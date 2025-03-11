  • Новость часаРубио: США передадут России предложение о прекращении огня на Украине
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    Кого Трамп выберет на место Зеленского
    Украинские ВВС признали беспомощность F-16 перед Су-35
    Эколог: Течения понесут ядовитый цианистый натрий от Британии в сторону России
    В Польше задержали незаконно продавшую почки десятков людей украинку
    Украина заявила о готовности объявить 30-дневное прекращение огня
    США решили возобновить военную и разведывательную помощь Украине
    Лавров: Зеленский хочет от США гарантий ядерного удара по России
    Генсек НАТО: Обеспечить безопасность Украины можно без отправки войск
    Франция выступила против любой формы демилитаризации Украины
    Мнения
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов В Европе представляют Россию «новым ковидом»

    11 марта исполнилось пять лет объявления пандемии ковида ВОЗ. В ней, помимо прочего, – источник сегодняшних политических войн Запада: правые и левые популисты друг против друга и вместе против «центра».

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Москва и Вашингтон уже решили, кто заплатит за украинскую авантюру

    Форма и содержание, в которую будут упакованы европейские репарации в пользу России, еще слишком расплывчаты. Но тот факт, что Москва и Вашингтон одинаково видят то, кто и как должен заплатить за авантюру по взлому России, уже можно считать серьезным прогрессом.

    19 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Смертная казнь не победит преступность

    Люди выработали сложные системы различных юридических тонкостей – состязательный процесс, защиту прав обвиняемых и все остальное – совсем не для того, чтобы помочь преступникам, а чтобы по возможности вывести из-под удара невиновных. Отказ от смертной казни – это тоже мера защиты законопослушных граждан.

    43 комментария
    11 марта 2025, 20:32 • Новости дня

    Армения захотела стать наблюдателем в БРИКС

    Глава МИД Армении Мирзоян заявил о желании страны иметь статус наблюдателя в БРИКС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян выразил заинтересованность в получении Арменией статуса наблюдателя в международной организации БРИКС, что, по его мнению, может принести пользу региону.

    В интервью индийскому изданиюWION Мирзоян подчеркнул, что Армения активно участвовала в работе не только БРИКС, но и Шанхайской организации сотрудничества, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что Армения продолжает проявлять интерес к наблюдательскому статусу в БРИКС, чтобы отслеживать потенциальные преимущества, которые это сотрудничество и формат могут принести региону.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что роль и авторитет объединения БРИКС в мире продолжают укрепляться.

    11 марта 2025, 03:23 • Новости дня
    США поставили условие возобновления военной помощи Украине

    Рубио заявил о возможном возобновлении военных поставок Украине после встречи в Саудовской Аравии

    США поставили условие возобновления военной помощи Украине
    @ Roland Balik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США могут возобновить военные поставки Украине в случае успешного исхода переговоров с украинской делегацией в Саудовской Аравии, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. При этом он не исключил неформального разговора с Владимиром Зеленским в Саудовской Аравии.

    «Посмотрим, как пройдут переговоры завтра… Думаю, что если мы выйдем оттуда как с хорошей встречи, которой мы будем довольны и сможем доложить президенту, то, я читаю, что будут приняты решения относительно текущей паузы», – приводит слова Рубио РИА «Новости».

    Рубио также отметил, что Зеленский не будет участвовать в переговорах. «Он не является частью. Я имею в виду, что он здесь встречается с наследным принцем, но я не думаю, что он будет частью наших встреч», – добавил Рубио. Он уточнил, что в украинскую делегацию входят «советник по национальной безопасности, министр обороны и министр иностранных дел».

    Комментируя соглашение по минералам, Рубио подчеркнул, что это важная сделка для США, хотя она и не является главной темой переговоров. Он отметил, что над соглашением все еще ведется работа, и его заключение не обязательно должно произойти в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта, при этом уступки потребуются и со стороны России. Рубио также заверил, что США не станут оказывать России военную помощь.

    Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и Зеленский обсудили в Джидде отношения двух стран и украинский кризис.

    Коментарии (21)
    11 марта 2025, 04:13 • Новости дня
    Карлсон отказался считать Украину суверенным государством

    Карлсон назвал власть на Украине установленной ЦРУ при госперевороте

    Карлсон отказался считать Украину суверенным государством
    @ Seth Wenig/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Украинское правительство было установлено ЦРУ в результате госпереворота 2014 года, Украина несостоятельна как суверенное государство, заявил американский журналист Такер Карлсон.

    «Украина не суверенна, украинское правительство было установлено ЦРУ при перевороте в 2014 году. Так что это не суверенное государство», – приводит слова Карлсона РИА «Новости».

    Карлсон считает, что Россия одержала победу в конфликте с США на Украине. Журналист отметил, что Россия обогнала НАТО, включая Соединенные Штаты, по производству боеприпасов один к четырем и назвал это поражением для США. По его словам, США «не ведут переговоры с позиции силы».

    Карлсон также заявил, что США проявили слабость в конфликте, несмотря на военную помощь украинским вооруженным силам и участие американцев в боях на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Карлсон заявил о необходимости выдвинуть обвинения против Владимира Зеленского и киевских властей в многочисленных преступлениях, совершенных при покровительстве Запада. Он также сообщил, что значительная часть американского оружия, поставляемого на Украину, перепродается украинскими военными мексиканским наркокартелям.

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    11 марта 2025, 10:22 • Видео
    Американцы дожимают Зеленского

    Во вторник в Саудовской Аравии пройдут переговоры американцев и украинцев о принципах урегулирования конфликта. Владимир Зеленский маячит где-то рядом в ожидании прорыва: у него есть план, с помощью которого он хочет вернуть поддержку США.

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    11 марта 2025, 12:02 • Новости дня
    В Добровольческом корпусе сообщили об освобождении промзоны в Судже

    В Добровольческом корпусе сообщили об освобождении промзоны в Судже Курской области

    В Добровольческом корпусе сообщили об освобождении промзоны в Судже
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы освободили промзону Суджи в Курской области, удачно воспользовавшись газовой трубой для обхода позиций ВСУ и заставив противника отступать в направлении Заолешенки, сообщили в Добровольческом корпусе.

    Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области, сообщает РИА «Новости». Добровольческий корпус вместе с несколькими бригадами и спецназом совершили обходной маневр через газопровод и подземный ход, чтобы атаковать позиции ВСУ с тыла. В результате операции удалось освободить промзону, а бои продолжаются в частном секторе.

    Противник хаотично отступает в направлении Заолешенки и международного автомобильного пункта пропуска Суджа, неся потери. Для развития успеха и закрепления результатов в бой вводятся новые российские части и подразделения, усиленные бронетехникой.

    С началом наступления российские войска использовали скрытные пути для удара по врагу. Более 800 добровольцев и военнослужащих вышли на поверхность в неожиданных местах, что позволило атаковать ВСУ с неожиданного направления. В результате российская армия вошла в саму Суджу, продолжая продвигаться по частному сектору.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба Валерий Герасимов дал указания группировке войск «Курск» по уничтожению противника, что совпало с российскими действиями по затягиванию «горловины мешка» у города Суджа. Российские войска использовали газовую трубу для проникновения в тыл противника.

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    11 марта 2025, 13:08 • Новости дня
    Художник «Ежика в тумане» потребовала 50 млн рублей от ЦБ
    Художник «Ежика в тумане» потребовала 50 млн рублей от ЦБ
    @ cbr.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Художник-постановщик Франческа Ярбусова обратилась в суд с требованием увеличить компенсацию за выпуск монет с изображением из «Ежика в тумане» Центробанком, заявив, что ее права были нарушены.

    Франческа Ярбусова, художник-постановщик известного мультфильма «Ежик в тумане», требует через суд от Центрального банка РФ компенсацию в размере 50 млн 42 тыс. рублей за выпуск памятных монет без указания ее авторства, сообщает РАПСИ. Ранее сумма иска составляла 5 млн рублей, но Ярбусова решила увеличить свои требования в десять раз, заявляя, что Центробанк нарушил ее исключительные права.

    По словам представителя истицы Виктора Осипова, иск включает компенсацию за моральный вред в размере 100 тыс. рублей, за нарушение исключительных прав на 50 млн 42 тыс. рублей и за использование интеллектуальной собственности на 100 тыс. рублей. Кроме этого, истец требует изъять из обращения выпущенные монеты и обязать Центробанк в течение пяти дней с момента вступления решения суда в законную силу опубликовать соответствующий пресс-релиз.

    Суд также привлек к делу в качестве третьего лица ООО «Союзмультфильм», компанию, которая непосредственно связана с производством советских и российских мультфильмов. По данным суда, в 2024 году Центробанк выпустил три вида монет серии «Российская (советская) мультипликация», посвященных «Ежику в тумане». Ярбусова считает, что монеты выпущены с нарушением ее авторских прав, поскольку использован результат ее интеллектуальной деятельности без указания авторства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2018 году Центробанк (ЦБ) России выпустил монеты с изображениями героев мультфильма «Ну, погоди!», а позже на памятных монетах появились Принцесса и Трубадур из мультфильма «Бременские музыканты» . Также сообщалось, что между ЦБ и киностудией «Союзмультфильм» возник спор о том, кто имеет право распоряжаться изображениями героев, которых считают национальным достоянием.

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    11 марта 2025, 18:06 • Новости дня
    Эколог: Течения понесут ядовитый цианистый натрий от Британии в сторону России

    Эколог Пешков назвал последствия столкновения танкера с контейнеровозом у берегов Англии

    Эколог: Течения понесут ядовитый цианистый натрий от Британии в сторону России
    @ AP/TASS

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Водные массы, которые несут течения к России, будут заражены в результате этого инцидента. Мы должны понимать, что еще долгое время вредные химические вещества, попавшие в воду и атмосферу, будут загрязнять северную экосистему, которая и так очень хрупкая», – сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный эколог России Андрей Пешков, комментируя столкновение у берегов Великобритании танкера с авиатопливом с грузовым судном, перевозящим контейнеры с ядовитым цианистым натрием.

    «Перевозимых столкнувшимися кораблями веществ достаточно большой перечень. В первую очередь, конечно, цианид, который известен своим ксенобиотическим (ядовитым) отношением ко всему живому, а его там 15 контейнеров», – говорит Пешков.

    Он объясняет, что этот огромный объем ядовитых веществ будет мигрировать по пищевым цепочкам и накапливаться в биоте, морской воде, осядет на дно и будет фильтроваться моллюсками, рыбами, накапливаясь в их организмах. «И это я озвучиваю только последствия от контейнеров с цианидом. Ко всему этому добавятся и углеводороды, керосин для авиационных реактивных двигателей. Это достаточно сложная смесь высокооктановых углеводородов с присадками,  которые явно не полезны для окружающей среды», – рассуждает специалист.

    «Само топливо, которое разлилось по поверхности, не так тяжело воспринимается окружающей средой, как мазут в Анапе. Однако Северное море – открытое и имеет условные границы. Поэтому водные массы, которые несут течения к России, окажутся заражены в результате этого инцидента. Мы должны понимать, что еще долгое время вредные химические вещества, попавшие в воду и атмосферу, будут загрязнять северную экосистему, которая и так очень хрупкая», – считает Пешков.

    Избавляться от последствий аварии в Северном море, по его словам, придется годами, если не десятилетиями. «Естественно, мы должны мониторить, что оттуда к нам придет, потому что последствия мы точно у себя увидим. А по Северному морю, я думаю, что прогноз самый неблагоприятный. Все зависит от того, какие океанические течения и ветра будут преобладать в этом районе, и на какие тысячи квадратных километров они разнесут все эти яды», – заключил эколог.

    В Северном море у берегов Великобритании столкнулись грузовое судно, перевозившее 15 контейнеров с ядовитым цианистым натрием, который используется в золотодобыче, и танкер, содержащий 18 тыс. тонн авиатоплива. Командир дивизии береговой охраны Мэттью Аткинсон сообщил, что 36 членов экипажа были доставлены на берег. Один человек все еще остается пропавшим без вести.

    Ученые опасаются, что данный инцидент может привести к огромной утечке токсичных химикатов, включая цианистый натрий, что угрожает морским обитателям и экосистемам в районе происшествия.

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    11 марта 2025, 12:12 • Новости дня
    Российские войска за сутки освободили 12 населенных пунктов Курской области
    Российские войска за сутки освободили 12 населенных пунктов Курской области
    @ Кадр из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Александра Юдина

    В результате наступательной операции подразделения группировки «Север» освободили 12 населенных пунктов и более 100 квадратных километров в Курской области, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что подразделения группировки войск «Север» провели успешные наступательные действия, в ходе которых освободили 12 населенных пунктов в Курской области. Освобожденные территории включают в себя более 100 квадратных километров.

    В числе освобожденных населенных пунктов числятся: Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда и Южный.

    Командование продолжает координировать действия для полного восстановления контроля над территорией Курской области.

    Российская армия нанесла значительное поражение ВСУ, уничтожив тяжелую механизированную, пять механизированных и другие бригады противника в районах Гоголевки, Гончаровки и Суджи. Оперативно-тактическая авиация и артиллерия поразили живую силу и технику в нескольких населенных пунктах, включая Горналь и Замостье.

    За последние сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих. Уничтожено два танка, четыре боевые машины пехоты и две американские самоходные артиллерийские установки Paladin. Захвачены 12 пленных, а также уничтожены пункты управления БПЛА и склады боеприпасов.

    Общие потери ВСУ на Курском направлении с начала боевых действий составляют более 66 550 военнослужащих, значительное количество бронетехники и артиллерии, включая 13 установок HIMARS и другие виды вооружений.

    Накануне появились сообщения о начале штурма Суджи. Российские военные проникли в тыл ВСУ через отключенный газопровод Уренгой – Помары – Ужгород.

    Также российская группировка войск «Север» освободила населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица в Курской области. До этого подразделения группировки войск «Север» освободили село Лебедевка в Курской области.

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    11 марта 2025, 10:25 • Новости дня
    Зурабишвили расколола оппозицию Грузии
    Зурабишвили расколола оппозицию Грузии
    @ Radek Pietruszka/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая хочет быть единоличным лидером грузинской оппозиции, своими амбициями раскалывает ее ряды, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Зурабишвили не отвечает стандартам лидера процессов», – заявил представитель радикально оппозиционной «Коалиции перемен» Цотнэ Коберидзе.

    «Я не могу представить себя в объединении, координировать действия которого будет Саломе Зурабишвили, – сказал Коберидзе. – Она взяла на себя ответственность, но ее не было с нами на самых радикальных акциях протеста».

    Со своей стороны, один из лидеров партии «Гирчи» («Шишка») Александр Раквиашвили заявил, что «нет ни единого шанса, чтобы что-либо у оппозиции получилось во главе с Саломе Зурабишвили».

    «Она ничем не заслужила быть лидером оппозиции, – сказал Раквиашвили. – Создает какие-то координационные штабы, которые в итоге не работают». По его словам, «многие коллеги в оппозиции или куплены, или являются идиотами».

    «В масштаб неадекватности (оппозиционеров) даже трудно поверить», – отметил представитель «Шишки».

    Накануне Зурабишвили сообщила, что создает «Фронт сопротивления», и анонсировала акцию протеста 31 марта, в 34-ю годовщину провозглашения Акта о независимости Грузии.

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    11 марта 2025, 16:48 • Новости дня
    США и Украина завершили первый раунд переговоров в Джидде
    США и Украина завершили первый раунд переговоров в Джидде
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В Джидде завершился первый раунд переговоров между США и Украиной, где обсуждали урегулирование украинского конфликта, сообщил телеканал Al Arabiya.

    Первый раунд переговоров между США и Украиной в Джидде завершился, передает ТАСС.  Дискуссии касались вопросов урегулирования конфликта на Украине. Детали обсуждений пока не раскрываются. Сообщается, что переговоры являются частью усилий по достижению мирного решения текущего конфликта.

    Кроме того, помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил CNN, что американская администрация продвигается в переговорах с украинской стороной. На вопрос о ходе переговоров в Джидде он ответил: «Мы продвигаемся».

    Ранее в Саудовской Аравии стартовали переговоры представителей Украины и США, где обсуждался вопрос мирного урегулирования конфликта с Россией.

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    11 марта 2025, 11:14 • Новости дня
    Начальник Генштаба Герасимов дал указания группировке войск «Курск» по уничтожению противника

    Герасимов оценил успехи группировки войск «Курск» в Курской области

    Начальник Генштаба Герасимов дал указания группировке войск «Курск» по уничтожению противника
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов провел инспекцию выполнения боевых задач группировкой войск «Курск» в Курской области, отметив успешные действия по ликвидации противника.

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов посетил воинские части группировки войск «Курск», чтобы проверить выполнение боевых задач, передает Telegram-канал Минобороны. В ходе визита Герасимов заслушал доклады командующего группировкой генерал-полковника Валерия Солодчука и других командиров.

    Герасимов отметил успехи частей в выполнении задач по уничтожению противника, вклинившегося на территорию Курской области. Он также дал указания на дальнейшие действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России продолжили затягивать «горловину мешка» у Суджи, что способствует ослаблению позиций ВСУ в этом районе. Также сообщалось, что БПЛА уничтожил укрывшихся в здании боевиков ВСУ в районе Суджи. ВС России успешно отразили три контратаки ВСУ в Курской области, что подтверждает их контроль над ситуацией.

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    10 марта 2025, 22:49 • Новости дня
    Рубио: Украине придется пойти на территориальные уступки

    Рубио счел неизбежными территориальные уступки со стороны Украины для урегулирования конфликта

    Рубио: Украине придется пойти на территориальные уступки
    @ Saul Loeb/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Украине придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта, уступки потребуются и со стороны России, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    По словам Рубио, обе стороны должны быть готовы пойти на трудные решения, чтобы завершить конфликт или, по крайней мере, временно его приостановить, пишет New York Times.

    «Самое главное, с чем мы должны уехать отсюда, – это твердое ощущение того, что Украина готова пойти на трудные вещи, как и россиянам придется пойти на трудные вещи», – сказал Рубио.

    Рубио, летя в Саудовскую Аравию для переговоров с украинскими чиновниками, отметил, что Россия не сможет взять под контроль всю Украину. «И, очевидно, Украине будет очень сложно в разумные сроки заставить русских вернуться туда, где они были в 2014 году», – заявил он. Он подчеркнул важность выяснения того, какие уступки готова сделать Россия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц подтвердил, что вместе с Рубио примет участие в переговорах с украинской делегацией в Саудовской Аравии.

    Владимир Зеленский заявил, что не будет участвовать во встрече с делегацией США в Саудовской Аравии, вместо него отправятся представители украинской дипломатии и военного ведомства.

    По данным CNN, ожидаются переговоры между представителями России и США с участием украинских и российских чиновников.

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    11 марта 2025, 17:36 • Новости дня
    Удар украинского БПЛА прервал поставки нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба»

    Сийярто: Удар украинского БПЛА прервал поставки нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба»

    Удар украинского БПЛА прервал поставки нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба»
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставки нефти в Венгрию через трубопровод «Дружба» временно прекратились после удара украинского беспилотника по измерительной станции.

    Об инциденте заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после телефонного разговора с вице-премьером России Александром Новаком, передает ТАСС.

    По словам Сийярто, «транспортировку нефти пришлось временно приостановить, поскольку украинский беспилотник атаковал одну из измерительных станций трубопровода». Он отметил, что ремонтные работы уже начались, и если не случится ничего экстраординарного, транзит может возобновиться до конца сегодняшнего дня.

    Министр также выразил обеспокоенность по поводу атак украинских Вооруженных сил на инфраструктуру, использующуюся для поставок энергоносителей из России в Европу. По его мнению, такие действия являются неприемлемыми. «Энергоснабжение Венгрии является вопросом суверенитета, и мы ожидаем, что все будут его уважать», - подчеркнул он.

    Напомним, ПВО за ночь сбила 337 украинских беспилотников над российской территорией. В результате атаки украинских беспилотников в Подмосковье погибли три человека.

    Сообщалось, что украинский дрон упал на нефтебазу в Серпухове.

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    11 марта 2025, 12:08 • Новости дня
    Президент Сирии пообещал наказать виновных в убийствах алавитов

    Reuters: Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа пообещал наказать виновных в убийствах алавитов

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил, что массовые убийства представителей алавитской общины угрожают объединению страны, и пообещал наказать виновных, включая своих союзников, если потребуется, сообщило Reuters.

    В интервью агентству Reuters Ахмед аш-Шараа подчеркнул, что массовые убийства алавитов угрожают его миссии по объединению страны. Шараа обвинил проасадовские группы, поддерживаемые иностранцами, в провоцировании кровопролития, но признал, что за этими событиями стоит месть.

    «Сирия – это государство закона. Закон равен для всех» – заявил Шараа.

    Шараа также рассказал, что его правительство не контактировало с США со времени прихода к власти президента Дональда Трампа. Он призвал Вашингтон снять санкции, введенные в эпоху Асада. Шараа выразил намерение восстановить отношения с Москвой, которая поддерживала Асада на протяжении всей войны, а также урегулировать разногласия с курдами.

    Он подчеркнул, что массовые убийства могут подорвать его попытки сплотить Сирию. По его словам, создан независимый комитет для расследования убийств, который должен отчитаться через 30 дней.

    В ходе интервью Шараа также отверг критику со стороны Израиля и выразил желание сохранить стратегическое партнерство с Россией, несмотря на сложные переговоры о военном присутствии Москвы в Сирии.

    Агентство со ссылкой на источники передает, что с момента начала беспорядков было убито 973 алавита. Шараа отказался говорить, были ли в убийствах замешаны провластные силы или иностранные исламисты, заявив, что эти вопросы будут расследованы независимым комитетом.

    Ранее власти Сирии объявили о создании независимой комиссии для расследования вооруженных столкновений в провинциях Латакия и Тартус.

    Президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил, что страна не допустит втягивания в гражданскую войну, подчеркнув угрозу со стороны остатков прежнего режима и внешних сил.

    По данным курдского телеканала Rudaw, в результате боестолкновений 6 и 7 марта в Латакии, Тартусе и Хомсе погибло 745 человек, включая 532 мирных жителя.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о координации действий с Соединенными Штатами в ответ на эскалацию насилия в Сирии.

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    11 марта 2025, 15:08 • Новости дня
    Кремль сообщил о заблаговременной подготовке России к атаке беспилотников

    Песков заявил о заблаговременной подготовке России к отражению атак дронов ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Россия заранее предприняла все необходимые меры для отражения атак беспилотников со стороны Украины, что позволяет защищать Москву, Московскую область и другие регионы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что все необходимые меры по подготовке к возможным атакам беспилотников со стороны Украины были предприняты заранее. Он подчеркнул, что такие меры помогают обеспечить защиту Москвы, Московской области и других регионов страны, передает ТАСС.

    Песков сообщил, что президенту России Владимиру Путину доложили об атаке украинских беспилотников на Московский регион, где силы ПВО успешно отразили нападение. Следственный комитет возбудил дело о теракте после этой атаки.

    Минобороны сообщило, что силы ПВО России перехватили и уничтожили 337 украинских дронов, 91 из которых был сбит над Московской областью.

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    11 марта 2025, 12:30 • Новости дня
    Песков: Путин проинформирован об атаке дронов на Москву
    Песков: Путин проинформирован об атаке дронов на Москву
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президенту России Владимиру Путину доложили об атаке украинских беспилотников на Московский регион, где силы ПВО успешно отразили нападение, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, президенту России Владимиру Путину сообщили об атаке украинских беспилотников на Московский регион, сообщает ТАСС. Песков отметил, что верховному главнокомандующему всегда докладывают о подобных происшествиях.

    Песков подчеркнул, что силы противовоздушной обороны эффективно справились с отражением атаки. «Очень здорово сработали наши военные, наша ПВО», – отметил представитель Кремля.

    Песков также заявил, что киевский режим наносит удары по социальным объектам и жилым домам, в то время как Вооруженные силы России целенаправленно поражают военные цели. «Наши военные продолжают поражать военные и околовоенные цели. А [киевский] режим бьет именно по жилым домам», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотника в подмосковном городе Видное скончался 50-летний мужчина, врачи больницы до последнего боролись за его жизнь. Генеральный секретарь ОБСЕ прибыл на место падения украинского дрона. Следственный комитет возбудил дело о теракте после атаки беспилотников на Москву.

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    11 марта 2025, 06:19 • Новости дня
    ПВО сбила 60 летевших на Москву беспилотников
    ПВО сбила 60 летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО уничтожено 60 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «На данный момент сбили уже 58 вражеских БПЛА», – сообщил Собянин в Telegram.

    Он также сообщил, что «на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб».

    Позднее он сообщил об уничтожении еще двух БПЛА.

    «На данный момент на территории города Москвы незначительно повреждена кровля дома от падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице», – говорится в сообщении.

    Напомним, беспилотники атаковали Москву. Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Жуковский и Домодедово. Рязанская и Тульская области также подверглись атакам беспилотников.

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