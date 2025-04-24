Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.2 комментария
Стало известно о проведении в Суздале фестиваля Мацуева
Стало известно о проведении Мацуевым крупнейшего фестиваля классики в Суздале
Главные российские оркестры, лауреаты международных конкурсов и молодые таланты соберутся на недельном музыкальном марафоне под открытым небом в историческом центре Суздаля.
С 29 июня по 5 июля в Суздале пройдет крупнейший в России летний музыкальный фестиваль под открытым небом, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
На фестивале выступят ведущие российские оркестры, солисты с мировой известностью, молодые лауреаты международных конкурсов, а также победители Второго Международного конкурса имени Рахманинова, которые присоединятся к программе сразу после объявления результатов.
Концерты состоятся в Спасо-Евфимиевом монастыре, белокаменном Кремле и на открытой сцене с видом на живописные луга и реку Каменку. Для зрителей организуют как традиционный партер, так и свободные зоны для семейного отдыха на креслах-мешках и пледах.
Художественный руководитель фестиваля, пианист Денис Мацуев отметил: «Наш фестиваль в течение недели – это фейерверк, целая россыпь великолепных оркестров, дирижеров, солистов. Это уникальные выступления фантастических музыкантов в живой атмосфере потрясающего города-музея Суздаля под открытым небом».
Фестиваль реализуется при поддержке Министерства культуры России, Президентского фонда культурных инициатив и пройдет под патронатом полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе и губернатора Владимирской области. Билеты доступны на Яндекс Афише с кэшбэком для подписчиков Яндекс Плюс.