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В Одессе памятник Пушкину осквернили плакатом «Груз 200»
Неизвестные в Одессе установили плакат «Груз 200» на памятнике Пушкину
Неизвестные в Одессе разместили плакат с надписью «Груз 200» на памятнике русскому поэту Александру Пушкину, который уже неоднократно подвергался актам вандализма.
Украинское издание «Общественное. Новости» сообщило, что на памятник русскому поэту Александру Пушкину в Одессе был повешен плакат с надписью «Груз 200».
Отметим, что это не первый случай вандализма в отношении монумента. В октябре прошлого года его облили красной краской.
Ранее, 4 декабря, депутаты городского совета Одессы приняли решение о демонтаже памятника, который был установлен в 1889 году за средства горожан и находится под охраной ЮНЕСКО.
Борьба с памятниками советским и российским деятелям на Украине началась в 2015 году в рамках закона о декоммунизации. С 2022 года власти страны усилили курс на вытеснение русского языка и культуры, снося памятники русским деятелям и переименовывая улицы, названные в их честь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе на памятниках Александру Пушкину и Михаилу Воронцову появились надписи с призывами к их демонтажу.
Ранее в Одессе демонтировали памятник Владимиру Высоцкому у здания киностудии на фоне решения исполкома горсовета о сносе объектов, якобы содержащих «символику российской имперской политики».