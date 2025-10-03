ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины

Tекст: Мария Иванова

В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Также в течение прошедшей недели были нанесены массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, в результате которых поражены предприятия военной промышленности (ВПК) и обеспечивавшие их работу объекты энергетики Украины, железнодорожная транспортная инфраструктура, используемая для перевозок вооружения и военной техники ВСУ.

Кроме того, удары наносились по военным аэродромам, складам боеприпасов, цехам сборки, местам хранения безэкипажных катеров и БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.

За минувшую неделю средствами ПВО сбиты десять управляемых авиабомб, 17 снарядов американской РСЗО HIMARS и чешской Vampire, пять управляемых ракет большой дальности «Нептун», а также 945 беспилотников, перечислили в оборонном ведомстве.

Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 87 714 беспилотников, 631 ЗРК, 25 338 танков и других бронемашин, 1592 боевые машины РСЗО, 30 149 орудий полевой артиллерии и минометов, 43 126 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне ВС России поразили объект транспортной инфраструктуры ВПК Украины. За день до этого они поразили цех производства десантных катеров для ВСУ.

А ранее ВС России поразили используемые ВСУ железнодорожные объекты.