    Во Франции неизвестный беспилотник пролетел над колонной танков
    Госдума одобрила законопроект об ограничении числа штрафов за езду без ОСАГО
    Семьи погибших солдат ВСУ позвали на спектакль «Веселая вдова»
    Путин и Токаев подписали декларацию о стратегическом партнерстве
    Токаев назвал визит в Россию главным событием года
    Пострадавший при взрыве в Красногорске ребенок лишился четырех пальцев
    Юшков оценил планы Германии разорвать сделку с «Ямал СПГ»
    В киевском суде отключили свет во время дела «Энергоатома»
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Ценой аполитичности может стать потеря родины

    Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.

    7 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Легализация «легких» наркотиков всегда ведет к тяжелым последствиям

    То, что не причиняет очевидного вреда другим, не следует и запрещать – в этом была идея. Человек не имеет каких-то священных обязательств перед другими; его жизнь – только его, и кто вы такой, чтобы указывать ему, как ей распоряжаться?

    12 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Европа вооружается, потому что не может воевать

    Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.

    2 комментария
    12 ноября 2025, 19:00 • В мире

    Запад отнимает у Армении русский хлеб

    Запад отнимает у Армении русский хлеб
    @ Дмитрий Дадонкин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Армения послала России «поцелуй Иуды»: по информации СВР Ереван готовится частично отказаться от закупок зерна Москвы в пользу продукции Киева ради демонстрации расположения Евросоюзу. Однако эксперты предупреждают: это решение дорого обойдется кавказской республике в силу значительно больших затрат на логистику при вывозе пшеницы с Украины. Удастся ли Москве остановить Ереван от действий «себе во вред»?

    Армения рассматривает возможность частичного замещения российских поставок зерна украинской продукцией. Как сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР), Ереван готов к подобному решению даже несмотря на то, что сотрудничество с Киевом будет обходиться ему в полтора раза дороже.

    При этом власти республики надеются, что Евросоюз сумеет компенсировать дополнительные расходы, вызванные сменой торговых партнеров. С точки зрения Армении, Брюссель воспримет данный шаг в качестве демонстрации политической солидарности с западом. Тем не менее, во Франции складывающуюся ситуацию считают сложной.

    С одной стороны, Париж видит возможность одновременно поддержать Киев и создать напряженность в отношениях Еревана и Москвы. Но с другой – обеспечить финансовую компенсацию Армении будет непросто, поскольку бюджеты государств-членов союза серьезно напряжены из-за конфликта на Украине.

    Потенциальным источником капитала могли бы стать замороженные активы РФ. Однако попыткам их использования активно сопротивляется Бельгия, которая опасается значительных юридических последствий. Кроме того, встает вопрос и о сроках компенсационных выплат Еревану.

    Тем не менее, премьер-министр Армении Никол Пашинян данные СВР опровергает. «Такого не может быть. Я в первый раз нарушаю свой принцип и комментирую то, что лично не читал. Но, тысяча извинений, это полнейший абсурд», – цитирует главу правительства республики Sputnik. Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что «сообщения СВР никогда не бывают голословными».

    Напомним, Россия является основным поставщиком зерна, муки и кукурузы в Армению,  сообщала таможенная служба республики в прошлом году. В 2023 Ереван импортировал 343,6 тыс. тонн, причем 99% этого числа пришлось на долю Москвы, а оставшийся объем распределился между Венгрией и Казахстаном.

    «Информация, обнародованная СВР, вполне укладывается в логику действий правительства Армении. Ереван давно взял курс на углубление европейской интеграцией. Пока республика сохраняет  более-менее приемлемые контакты с Россией, но все же главный вектор понятен: страна продолжит попытки «расстаться» с Москвой», – сказал политолог Иван Лизан.

    «Поэтому и в вопросе перехода на украинское зерно, думаю, Армения не станет возражать, если ЕС предложит государству неплохой вариант компенсации. Другое дело, что его может и не наступить. В таком случае убытки Еревана будут значительными, поскольку сотрудничество с Украиной рискует обернуться удорожанием логистики», – говорит он.

    «Если перевозка зерна из России подразумевала использование грузовиков, то теперь Армении придется подключать к торговле корабли, которые будут направляться в порты Грузии. И если стоимость самой пшеницы не такая уж и большая проблема – сторговаться всегда можно – то снижать наценки за транспортировку будет очень трудно. При этом если Ереван настроен решительно на смену поставщика в продовольственной сфере, то

    удержать его от реализации задуманного у нас вряд ли получится.

    Все-таки рычагов давления на республику к настоящему моменту у Москвы относительно немного, поскольку Армения все больше и больше работает над переориентацией в пользу европейских институтов», – добавляет эксперт.

    Тем не менее, доклад СВР показал, с какой серьезностью Россия относится к происходящему, а сравнение ситуации с поцелуем Иуды лишний раз подчеркивает, что Москва не хочет допустить предательства со стороны очень близкого политического партнера. «Возможно, эти интонации считают представители армянского общества», – предположил он.

    «Допускаю, что часть социальных групп или предпринимателей могут выразить недовольство правительству после ознакомления с документом спецслужбы. Но других путей влияния на Ереван, мне кажется, сейчас нет», – акцентирует Лизан. Впрочем, вполне возможно, что

    к данному шагу Армению склоняет непосредственно Евросоюз.

    По мнению Станислава Ткаченко, профессора кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперта клуба «Валдай», скорее всего, ЕС предложил республике несколько десятков млн евро финансовой помощи на 2026 год. «Как правило, подобные «пакеты» содержат суммы на поддержку социальной сферы того или иного государства, а «сверху» дают и на иные нужды, например, на компенсацию перехода к украинским поставкам зерна», – отмечает эксперт.

    «Допускаю, что таким образом Брюссель надеется поддержать проевропейские силы Армении особенно в преддверии парламентских выборов. Кроме того, подобные действия позволят ЕС вбить клин между Ереваном и Москвой. Но, тем не менее, оперативная реакция СВР несколько усложняет дальнейшее разыгрывание карт для Европы», – уточняет собеседник.

    «Доклад спецслужбы открыто постулирует, что Россия является проактивной силой в Закавказье,

    которая намерена поддержать истеблишмент, выступающий за связи с Москвой. Мы не выпускаем эту страну из поля зрения и тщательно следим за всеми инициативами, которые продвигает здесь ЕС», – продолжает он.

    «Однако в заслугу Армении стоит сказать, что Ереван все-таки пытается проводить по-настоящему многовекторную политику. Пашиняну нравится, что за его «симпатии» борются Москва и Брюссель. Конечно, нам не совсем приятно осознавать подобное положение вещей, но все же, республику нельзя охарактеризовать как «абсолютно нежелающую» вести диалог с Россией», – завершил Ткаченко.

    Песков согласился со словами Вучича о подготовке Европы к войне с Россией
    Директора «Энергоатома» арестовали на Украине по делу о коррупции
    Сальдо заявил о планах ВСУ выгнать с Карантинного острова его жителей
    Трамп попросил Израиль помиловать Нетаньяху
    В Москве в 2026 году запустят беспилотное такси
    Госдума упразднила стажировку в МВД
    Главная новогодняя ель России найдена в Подмосковье (фото)

    Ставки по ипотеке привяжут к количеству детей

    Ставки по ипотеке привяжут к количеству детей

Семейная ипотека, которая уже не один год спасает строительную отрасль от банкротства, да и банки от убытков, будет изменена. Теперь льготная ставка будет зависеть от количества детей в семье. Чем это обернется для потенциальных клиентов и в целом для рынка недвижимости?

    Внутренние враги Зеленского ударили в самое уязвимое место

    Элиты Украины взбунтовались против Владимира Зеленского. В Верховной раде потребовали отставки правительства, а антикоррупционные ведомства, пользуясь защитой Запада, перешли в атаку на ближайшее окружение первого лица, включая фигуру особой важности – Тимура Миндича. За один день Зеленский потерял «кошелек» и «кума», а теперь рискует потерять всё. Подробности

    В попытке угона МиГ-31 с «Кинжалом» отразилось отчаяние Украины

    Украинские спецслужбы под руководством западных кураторов уговаривали российского летчика за три миллиона долларов угнать истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». В случае успеха самолет планировалось направить в страну НАТО и сбить средствами ПВО. Но эту провокацию пресекла ФСБ. Чего пытались добиться на Украине, какими могли быть последствия этой операции и о чем вообще говорит затея угнать военный истребитель с секретной гиперзвуковой ракетой? Подробности

    Почему президент Мексики стала жертвой сексуального насилия

    История знает случаи, когда глава государства позволял себе сексуальные домогательства по отношению к нижестоящим. Но Мексика показала уникальный обратный пример – президент страны стала жертвой таких домогательств. Почему такое могло случиться именно в современной Мексике? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Страхи Зеленского и дело Миндича

      Из-за обысков в квартире Тимура Миндича, которого называют «кошельком» и близким другом Владимира Зеленского, украинская политическая элита пришла в движение. Задача – лишить Зеленского контроля над парламентом и правительством, пока тот ослаб.

    • Мюнхенская речь и новый мировой порядок

      2007 год можно считать особой вехой, когда завершилась эпоха однополярного мира и началось формирование нового миропорядка. «Однополярный момент», захвативший мир в начале 1990-х, закончился именно тогда – сначала с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности, а потом и в реальности.

    • У Грузии лопнуло терпение

      Генпрокуратура Грузии заявила об уголовном преследовании восьмерых лидеров оппозиции, включая экс-президента Михаила Саакашвили, который и так находится в тюрьме. Ранее у правящей партии «Грузинская мечта» лопнуло терпение, и Грузия пересмотрела отношения с ЕС.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Рождественский пост 2025-2026: когда начинается, сколько длится и что можно есть с 28 ноября

      Рождественский пост – это особое время подготовки к празднику Рождества Христова. Он длится 40 дней и помогает верующим сосредоточиться не на праздности, а на своей душе. Главная цель поста – не просто отказ от определенной еды. Это возможность стать лучше через три главных дела: молитву (больше общаться с Богом), покаяние – пересмотреть свою жизнь и исправиться, добрые дела – помогать тем, кто нуждается в помощи. Это время внутренней работы, когда ограничения в пище помогают человеку уделить больше внимания своему духовному состоянию и встретить праздник с чистым и спокойным сердцем.

    • День Матери в России 2025: какого числа отмечают, история, традиции, что подарить и как поздравить

      День Матери – один из самых теплых и значимых праздников в году, посвященный безусловной материнской любви, заботе и безграничному уважению к женщинам, подарившим жизнь. В России он отмечается в последнее воскресенье ноября, и в 2025 году этот день выпадает на 30 ноября. Праздник служит важным напоминанием о необходимости выражать благодарность матерям, укрепляет семейные узы и поддерживает традиции почитания материнства.

    • Что приготовить на Новый год 2026: лучшие новогодние салаты, которые понравятся всем

      Новый год 2026 – это магическое время, когда так хочется удивить гостей и создать незабываемую атмосферу праздника. И главным украшением стола по-прежнему остаются салаты. В тренде этого сезона – легкие сочетания, интересные заправки и свежая подача, но и без проверенной временем классики не обойтись. Мы собрали для вас десять лучших рецептов – от всеми любимых оливье и селедки под шубой до новых изысканных идей с авокадо, креветками и цитрусами, которые сделают праздничный стол по-настоящему блестящим.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

