Пашинян подтвердил участие в торжествах 9 мая в Москве

Пашинян принял приглашение Путина на участие в юбилейных торжествах 9 мая в Москве

Tекст: Вера Басилая

В ходе телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и Николом Пашиняном, состоявшимся по инициативе армянской стороны, премьер Армении подтвердил свое участие в юбилейных торжествах 9 мая в Москве, сообщается в Telegram-канале Кремля.

Он также сообщил о завершении согласования текста мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Пашинян подтвердил готовность Еревана подписать этот важный документ.

Путин подчеркнул, что Россия всегда поддерживала нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном. Это нацелено на обеспечение безопасности и стабильности в закавказском регионе, а также на устойчивое социально-экономическое развитие.

В рамках разговора обсуждались и вопросы дальнейшего развития взаимовыгодных российско-армянских отношений.

Ранее Армения предлагала разблокировать железнодорожное сообщение с Азербайджаном.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва открыта для помощи в переговорах между Ереваном и Баку, но приветствует их собственные усилия.