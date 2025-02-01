В Одессе памятник Пушкину осквернили плакатом «Груз 200»

Неизвестные в Одессе установили плакат «Груз 200» на памятнике Пушкину

Tекст: Мария Иванова

Украинское издание «Общественное. Новости» сообщило, что на памятник русскому поэту Александру Пушкину в Одессе был повешен плакат с надписью «Груз 200».

Отметим, что это не первый случай вандализма в отношении монумента. В октябре прошлого года его облили красной краской.

Ранее, 4 декабря, депутаты городского совета Одессы приняли решение о демонтаже памятника, который был установлен в 1889 году за средства горожан и находится под охраной ЮНЕСКО.

Борьба с памятниками советским и российским деятелям на Украине началась в 2015 году в рамках закона о декоммунизации. С 2022 года власти страны усилили курс на вытеснение русского языка и культуры, снося памятники русским деятелям и переименовывая улицы, названные в их честь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе на памятниках Александру Пушкину и Михаилу Воронцову появились надписи с призывами к их демонтажу.

Ранее в Одессе демонтировали памятник Владимиру Высоцкому у здания киностудии на фоне решения исполкома горсовета о сносе объектов, якобы содержащих «символику российской имперской политики».