Запад отнимает у Армении русский хлеб

Tекст: Олег Исайченко

Армения рассматривает возможность частичного замещения российских поставок зерна украинской продукцией. Как сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР), Ереван готов к подобному решению даже несмотря на то, что сотрудничество с Киевом будет обходиться ему в полтора раза дороже.

При этом власти республики надеются, что Евросоюз сумеет компенсировать дополнительные расходы, вызванные сменой торговых партнеров. С точки зрения Армении, Брюссель воспримет данный шаг в качестве демонстрации политической солидарности с западом. Тем не менее, во Франции складывающуюся ситуацию считают сложной.

С одной стороны, Париж видит возможность одновременно поддержать Киев и создать напряженность в отношениях Еревана и Москвы. Но с другой – обеспечить финансовую компенсацию Армении будет непросто, поскольку бюджеты государств-членов союза серьезно напряжены из-за конфликта на Украине.

Потенциальным источником капитала могли бы стать замороженные активы РФ. Однако попыткам их использования активно сопротивляется Бельгия, которая опасается значительных юридических последствий. Кроме того, встает вопрос и о сроках компенсационных выплат Еревану.

Тем не менее, премьер-министр Армении Никол Пашинян данные СВР опровергает. «Такого не может быть. Я в первый раз нарушаю свой принцип и комментирую то, что лично не читал. Но, тысяча извинений, это полнейший абсурд», – цитирует главу правительства республики Sputnik. Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что «сообщения СВР никогда не бывают голословными».

Напомним, Россия является основным поставщиком зерна, муки и кукурузы в Армению, сообщала таможенная служба республики в прошлом году. В 2023 Ереван импортировал 343,6 тыс. тонн, причем 99% этого числа пришлось на долю Москвы, а оставшийся объем распределился между Венгрией и Казахстаном.

«Информация, обнародованная СВР, вполне укладывается в логику действий правительства Армении. Ереван давно взял курс на углубление европейской интеграцией. Пока республика сохраняет более-менее приемлемые контакты с Россией, но все же главный вектор понятен: страна продолжит попытки «расстаться» с Москвой», – сказал политолог Иван Лизан.

«Поэтому и в вопросе перехода на украинское зерно, думаю, Армения не станет возражать, если ЕС предложит государству неплохой вариант компенсации. Другое дело, что его может и не наступить. В таком случае убытки Еревана будут значительными, поскольку сотрудничество с Украиной рискует обернуться удорожанием логистики», – говорит он.

«Если перевозка зерна из России подразумевала использование грузовиков, то теперь Армении придется подключать к торговле корабли, которые будут направляться в порты Грузии. И если стоимость самой пшеницы не такая уж и большая проблема – сторговаться всегда можно – то снижать наценки за транспортировку будет очень трудно. При этом если Ереван настроен решительно на смену поставщика в продовольственной сфере, то

удержать его от реализации задуманного у нас вряд ли получится.

Все-таки рычагов давления на республику к настоящему моменту у Москвы относительно немного, поскольку Армения все больше и больше работает над переориентацией в пользу европейских институтов», – добавляет эксперт.

Тем не менее, доклад СВР показал, с какой серьезностью Россия относится к происходящему, а сравнение ситуации с поцелуем Иуды лишний раз подчеркивает, что Москва не хочет допустить предательства со стороны очень близкого политического партнера. «Возможно, эти интонации считают представители армянского общества», – предположил он.

«Допускаю, что часть социальных групп или предпринимателей могут выразить недовольство правительству после ознакомления с документом спецслужбы. Но других путей влияния на Ереван, мне кажется, сейчас нет», – акцентирует Лизан. Впрочем, вполне возможно, что

к данному шагу Армению склоняет непосредственно Евросоюз.

По мнению Станислава Ткаченко, профессора кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперта клуба «Валдай», скорее всего, ЕС предложил республике несколько десятков млн евро финансовой помощи на 2026 год. «Как правило, подобные «пакеты» содержат суммы на поддержку социальной сферы того или иного государства, а «сверху» дают и на иные нужды, например, на компенсацию перехода к украинским поставкам зерна», – отмечает эксперт.

«Допускаю, что таким образом Брюссель надеется поддержать проевропейские силы Армении особенно в преддверии парламентских выборов. Кроме того, подобные действия позволят ЕС вбить клин между Ереваном и Москвой. Но, тем не менее, оперативная реакция СВР несколько усложняет дальнейшее разыгрывание карт для Европы», – уточняет собеседник.

«Доклад спецслужбы открыто постулирует, что Россия является проактивной силой в Закавказье,

которая намерена поддержать истеблишмент, выступающий за связи с Москвой. Мы не выпускаем эту страну из поля зрения и тщательно следим за всеми инициативами, которые продвигает здесь ЕС», – продолжает он.

«Однако в заслугу Армении стоит сказать, что Ереван все-таки пытается проводить по-настоящему многовекторную политику. Пашиняну нравится, что за его «симпатии» борются Москва и Брюссель. Конечно, нам не совсем приятно осознавать подобное положение вещей, но все же, республику нельзя охарактеризовать как «абсолютно нежелающую» вести диалог с Россией», – завершил Ткаченко.