Сотрудник РЖД рассказал, как спас четырех человек в аварии поезда под Брянском

Tекст: Алексей Дегтярев

После чрезвычайной ситуации на железной дороге он вынес на руках четырех человек из искореженных вагонов и передал пострадавших прибывшим медикам, рассказал Щигарцов ТАСС.

Он также помогал другим пассажирам, которые самостоятельно покидали вагоны с травмами.

Проводники начали эвакуировать пассажиров в уцелевшие вагоны сразу после происшествия. Щигарцов вместе с коллегами выбрался наружу через открытую дверь и отправился осматривать первые вагоны под мостом, где, по его словам, царили крики и паника. Он вернулся за одеялами, чтобы было на чем выносить людей.

Прибывшие сотрудники оперативных служб начали масштабную эвакуацию, а работники РЖД до последнего оставались на месте, помогая пострадавшим.

Щигарцов также рассказал, что на месте происшествия две женщины из бригады скорой помощи с первых минут координировали оказание медицинской помощи и давали рекомендации по эвакуации.

«К сожалению, не знаю, как их зовут. Спасибо им огромное», – поделился он.

Ранее источник сообщал, что в результате железнодорожной аварии в Брянской области число пострадавших выросло до 110 человек, среди которых оказались пятеро детей. Семь человек погибли.