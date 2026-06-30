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    Какая польза стране в том, что она находится в составе вражеской, по сути, структуры, да еще и оплачивает ее функционирование из своего кармана? А также от МОК, УЕФА и прочих?

    12 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Своими атаками Запад вынуждает Россию идти до конца

    Чем дальше, тем очевиднее, что у Запада просто нет плана Б в войне с нашей страной. Европа поставила на победу над нами вообще все – и в силу отсутствия альтернативы там будут переть буром в выбранном направлении – вопреки здравому смыслу, вопреки самым убедительным рациональным доводам, вопреки самой реальности.

    19 комментариев
    Олег Матвейчев Олег Матвейчев Перед россиянами на выборах-2026 стоит простой выбор

    Россия не может быть слабой державой. В противном случае ее просто не станет – ее разделят на части. У нас нет иной альтернативы, кроме как быть самостоятельной и сильной страной. Да, мы можем и должны совершенствовать телефоны, двигатели, технические решения, догонять и даже обгонять западные и восточные образцы. Однако все это имеет смысл только до тех пор, пока существует сама Россия.

    0 комментариев
    30 июня 2026, 21:32 • Новости дня

    Боец ВС России увел FPV-дрон от мирных жителей и спас их жизни

    Минобороны: Российский боец защитил пятерых гражданских от удара дрона в ДНР

    Боец ВС России увел FPV-дрон от мирных жителей и спас их жизни
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время эвакуации людей из населенного пункта Родинское в ДНР российский военнослужащий ценой собственной безопасности увел ударный беспилотник от группы гражданских лиц, сообщило Минобороны.

    Военнослужащие пятого отдельного комендантского полка группировки «Центр» организовали эвакуацию пяти человек из населенного пункта Родинское, говорится в сообщении ведомства в Max. Группа разработала скрытный маршрут через лесопосадки и открытую местность с танковым рвом. Вывод людей осуществлялся с соблюдением максимальной маскировки и тишины.

    На подходе к безопасной зоне эвакуируемых атаковал вражеский FPV-дрон. Рядовой Назарий Гура отбежал в сторону и открыл огонь по аппарату, чтобы переключить внимание оператора на себя. Он продолжил уводить беспилотник подальше от гражданских.

    Через несколько секунд дрон сдетонировал рядом с бойцом. Военнослужащий успел увернуться от мощного взрыва в самый последний момент.

    «Благодаря самоотверженным действиям рядового Гура все пять мирных жителей были доставлены в безопасный район», – отметили в Минобороны.

    В мае российский морпех сбил два вражеских беспилотника при эвакуации раненого сослуживца. Ранее командир разведчиков ценой собственной жизни закрыл боевого товарища от удара дрона.

    В конце прошлого года рядовой Равиль Гайнулин спас пострадавшего бойца после атаки беспилотника в ДНР.

    30 июня 2026, 09:52 • Новости дня
    Эксперт сказал, как повысить эффективность борьбы с украинскими дронами

    Эксперт Асафьев: Для борьбы с украинскими дронами нужны мобильные группы с FPV-перехватчиками

    Эксперт сказал, как повысить эффективность борьбы с украинскими дронами
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Алёна Задорожная

    Эффективно противостоять атакам БПЛА ВСУ можно за счет использования дронов-перехватчиков и активного оснащения ими мобильных огневых групп. Большим подспорьем для работы МОГов также станет создание единой информационной системы обнаружения и целеуказания, сказал газете ВЗГЛЯД аналитик ИМИ МГИМО Александр Асафьев. Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов заявил об оснащении дронов ИИ и вооружении МОГ FPV-перехватчиками.

    «Дроны-перехватчики, о которых говорил Андрей Белоусов, наиболее эффективны при использовании по распространенному принципу зенитных управляемых ракет, то есть в соотношении две противоракеты на одну летящую цель. Поэтому крайне важно, чтобы такие аппараты были не только эффективными, но и стоили не намного дороже самой цели, как это происходит, например, с зенитными ракетными комплексами», – заявил газете ВЗГЛЯД специалист в области военной теории, аналитик ИМИ МГИМО Александр Асафьев.

    По его словам, существующие сегодня модели перехватчиков, в том числе «Елка», рассчитаны на кинетическое поражение цели – непосредственное столкновение с ней. На нынешнем этапе развития этого направления такой подход эксперт считает вполне оправданным.

    «Однако рано или поздно скорость, маневренность и программное обеспечение ударных дронов по типу украинских «Лютых» и наших «Гераней» будут совершенствоваться. При таком сценарии эффективность дронов-перехватчиков с кинетическим типом поражения ощутимо снизится», – считает аналитик.

    По его прогнозу, следующим этапом развития станут более дорогие, чем нынешние, но все еще значительно более дешевые по сравнению с зенитными ракетами перехватчики, оснащенные осколочно-фугасной боевой частью и системой дистанционного подрыва.

    «При идеальном сценарии все это должно работать в автономном или полуавтономном режиме, чтобы свести участие человека до уровня – вывести дрон на стартовую позицию и подтвердить поражение цели. Все остальное, включая наведение на цель, в перспективе может определять сама автоматика», – добавил собеседник.

    Отдельное внимание Асафьев уделил развитию мобильных огневых групп. По его словам, сегодня для выполнения задач в них по-прежнему вынужденно задействуется большое количество личного состава, особенно в расчетах с легким стрелковым оружием.

    «Использование автоматизированных пулеметных турелей могло бы высвободить ощутимое число людей для выполнения непосредственных боевых задач. Еще лучше было бы использовать пушечные турели с боеприпасами управляемого подрыва, но это уже орудия калибра 30 мм и выше. Впрочем, при грамотной работе и серьезных усилиях специалистов калибр может быть уменьшен до 20 мм и менее, однако это крайне экономически невыгодное решение», – отметил эксперт.

    По мнению Асафьева, для эффективного противодействия налетам беспилотников, в том числе на тыловые районы России, необходимо решить две ключевые задачи.

    «Во-первых, довести стоимость применения существующих средств поражения до уровня, сопоставимого со стоимостью ударных средств противника», – пояснил он. При этом даже если стоимость перехвата окажется несколько выше, это не станет критичной проблемой, поскольку необходимо учитывать потенциальный ущерб, который беспилотник мог бы нанести, выполнив свою задачу.

    «Вторая задача – обнаружение аппаратов ВСУ. Наиболее продвинутые из них сейчас используют алгоритмы искусственного интеллекта для автономной и полуавтономной навигации, а также низкоорбитальные группировки Starlink. Это делает их практически неуязвимыми для глушения, поскольку радиосигнал идет почти вертикально, а подавлять его наземными комплексами с точки зрения физики не слишком рационально, дорого и неэффективно», – указал аналитик.

    По его словам, подавить канал связи Starlink можно лишь с небольшого расстояния и при помощи очень мощного комплекса радиоэлектронной борьбы. «Для эффективного обнаружения таких аппаратов на малой высоте нужны самолеты ДРЛО, которых у нас откровенно не так много. И если наладить производство дронов-перехватчиков можно, то быстро построить новые такие машины не представляется возможным», – сказал Асафьев.

    Именно в этом контексте эксперт обратил внимание на слова Андрея Белоусова о необходимости объединения системы ПВО в единую сеть. «Насколько мне известно, у нас уже ведется работа на этом направлении. Однако говорить о полной интеграции сетецентрических технологий пока преждевременно. Но сама по себе эта задача весьма перспективна и сегодня крайне востребована. Поскольку именно единая система обнаружения и целеуказания с обменом данными отличает современную ПВО от несовременной», – подчеркнул он.

    В завершение Асафьев отметил, что России были бы полезны более легкие, чем самолеты ДРЛО, воздушные платформы с радиолокационными станциями обнаружения, которые могли бы обнаруживать цели в приграничных районах. При этом они должны быть объединены в единую сеть обмена данными в реальном времени и находиться на постоянном дежурстве. В качестве примера таких самолетов спикер, среди прочего, назвал Gulfstream E-550A CAEW.

    По его мнению, в сочетании с дронами-перехватчиками и оснащенными ими мобильными огневыми группами такая система могла бы значительно повысить эффективность противовоздушной обороны.

    Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что созданные в ВС РФ подразделения беспилотных систем продемонстрировали высокую эффективность.

    «В войсках беспилотных систем не расчеты воюют, а подразделения. Например, подразделению ставится задача изолировать район, перерезать пути снабжения, вот они этим начинают заниматься. У них эффективность применения дронов… примерно в три раза выше, чем у обычных расчетов», – пояснил глава оборонного ведомства на встрече с военными корреспондентами.

    Он также сообщил о двукратном увеличении финансирования технико-эксплуатационных частей в зоне спецоперации. Так, дополнительные деньги пойдут на закупку комплектующих, запчастей, 3D-принтеров и расходных материалов для доработки поступающей техники.

    Говоря о беспилотниках, Белоусов также обратил внимание на оснащение аппаратов искусственным интеллектом (ИИ). По словам главы Минобороны, ведомство форсирует использование передовых вычислительных систем для распознавания целей, навигации дронов и повышения эффективности противовоздушной обороны.

    При этом ИИ используется в беспилотниках «в двух ипостасях». «Первое – все, что касается распознавания образов и автозахвата целей, и второе – это навигация. Нейросети должны обучаться», – сказал министр.

    Речь шла и о способах противодействия дронам противника. Так, в этих целях ВС России начали масштабное развертывание специальных подразделений. «Мобильные огневые группы (МОГ), вооруженные прежде всего FPV-перехватчиками. Это сейчас мы активно внедряем», – заявил глава ведомства.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что МОГи играют важную роль в защите воздушного пространства. Между тем, в экспертной среде отмечали, что из-за своей эффективности мобильные группы стали лакомой целью для противника, поэтому сейчас им также требуется защита.

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    30 июня 2026, 03:15 • Новости дня
    Исследование показало изменение ценностей россиянок за 20 лет
    Исследование показало изменение ценностей россиянок за 20 лет
    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Катерина Туманова

    За последние 20 лет жительницы России стали более финансово самостоятельными, однако семья и любовь остаются для них важнейшими жизненными ориентирами, сказано в исследовании холдинга «Ромир».

    Российские женщины за последние 20 лет стали чаще формировать сбережения, но главной жизненной ценностью по-прежнему остается семья, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследования холдинга «Ромир», охватившего 40 тыс. человек.

    «За прошедшие годы существенно изменилось финансовое поведение россиянок. Если в 2005 году сбережения делали 45% женщин, то сегодня этот показатель вырос до 54%», – отмечают авторы исследования.

    Двадцать лет назад 78% женщин называли семью главной жизненной ценностью. Сегодня при выборе трех наиболее важных ориентиров счастливая семейная жизнь также занимает первое место, а любовь остается в числе ключевых приоритетов.

    По словам директора департамента человекометрии «Ромир» Олега Милехина, меняется как уровень благосостояния, так и модель поведения современной российской женщины.

    Она становится более самостоятельной в финансовых вопросах, чаще планирует будущее и формирует сбережения. При этом фундаментальные ценности остаются неизменными: семья продолжает быть главным источником устойчивости, добавил эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, умение выстраивать баланс семьи и карьеры названо важным качеством россиянок. Путешественник из Австрии рассказал об особенностях дружелюбия русских. Отец Илона Маска назвал россиянок самыми красивыми женщинами мира.

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    30 июня 2026, 16:44 • Видео
    Трамп уничтожает ЦРУ

    В Национальной разведке США продолжаются массовые увольнения. Политики и журналисты разводят панику, заявляя, что это «удар в сердце ЦРУ». Зачем это президенту Дональду Трампу?

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    30 июня 2026, 17:30 • Новости дня
    Решетников: Зумеры отказываются перерабатывать и хотят тратить личное время на себя
    Решетников: Зумеры отказываются перерабатывать и хотят тратить личное время на себя
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Работодателям становится все сложнее привлекать к работе представителей поколения Z, заявил министр экономического развития России Максим Решетников.

    Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что работодателям становится все сложнее привлекать к работе представителей поколения Z, передает РИА «Новости».

    По словам министра, одной из ключевых задач для российской экономики остается повышение производительности труда, а также расширение участия в рынке труда молодежи и людей старшего возраста.

    «Все, что касается роста производительности труда, вовлечения в рынок труда молодежи, старшего поколения и так далее, это все крайне востребовано. Зумеров значительно более сложно вовлекать», – сказал Решетников.

    Глава Минэкономразвития отметил, что представители поколения Z предъявляют иные требования к работодателям. Для них важны атмосфера в коллективе, условия организации труда, его качество, а также возможность сохранять баланс между работой и личной жизнью. При этом, как показывают статистические данные, многие молодые специалисты в течение года меняют место работы или даже профессию.

    По словам Решетникова, работодатели также нередко обращают внимание на то, что молодые сотрудники менее готовы к переработкам. Министр пояснил, что для представителей нового поколения существует четкое разделение между рабочим и личным временем.

    «Есть рабочее время, все остальное время оставьте мне на личную жизнь и на мои увлечения, хобби. С этим надо работать, это новая реальность», – заключил глава Минэкономразвития.

    В мае глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал развитие гибкой занятости способом преодоления нехватки специалистов. В июне число ищущих работу подростков увеличилось на 16 процентов.

    В прошлом году психотерапевт Евгений Кульгавчук отметил частое профессиональное выгорание среди зумеров.

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    30 июня 2026, 19:36 • Новости дня
    Путин включил Цивилеву в Совет по стратегическому развитию и нацпроектам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин включил замминистра обороны и председателя фонда «Защитники Отечества» Анну Цивилеву в Совет по стратегическому развитию и национальным проектам.

    Глава государства подписал соответствующий указ, сообщил телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале. Цивилева также включена в президиум этого совещательного органа.

    В январе этого года президент России присвоил Цивилевой чин действительного государственного советника второго класса.

    В середине июня глава государства по ее инициативе расширил полномочия фонда «Защитники Отечества».

    В конце прошлого года Путин провел рабочую встречу с руководителем этой организации в Кремле.

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    30 июня 2026, 17:25 • Новости дня
    Удары «Гераней» обесточили военные заводы ВСУ в Запорожье

    Минобороны: Удары «Гераней» обесточили военные заводы ВСУ в Запорожье

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли успешные удары беспилотниками по линии электропередачи в находящемся под контролем Киева Запорожье, сообщили в Минобороны.

    В результате атаки были полностью обесточены промышленные предприятия, работающие на нужды украинской армии, передает РИА «Новости».

    Минобороны опубликовало видеозапись, демонстрирующую момент поражения украинских энергетических объектов. Для атаки использовались беспилотные летательные аппараты «Герань-2 Сикер» и «Герань-4 Сикер».

    «В результате ударов по опорам ЛЭП 154 киловольт в районе населенного пункта Запорожье (Запорожская область) были обесточены промышленные объекты и предприятия, работавшие в интересах вооруженных формирований Украины», – заявили в российском военном ведомстве.

    Несколькими днями ранее российские беспилотники обесточили промышленные предприятия ВСУ в Конотопе. В тот же день дроны «Герань» поразили нефтеперерабатывающий завод в Запорожье. Накануне этого аппараты «Герань-2 Сикер» уничтожили пять украинских локомотивов.

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    30 июня 2026, 02:25 • Новости дня
    Россия на Совбезе ООН разоблачила террористическую сущность режима Зеленского
    Россия на Совбезе ООН разоблачила террористическую сущность режима Зеленского
    @ REUTERS/Eduardo Munoz

    Tекст: Катерина Туманова

    Наглядное подтверждение террористической сущности киевского режима – это удары по общежитию в Старобельске, автобусу с гражданскими лицами в Енакиево, по детям в Брянской области, заявила и.о. постпреда России при ООН Анна Евстигнеева на заседании СБ ООН по Украине.

    Она подчеркнула, что атака на автобус с белорусскими детьми, – это не просто очередной эпизод террора ВСУ против гражданских лиц.

    «Это наглядное подтверждение его террористической сущности. Удары по общежитию в Старобельске, автобусу с гражданскими лицами в Енакиево, по детям в Брянской области – свидетельство того, что для киевского режима не существует никаких сдерживающих факторов», – заявила она в ходе выступления, текст которого представлен на сайте российского постпредства при ООН.

    Евстигнеева указала на то, что режиму Зеленского сегодня как никогда важно показать западным спонсорам некие мнимые успехи ВСУ и обеспечить приток западного оружия и миллиардных вливаний.

    «При этом для его западных спонсоров поддержка киевского режима – это выгодное не только геополитическое, но и коммерческое предприятие. В реальности же успехов на фронте нет, а возможность пополнить ряды ВСУ насильно мобилизованными неуклонно снижается. Поэтому создаваемая картинка в СМИ складывается только за счет атак украинских БПЛА по гражданским объектам», – сказала дипломат.

    Она отметила, что удар беспилотника по детям в Брянской области был очевидной  спланированной пиар акцией на крови.

    «На это указывают и активизировавшиеся практически одновременно – демонстративно и нагло – контакты с беглой так называемой белорусской оппозицией», – добавила и.о. российского постпреда.

    Напомним, 17 июня врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об ударе украинского беспилотника по автобусу детской футбольной команды из Гомельской области. Дети направлялись на отдых в Геленджик. В результате атаки погибла женщина, пострадали восемь человек, включая шесть детей.

    Следственный комитет России возбудил по факту удара уголовное дело о террористическом акте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Анна Евстигнеева назвала целью удара попытку втягивания Минска в конфликт. Кроме того, Россия потребовала от ООН осудить удар ВСУ по автобусу с белорусскими детьми. Россия в ООН указала на ответственных за атаку на автобус с детьми.

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    30 июня 2026, 20:10 • Новости дня
    Российские дроны сорвали попытку прорыва ВСУ на Константиновском направлении

    Российские дроны сорвали попытку прорыва ВСУ под Константиновкой

    Российские дроны сорвали попытку прорыва ВСУ на Константиновском направлении
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащие Южной группировки войск успешно отразили наступление украинских подразделений, уничтожив живую силу и танки противника с помощью FPV-дронов.

    «Операторы подразделений беспилотных систем Южной группировки войск вскрыли попытку контратакующих действий ВСУ на Константиновском направлении», – сообщили представители группировки, передает РИА «Новости».

    Для отвлечения внимания четыре пехотинца при поддержке танка выдвинулись по дороге Осыково – Новоселовка. Одновременно вторая группа из десяти человек в сопровождении бронетехники попыталась пройти со стороны дамбы.

    Ударами FPV-дронов севернее Новоселовки российские бойцы ликвидировали десять солдат противника и танковые экипажи. В ведомстве подчеркнули, что украинское командование организует подобные бессмысленные атаки ради медийного эффекта и демонстрации активности западным спонсорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные ликвидировали до 95 солдат противника в юго-западной части Константиновки.

    Ранее операторы беспилотников сорвали четыре попытки ротации украинских войск на этом направлении.

    До этого артиллеристы уничтожили пункт управления дронами Вооруженных сил Украины.

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    30 июня 2026, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Малиновку в ДНР, запорожские Ровное и Лесное
    Российские войска освободили Малиновку в ДНР, запорожские Ровное и Лесное
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Малиновка в Донецкой народной республике (ДНР), а группировка «Восток» взяла под контроль Ровное и Лесное в Запорожской области.

    Южная группировка нанесла поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ около Дружковки, Ореховатки, Николаевки и Никаноровки ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    Всего в зоне ответственности группировки противник потерял более 175 военнослужащих, две бронемашины, четыре артиллерийских орудия, боевую машину РСЗО.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Ровное и Лесное в Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты возле Великомихайловки, Гавриловки Днепропетровской области, Новоукраинки, Нового Поля, Любицкого и Тимошевки Запорожской области.

    Противник при этом потерял свыше 455 военнослужащих и три бронемашины.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии рядом с Лужками, Суходолом и Краснопольем Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Лосевки, Старицы и Бугаевки, отчитались в Минобороны.

    При этом ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих и артиллерийское орудие.

    Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны у Малеевки, Изюмского, Червоного Става Харьковской области, Волчьего Яра и Пискуновки ДНР.

    Всего в полосе ответственности группировки за минувшие сутки потери противника составили до 210 военнослужащих. Уничтожены пять, две самоходные артиллерийские установки и две станции РЭБ «Дамба».

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии поблизости от Веселого, Новоподгородного, Новопавловки Днепропетровской области, Доброполья и Светлого ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 270 военнослужащих и две бронемашины.

    Напомним, накануне ВС России взяли под контроль днепропетровскую Богодаровку.

    За день до того они освободили днепропетровские Писанцы и запорожскую Новоселовку.

    А до ранее российские войска освободили Новоскелеватое в Днепропетровской области.

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    30 июня 2026, 09:05 • Новости дня
    Российские беспилотники поразили 25 автозаправок ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска дальними ударами беспилотников поразили 25 заправочных станций и несколько цистерн с горюче-смазочными материалами в разных городах Украины, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России успешно атаковали топливные объекты на территории Украины, поразив 25 заправочных станций и несколько цистерн с горюче-смазочными материалами, передает РИА «Новости».

    «Дальними ударами расчеты беспилотников обр ВБпС «Варяг» поразили 25 автозаправочных станций и несколько цистерн с горюче-смазочными материалами, расположенными в населенных пунктах Орехов, Марганец, Молодежный, Снегоровка, Берислав, Запорожье, Ямполь, Корюковка, Городня, Сновск, Новгород-Северский, Шостка, Репки, Херсон, Беленькое, Змиевка», – сообщили в Министерстве обороны.

    В оборонном ведомстве также отметили, что украинские мониторинговые каналы уже подтвердили факт успешного поражения указанных топливных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российская армия осуществила серию атак по автозаправочным станциям в Харьковской и Днепропетровской областях.

    За последний месяц войска уничтожили более 150 подобных объектов топливной инфраструктуры противника.

    Украинские военные активно задействуют гражданские заправки для снабжения своих подразделений.

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    30 июня 2026, 21:15 • Новости дня
    Россия закрыла часть погранпереходов на границе с тремя странами

    Кабмин закрыл ряд погранпереходов на границе с Латвией, Финляндией и Эстонией

    Россия закрыла часть погранпереходов на границе с тремя странами
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский кабинет министров ограничил работу нескольких пунктов пропуска на северо-западных рубежах страны.

    Ограничения коснулись участков границы с Латвией, Финляндией и Эстонией, передает ТАСС. Ограничения затронут семь железнодорожных пунктов пропуска на границе России с Финляндией, Латвией и Эстонией. В их числе – Выборг и Светогорск в Ленинградской области, Вяртсиля и Люття в Карелии, Санкт-Петербург-Финляндский, а также Печоры-Псковские и Пыталово в Псковской области.

    В середине июня эстонские власти сократили время работы пограничного пункта в Нарве. В конце мая МВД Финляндии подготовило законопроект о продлении ограничений на пересечение границы с Россией.

    В начале мая украинский беспилотник упал на территорию нефтебазы в латвийском городе Резекне.

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    30 июня 2026, 13:45 • Новости дня
    Су-34 уничтожили позиции ВСУ авиабомбой ФАБ-3000 у Орехова
    Су-34 уничтожили позиции ВСУ авиабомбой ФАБ-3000 у Орехова
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Истребители-бомбардировщики Су-34 поразили позиции украинских военных возле Орехова в Запорожской области, сообщило Минобороны.

    Снаряд ФАБ-3000 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) ударил по пунктам временной дислокации 65-й отдельной механизированной бригады (до 20 боевиков) у Орехова, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Четыре ФАБ-500 с УМПК ударили по опорному пункту подразделения 13-й отдельной бригады особого назначения Нацгвардии (до 20 боевиков) возле Краснополья в Сумской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне российские войска поразили тяжелой авиабомбой ФАБ-3000 временное укрытие украинских солдат в ДНР.

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    30 июня 2026, 08:31 • Новости дня
    Российские войска начали штурм Осыково на константиновском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военнослужащие начали бои за Осыково, расположенное на северо-западе от Константиновки в ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Подразделения российской армии завязали бои за населенный пункт Осыково в ДНР, передает ТАСС. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «Наши военнослужащие сейчас работают над выбиванием украинских боевиков из населенного пункта Осыково. Украинские пытаются сопротивляться, но, по моей информации, элементы обрушения фронта у противника на данном направлении вырисовываются», – отметил специалист.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о контроле над 96% территории Константиновки.

    Украинские военные полностью утратили возможность входа и выхода из этого города.

    До этого противник безуспешно атаковал российские позиции со стороны Осыково.

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    30 июня 2026, 04:30 • Новости дня
    Ученые раскрыли истинную природу Тунгусского метеорита

    Ученый Язев: Тунгусский метеорит был осколком кометы

    Tекст: Катерина Туманова

    Масштабная катастрофа 30 июня 1908 года на территории Восточной Сибири в бассейне реки Подкаменная Тунгуска произошла из-за столкновения Земли с ледяной глыбой, которая взорвалась в атмосфере и не оставила осколков на поверхности, рассказал астроном, доктор физико-математических наук, профессор Сергей Язев.

    Ежегодно в 30 июня отмечается День метеорита в память о событиях в бассейне реки Подкаменная Тунгуска, где произошел мощный взрыв, поваливший деревья на территории диаметром более 60 км.

    «По основной гипотезе ученых, Тунгусское космическое тело не было метеоритом, к Земле приблизился и взрывообразно испарился в ее атмосфере фрагмент ледяного ядра кометы», – рассказал РИА «Новости» астроном Язев.

    Профессор пояснил, что метеоритами принято называть упавшие на поверхность камни. Кометы состоят преимущественно изо льда, поэтому космический гость разогрелся до тысяч градусов и превратился в пар на высоте нескольких километров.

    Поэтому многочисленные научные экспедиции так и не смогли найти осколки небесного тела.

    По оценкам специалистов, мощность взрыва над тайгой составила 15 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Это сопоставимо с энергией тысячи бомб, сброшенных на Хиросиму.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, астероид размером с челябинский метеорит в сентябре 2025 года пролетел в 200 тыс. км от Земли. В НАСА рассказали о разрушении метеора над США. В конце марта над Северной Америкой пронесся огненный шар с невероятно ярким свечением. А над штатом Огайо взорвался семитонный метеорит.

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    30 июня 2026, 05:23 • Новости дня
    Силами ПВО за час уничтожены 35 дронов ВСУ на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    В течение часа на подлете к Москве силы ПВО сбили 35 беспилотников, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Шесть вражеских беспилотников, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в 5.10 утра в Max-канале.

    Ранее Собянин сообщил о ликвидации на подлете к Москве 11 дронов ВСУ.

    До этого аэропорты Домодедово и Жуковский временно ограничили полеты.

    При этом поздним вечером понедельника мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении на подлете к Москве двух дронов ВСУ.


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    30 июня 2026, 07:30 • Новости дня
    Эксперт предупредила о риске приостановки выплаты пенсий

    Эксперт Голубева: Если человек полгода не получает пенсию, ее могут заморозить

    Tекст: Катерина Туманова

    Выдачу социальных начислений могут заморозить, если пожилой человек не забирает положенные средства в почтовом отделении на протяжении шести месяцев, сообщила старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева.

    «В случае если пенсионер получает выплаты через «Почту России», основание применяется, если получатель в течение полугода не обращался за деньгами в отделение или не получал их через почтальона», – сказала Голубева ТАСС.

    Она уточнила, что данное правило не распространяется на банковские переводы.

    Если средства поступают на счет или карту, они автоматически считаются выданными с момента зачисления, даже если человек долго их не снимает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экономист Финогенова объяснила формулу расчета размера страховой пенсии. Профессор Сафонов заявил, что максимальная страховая пенсия составляет 67 тыс. рублей. В Соцфонде сообщили, что накопительные пенсии россиян будут увеличены на 17,3%.

    Кроме того, пенсии работающих россиян за год выросли на 2,6 тыс. рублей.

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