСУ чемпионка Украины по тяжелой атлетике Нина Пашкевич и чемпион мира по панкратиону Ярослав Стрелец.

    А недавно на Украине предложили чипировать мобилизованных для борьбы с дезертирством в ВСУ.


    Комментарии (3)
    28 ноября 2025, 18:38 • Новости дня
    Глава офиса Зеленского Ермак подал в отставку

    Зеленский: Ермак подал в отставку

    Глава офиса Зеленского Ермак подал в отставку
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава офиса украинского лидера Андрей Ермак подал заявление об уходе с должности, сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    В видеообращении в Telegram-канале Зеленский заявил, что «руководитель офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке».

    Напомним, утром в пятницу украинские антикоррупционные органы проводили обыски у главы офиса президента. Издание Financial Times писало, что в случае увольнения Ермака Зеленский может лишиться «козла отпущения» для политических критиков.

    Газета The New York Times сообщала, что обыски у Ермака могут сорвать мирные переговоры под эгидой США.

    Комментарии (7)
    29 ноября 2025, 12:04 • Новости дня
    Причал КТК под Новороссийском получил повреждения при атаке катеров

    Причал КТК под Новороссийском поврежден при атаке катеров

    Причал КТК под Новороссийском получил повреждения при атаке катеров
    @ КТК

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате атаки безэкипажных катеров на морском терминале КТК под Новороссийском поврежден причал ВПУ-2, что нарушило график отгрузочных операций, сообщили в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК).

    Выносное причальное устройство ВПУ-2 на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском было серьезно повреждено в ночь на 29 ноября, передает ТАСС.

    По официальным данным пресс-службы КТК, удар по объекту был нанесен безэкипажными катерами в 4.06 мск, что привело к полной невозможности дальнейшей эксплуатации причала.

    Эксплуатирующая компания подчеркнула, что после атаки были немедленно остановлены все погрузочные операции, а танкеры отведены за пределы акватории терминала во исполнение требований капитана морского порта Новороссийск. Пострадавших среди персонала КТК и подрядчиков не имеется.

    Как предварительно установлено, разлива нефти в Черное море не произошло. В дальнейшем отгрузки нефти будут возобновляться только при отсутствии угроз со стороны безэкипажных катеров или беспилотников, отметили в КТК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне при массированной атаке дронов на Новороссийск получили повреждения 227 квартир.

    В среду в результате атаки беспилотников пострадали еще 20 квартир.

    На уходящей неделе при атаках дронов на Новороссийск пострадали четыре человека, были повреждены пять многоквартирных и два частных дома.

    Комментарии (7)
    29 ноября 2025, 15:36 • Новости дня
    Песков оценил ситуацию на Украине на фоне отставки Ермака

    Песков заявил о росте неопределенности из-за коррупционного скандала на Украине

    Песков оценил ситуацию на Украине на фоне отставки Ермака
    @ Рамиль Ситдиков/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Растущая политическая нестабильность на Украине затрудняет какие-либо прогнозы о будущем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что политическая неопределенность, возникшая из-за скандала на Украине, растет очень быстро, передает РИА «Новости».

    «Вряд ли сейчас можно делать прогнозы относительно того, что произойдет дальше», заявил Песков.

    По его словам, в настоящее время развитие ситуации оценивается как крайне нестабильное.

    Ранее НАБУ и САП проводили обыски у Андрея Ермака в Киеве.

    Глава офиса Зеленского Андрей Ермак подал в отставку после обысков. Ермак сообщил, что отправляется на передовую спустя несколько часов после подачи заявления.

    Песков заявил, что эти события свидетельствуют о глубоком политическом кризисе, который спровоцирован коррупционными скандалами.

    Песков также отметил, что коррупционный скандал дестабилизирует Украину, а последствия будут крайне негативными.

    Комментарии (128)
    28 ноября 2025, 19:05 • Новости дня
    Зеленский уволил Ермака с должности руководителя офиса президента
    Зеленский уволил Ермака с должности руководителя офиса президента
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На сайте президента Украины опубликован указ об освобождении Андрея Ермака от должности главы офиса Владимира Зеленского.

    Решение об увольнении Андрея Ермака с поста руководителя офиса Владимира Зеленского опубликовано на официальном сайте президента, сообщает ТАСС.

    В тексте указа отмечается: «Уволить Ермака Андрея Борисовича с должности руководителя офиса президента Украины».

    Зеленский сообщил, что в его офисе состоится «перезагрузка» и поблагодарил Ермака за работу. О новой кандидатуре руководителя офиса президент Украины проведет консультации на следующий день.

    На переговорах с США Украину представят начальник Генштаба ВСУ, секретарь СНБО, работники МИД и разведки.

    Напомним, Ермак подал заявление об уходе с должности.

    Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что в мобильном телефоне Андрея Ермака могут находиться данные, которые позволят открыть около 170 новых уголовных дел.

    НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели обыски у Ермака в Киеве.

    Комментарии (6)
    29 ноября 2025, 05:35 • Новости дня
    NYP сообщила о намерении Ермака уйти на передовую
    NYP сообщила о намерении Ермака уйти на передовую
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший главный советник главы киевского режима Андрей Ермак сообщил газете New York Post о том, что отправляется на передовую, это произошло через несколько часов после того, как подал заявление об отставке и обыска в его доме, проведенного Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ).

    «Я отправляюсь на фронт и готов к любым репрессиям. Я честный и порядочный человек», – написал Ермак таблоиду New York Post (NYP) в эмоциональном письме.

    Разжалованный украинский чиновник также указал, что служил Украине и был в столице страны с начала российской спецоперации. Он не стал вдаваться в подробности о том, как отправится на фронт и вступит ли в ряды Вооруженных сил Украины. Лишь извинился, что, возможно, скоро перестанет отвечать на звонки.

    «Я не хочу создавать проблем Зеленскому; я иду на фронт <...> Меня возмущает грязь, обрушившаяся на меня, но еще большее отвращение вызывает отсутствие поддержки со стороны тех, кто знает правду», – якобы написал Ермак в письме газете.

    NYP напомнила, что Зеленский уже перетасовал состав своей переговорной команды, которой поручено работать над мирным планом с США.

    Напомним, глава офиса Зеленского Ермак подал в отставку. В пятницу украинские антикоррупционные органы проводили у него обыски.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на Украине напомнили Зеленскому об обещании уйти вместе с Ермаком. Также названа возможная замена Ермаку на посту главы офиса Зеленского. При этом эксперты предположили, что Ермак может остаться серым кардиналом при Зеленском.

    Комментарии (11)
    28 ноября 2025, 18:20 • Новости дня
    Депутат Рады: В телефоне Ермака есть информация для 170 новых уголовных дел
    Депутат Рады: В телефоне Ермака есть информация для 170 новых уголовных дел
    @ Michael Lucan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что в мобильном телефоне главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака могут находиться данные, которые позволят открыть около 170 новых уголовных дел.

    По словам Гончаренко, сейчас возникает вопрос, будут ли у Ермака изымать телефон, поскольку неизвестно, какое значение он имеет в деле бизнесмена Тимура Миндича, передает РИА «Новости».

    «Самое интересное сейчас, будут ли у Ермака забирать телефон. Потому что неизвестно, что за материал на него по делу Миндича. Но телефон Ермака – это потенциально еще 170 новых уголовных дел. Каждая переписка – это отдельное уголовное дело», – написал депутат в своем Telegram-канале.

    Напомним, утром в пятницу украинские антикоррупционные органы проводили обыски у главы офиса президента. НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура подтвердили проведение обысков у Ермака в Киеве.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что коррупционный скандал «шатает» Украину, последствия будут крайне негативные.

    Комментарии (0)
    29 ноября 2025, 15:14 • Новости дня
    На Украине раскритиковали Вайкуле из-за исполнения народной песни
    На Украине раскритиковали Вайкуле из-за исполнения народной песни
    @ Aleksandr Gusev/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинцы набросились с критикой на латвийскую певицу Лайму Вайкуле из-за исполнения украинской народной песни в рекламном ролике.

    Латвийская певица Лайма Вайкуле подверглась резкой критике со стороны украинской аудитории после участия в новогодней рекламной кампании сети супермаркетов АТБ, где она исполнила украинскую народную песню «Щедрик», передает Life.

    Главной причиной критики стало прошлое певицы, из-за того, что она прославилась в советский период и долго работала в российском шоу-бизнесе.

    Пользователей возмутило, что Вайкуле активно строила карьеру на российской сцене даже после начала спецоперации на Украине.

    После начала спецоперации Лайма Вайкуле публично осудила события, флаг России демонстративно игнорировала и вскоре покинула страну. Однако, несмотря на смену гражданской позиции, она продолжила выступать с русскоязычным репертуаром.

    Эдгард Запашный призвал лишить Лайму Вайкуле государственных наград и званий России. Вайкуле выступила на сцене с флагом Украины и заявила о своей позиции.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявления Вайкуле о том, что она с Аллой Пугачевой «содержали всю страну».

    Комментарии (0)
    Главное
    CNN: Зеленский опоздал с решением уволить Ермака
    СПЖ сообщил о вероятном отравлении митрополита Феодосия на Украине
    Трамп объявил о полном закрытии неба над Венесуэлой
    Генпрокуратуру попросили проверить Собчак, Гузееву и Лолиту
    На Украине опубликованы некрологи 699 тыс. погибших солдат ВСУ
    На Украине раскритиковали Вайкуле из-за исполнения народной песни
    Собака взорвала квартиру в Новосибирске

    Россия наводит порядок с фурами на границе с Казахстаном

    Российский бюджет теряет десятки миллиардов рублей из-за черного импорта фурами из Казахстана, заявил президент Владимир Путин. Через эту страну идут огромные потоки товаров не только для бизнеса, но и для покупателей на маркетплейсах. В рамках ЕАЭС пошлин нет, однако оплату НДС никто не отменял. Казахстан при этом является не единственным каналом для реэкспорта товаров в Россию. Почему к Киргизии и Армении таких претензий нет? Подробности

    Перейти в раздел

    Примирение с Россией стало для Трампа семейным делом

    «Концепция мира», вызвавшая шок у руководства Украины и ЕС, была составлена в узком кругу доверенных лиц президента США. Те, кто ее продвигает, тоже имеют особые отношения с Дональдом Трампом. Оказалось, что превозмочь противодействие американских элит реально только в том случае, если решать вопросы войны и мира внутри одной семьи. Подробности

    Перейти в раздел

    Атаки Украины на танкеры в Черном море станут вызовом для Турции

    Вблизи турецких берегов за последние сутки произошло несколько инцидентов с танкерами. В субботу судно Virat подверглось повторной атаке дрона, а накануне в результате ЧП загорелся танкер Kairos, он направлялся в Новороссийск, где на морском терминале КТК ударом беспилотника был уничтожен один из выносных причалов. Как говорят эксперты, за атаками стоит Украина. Что означает расширение ее целей с военных кораблей на гражданские суда? Подробности

    Перейти в раздел

    Италия подыгрывает Вашингтону и заигрывает с Москвой

    «Итальянцы хитрят». Такими словами эксперты комментируют неожиданное признание руководства Италии в том, что «для заключения мирного соглашения Европа должна снять свои собственные санкции» против России. Как понимать подобное заявление и почему вряд ли в Москве на него серьезно отреагируют? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чрезвычайная ситуация в Сербии

      Президент Сербии Александр Вучич нарисовал перед гражданами страшную картину, которая должна стать реальностью до конца года: нет топлива, не проходят платежи, перебои с электроэнергией, в магазины не подвозят продукты и т.д. Спасти Сербию могут только Россия или США.

    • Ликвидация «зеленого кардинала» Украины

      Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины, которое находится под контролем США, пришли с обысками к Андрею Ермаку. То есть к фактическому руководителю страны. Владимир Зеленский следующий.

    • Европа придумала, чем дать России взятку

      Как пишут мировые СМИ, Евросоюз надеется, что его пустят за стол переговоров по Украине, если страны Европы согласятся на возвращение России в «Большую восьмерку», откуда ее исключили в 2022 году. По сути, на это предложение уже ответил президент России Владимир Путин.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    • Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    • Лунный календарь на декабрь 2025: плохие и хорошие дни для садоводства и ухода за собой

      Луна оказывает влияние на все аспекты человеческой жизни – от эмоционального состояния до физической активности. Ее энергия способна усиливать наши начинания или, напротив, создавать препятствия. В декабре 2025 года, когда природа замирает в ожидании нового цикла, учет лунных фаз становится особенно важным для гармоничного завершения года и подготовки к будущим свершениям.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации