После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».8 комментариев
Пашинян подтвердил участие в торжествах 9 мая в Москве
Пашинян принял приглашение Путина на участие в юбилейных торжествах 9 мая в Москве
Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял приглашение президента России Владимира Путина, и подтвердил свое участие в юбилейных торжествах 9 мая в Москве, сообщили в Кремле.
В ходе телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и Николом Пашиняном, состоявшимся по инициативе армянской стороны, премьер Армении подтвердил свое участие в юбилейных торжествах 9 мая в Москве, сообщается в Telegram-канале Кремля.
Он также сообщил о завершении согласования текста мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Пашинян подтвердил готовность Еревана подписать этот важный документ.
Путин подчеркнул, что Россия всегда поддерживала нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном. Это нацелено на обеспечение безопасности и стабильности в закавказском регионе, а также на устойчивое социально-экономическое развитие.
В рамках разговора обсуждались и вопросы дальнейшего развития взаимовыгодных российско-армянских отношений.
Ранее Армения предлагала разблокировать железнодорожное сообщение с Азербайджаном.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва открыта для помощи в переговорах между Ереваном и Баку, но приветствует их собственные усилия.