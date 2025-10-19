Актриса Бриджит Бардо пережила хирургическую операцию

Tекст: Ирма Каплан

В заявлении офиса актрисы сказано, что ее «на короткое время госпитализировали в частную больницу Сен-Жан в Тулоне, где провели небольшую хирургическую операцию, которая прошла весьма успешно», пишет портал Noovo.

«Сейчас она отдыхает дома и не будет отвечать ни на какие запросы, она благодарит всех за уважение ее частной жизни и покоя», – cказано в заявлении.

Брижит Бардо также хотела бы «поблагодарить всех, кто обеспокоен состоянием ее здоровья, и успокоить их», и «поблагодарить хирургическую бригаду и весь персонал, который обеспечил ее выздоровление».

Легенда французского кино, которой 91 год, завершила карьеру в 1970-х годах, чтобы посвятить себя защите прав животных. Она живет между своей резиденцией Ла Мадраг в Сен-Тропе на юге Франции и вторым домом Ла Гарриг, в котором содержатся животные и есть частная часовня.

В мае 2024 года в интервью BFMTV она сказала, что живет «как фермер» в окружении своих овец, свиней, собак, кошек, осла и пони и не имеет «ни мобильного телефона, ни компьютера».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 16 октября газета Nice Matin сообщила, что Бардо три недели пребывает в частной больнице в Тулоне и у нее «серьезное заболевание».