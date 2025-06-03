Вооруженный пост бойцов территориальной обороны или стрелков ВОХР РЖД у моста в Брянской области со стопроцентной гарантией предотвратил бы трагедию. А частные охранники на периметре аэродромов, вооруженные дроновыми детекторами и дробовиками, спасли бы ракетоносцы. Борьба с терроризмом должна стать всенародной – возможностей лишь силовиков может быть недостаточно.4 комментария
Сотрудник РЖД рассказал, как спас четырех человек в аварии поезда под Брянском
Ехавший пассажиром на поезде Климов – Москва сотрудник РЖД Александр Щигарцов рассказал, как спасал людей из вагонов после ЧП в Выгоничском районе Брянской области.
После чрезвычайной ситуации на железной дороге он вынес на руках четырех человек из искореженных вагонов и передал пострадавших прибывшим медикам, рассказал Щигарцов ТАСС.
Он также помогал другим пассажирам, которые самостоятельно покидали вагоны с травмами.
Проводники начали эвакуировать пассажиров в уцелевшие вагоны сразу после происшествия. Щигарцов вместе с коллегами выбрался наружу через открытую дверь и отправился осматривать первые вагоны под мостом, где, по его словам, царили крики и паника. Он вернулся за одеялами, чтобы было на чем выносить людей.
Прибывшие сотрудники оперативных служб начали масштабную эвакуацию, а работники РЖД до последнего оставались на месте, помогая пострадавшим.
Щигарцов также рассказал, что на месте происшествия две женщины из бригады скорой помощи с первых минут координировали оказание медицинской помощи и давали рекомендации по эвакуации.
«К сожалению, не знаю, как их зовут. Спасибо им огромное», – поделился он.
Ранее источник сообщал, что в результате железнодорожной аварии в Брянской области число пострадавших выросло до 110 человек, среди которых оказались пятеро детей. Семь человек погибли.