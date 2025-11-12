  • Новость часаРоссийские войска освободили Сухой Яр в ДНР
    Почему президент Мексики стала жертвой сексуального насилия
    Ветеран «Альфы» прокомментировал взрыв денег в руках ребенка в Красногорске
    В Госдуме объяснили всплеск в Финляндии преступлений против русских
    Банк России расширил список причин для блокировки перевода денег
    СВР сравнила планы Армении отказаться от зерна из России с поцелуем Иуды
    Минобороны показало эмблему войск беспилотных систем России
    Британские министры открестились от заговора против премьера Стармера
    Германия нашла способ выйти из договора с «Ямал СПГ»
    Politico: Европа повторяет путь упадка Италии после эпохи Возрождения
    Мнения
    Наталья Потемкина
Ценой аполитичности может стать потеря родины

    Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.

    Сергей Худиев
Легализация «легких» наркотиков всегда ведет к тяжелым последствиям

    То, что не причиняет очевидного вреда другим, не следует и запрещать – в этом была идея. Человек не имеет каких-то священных обязательств перед другими; его жизнь – только его, и кто вы такой, чтобы указывать ему, как ей распоряжаться?

    Сергей Лебедев
Европа вооружается, потому что не может воевать

    Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.

    12 ноября 2025, 12:52 • Новости дня

    Кремль спросили о данных СВР по «отказу» Армении от российского зерна

    Песков заявил о достоверности данных СВР о закупках зерна Арменией

    Кремль спросили о данных СВР по «отказу» Армении от российского зерна
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения СВР всегда подкреплены фактами, комментируя новость об отказе Армении от российского зерна.

    По словам Пескова, сообщения СВР России никогда не бывают голословными. Так представитель Кремля прокомментировал сообщение СВР о намерении Еревана отказаться от покупки российского зерна в пользу украинского, передает ТАСС.

    Песков также отметил, что Россия продолжает развивать взаимодействие с Арменией как на двусторонней основе, так и в рамках интеграционных процессов. Москва намерена и дальше придерживаться этого курса.

    Представитель Кремля добавил, что контакты на высшем уровне между странами осуществляются регулярно.

    Ранее в Службе внешней разведки заявили, что Армения планирует отказаться от российского зерна и перейти на более дорогое зерно с Украины.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян опроверг сообщения о возможном отказе от российского зерна, назвав их «абсолютным недоразумением».

    11 ноября 2025, 22:05 • Новости дня
    Названа тройка наиболее недружественных России правительств
    Названа тройка наиболее недружественных России правительств
    @ Wiktor Dabkowski/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Власти Британии, Германии и Франции: именно так выглядит тройка лидеров по уровню недружественности в отношении России. Примечательно, что по данному показателю им удалось оставить далеко позади даже таких западных «ястребов», как США и Польша. Чем вызваны такие результаты? Ответы в первом «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Газета ВЗГЛЯД разработала «Рейтинг недружественных правительств». Его цель – наглядно показать разницу между властями государств, которые сознательно противостоят России, и теми, кто вынужденно оказался «по ту сторону баррикад» из-за сложившихся внешнеполитических обстоятельств. Участниками рейтинга стали государства и территории, включенные в перечень недружественных стран, появившийся еще в 2021 году.

    Первую строчку в таблице заняла Британия с показателем в 75 баллов. Такой итог объясняется санкциями против российских нефтяных компаний, принятыми Лондоном в октябре этого года. Кроме того, страна активно выступает за передачу активов Москвы в пользу Киева и передает ВСУ вооружения.

    Второе место разделили Германия и Франция, чей индекс составил 70 баллов. Оба государства активно предоставляют финансовую помощь Украине и являются членами ЕС, выпустившего в октябре 19-й пакет санкций. На третьей позиции с 65 баллами расположились Нидерланды и Эстония.

    Примечательно, что США заняли лишь четвертое место (55 баллов). Их «соседями» по рейтингу стали Латвия и Чехия. Подобное положение Вашингтона связано с приостановками военной помощи Киеву. Больше всего стран находятся на пятой позиции. Так, по 50 баллов набрали Дания, Италия, Канада, Литва, Польша, Финляндия и Швеция.

    Следом с показателем в 45 очков идут Норвегия и Бельгия, которой удалось улучшить результат за счет позиции по замороженным активам РФ, которые Брюссель не хочет передавать Украине. Седьмое место взяли Греция, Испания и Хорватия (40 баллов), а восьмое – Португалия и Словения (35). Чуть ниже расположились Венгрия и Люксембург, набрав по 30 очков.

    Замыкают первую десятку рейтинга Австрия, Болгария, Ирландия, Мальта, Новая Зеландия и Румыния с итогом в 25 баллов. Наименее «недружественными» оказались Албания, Багамские острова, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Республика Корея и Сан-Марино. Перечисленным странам и территориям удалось набрать лишь пять очков.


    Напомним, в сентябре глава МИД Сергей Лавров отметил, что Россия постепенно отходит от использования термина «недружественные страны». По его словам, акцент смещается в сторону «недружественных правительств», что позволяет не идентифицировать как недружественное государство в целом. Ранее схожую позицию высказывал президент Владимир Путин, заявивший еще в марте: «Недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты».

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о практической значимости «Рейтинга недружественных государств».

    11 ноября 2025, 15:14 • Новости дня
    Военный эксперт оценил попытку Украины украсть Миг-31 с «Кинжалом»

    Летчик Попов: МиГ-31 в совокупности с «Кинжалом» представляет для противника особый интерес

    Военный эксперт оценил попытку Украины украсть Миг-31 с «Кинжалом»
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Изначально идея Украины и Британии украсть Миг-31, оснащенный «Кинжалом», была обречена на провал. Во-первых, штурман физически не может самостоятельно посадить эту машину. Во-вторых, он бы не стал предавать своего пилота. Впрочем, для Киева и Запада борт с этим видом оружия представляет наибольший интерес, сказал газете ВЗГЛЯД военный летчик Владимир Попов

    «Киев совместно с западными спецслужбами уже не первый раз пытается украсть российскую авиационную технику. К сожалению, бывали случаи, когда противникам удавалось это сделать. Так, два года назад предателем Кузьминовым был угнан вертолет Ми-8. Впрочем, учитывая распространенность этой техники, ценность была не столько в ней, сколько в самой провокации», – говорит Владимир Попов, заслуженный военный летчик России.

    Еще один инцидент относится к временам СССР, когда советский летчик-перебежчик Виктор Беленко выкрал МиГ-25 и передал его иностранным властям. На борту находилось множество секретной аппаратуры, продолжил спикер. По его мнению, еще не раз противник попытается завладеть нашей техникой.

    «Логика проста – им важно создать прецедент. Представьте: летит российский самолет над страной НАТО. Разумеется, ПВО его собьет. Потом это будет растиражировано в западных СМИ, мол, российский борт незаконно вторгся в воздушное пространство», – рассуждает эксперт.

    «Это провокация, никак иначе ее назвать нельзя. И ее реализация поколебала бы все мировые экономические, политические и военные устои», – подчеркнул он. Говоря конкретно о попытке угона МиГ-31, Попов объяснил: «По отдельности за самолетом или «Кинжалом» противник не гоняется».

    «Особый интерес представляет именно связка машины и вооружения. Если бы они смогли заполучить эту систему, ее бы разобрали на кусочки и постарались воссоздать аналогичную. И, полагаю, уже спустя несколько месяцев им бы это удалось», – замечает аналитик.

    Летчик также обратил внимание на то, что противник пытался убедить штурмана МиГ-31 убить пилота и самостоятельно посадить самолет. «Самое смешное в этом – предложение организовать для штурмана онлайн-курсы по пилотированию и посадке истребителя. Видимо, там работали невероятно отчаявшиеся и некомпетентные люди. А наш специалист, очевидно, играл с ними как кошка с мышкой», – сказал собеседник.

    «Обучение пилотированию – это крайне сложный, дорогостоящий и ответственный процесс. А штурманов готовят по несколько иному направлению. Более того, конкретно в МиГ-31 управлять самолетом из второй кабины – очень и очень тяжело», – подчеркивает он.

    «Даже на уровне задач пилот и штурман сильно отличаются. Так, летчик должен понимать все тонкости аэродинамики машины, владеть деталями ее управления и прочее. В то время как оператор выполняет роль навигатора, отвечает за точность характеристик выхода на цель, нюансы поражения объектов оружием», – сравнил специалист. «Другими словами, вот так «подготовить» штурмана к пилотированию просто невозможно», – заключил Попов.

    Ранее ФСБ сообщила о попытке военной разведки Украины совместно с британскими кураторами угнать российский МиГ-31 с ракетой «Кинжал». По данным российской спецслужбы, Киев через Главное управление разведки министерства обороны Украины пыталась склонить российских летчиков к сотрудничеству, обещая им за это 3 млн долларов.

    В сообщении говорится, что после угона спецслужба планировала «направить самолет с ракетой «Кинжал» в район дислокации крупнейшей в юго-восточной Европе авиабазы НАТО, расположенной на территории Румынии в городе Констанца, где он мог быть сбит средствами противовоздушной обороны».

    Таким образом, операция имела целью не просто похищение боевого самолета, а и попытку его уничтожения в непосредственной близости от натовского объекта, что могло вызвать международный инцидент.

    ФСБ также подчеркнула участие британских кураторов в подготовке операции. Так, для реализации провокации оппоненты задействовали Bellingcat (признанная в России нежелательной организацией). В

    ответ на провокацию, связанную с планами угона МиГ-31, ВКС России нанесли ракетами «Кинжал» удары по Главному центру радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины и аэродрому Староконстантинов с размещенными там самолетами F-16.

    11 ноября 2025, 20:20 • Видео
    Страхи Зеленского и дело Миндича

    Из-за обысков в квартире Тимура Миндича, которого называют «кошельком» и близким другом Владимира Зеленского, украинская политическая элита пришла в движение. Задача – лишить Зеленского контроля над парламентом и правительством, пока тот ослаб.

    11 ноября 2025, 16:48 • Новости дня
    Лавров оценил перспективу Британии «отмыться» после попытки угона МиГ-31

    Лавров: Британии будет сложно «отмыться» после попытки угнать российский МиГ-31

    Лавров оценил перспективу Британии «отмыться» после попытки угона МиГ-31
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Британии будет крайне сложно «отмыться» после разоблачения ее роли в попытке провокации с угоном истребителя МиГ-31 из России, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

    Министр отметил, что ФСБ подробно все разоблачила, передает РИА «Новости». «Я не знаю, как британцы будут отмываться от этого. Хотя их способность быть в положении гуся, вышедшего из-под душа, хорошо известна», – сказал Лавров в интервью российским СМИ.

    Министр указал, что Британия к настоящему моменту лишилась своей империи, экономической и военной мощи, однако стремится это компенсировать. «Компенсируют традиционным английским стремлением везде, говоря прилично, разделять и властвовать. А есть еще и неприличные способы обозначить то, как они себя ведут», – заключил министр.

    Напомним, ФСБ пресекла попытку угона МиГ-31 с «Кинжалом». Позже ведомство опубликовало аудиозапись инструктажа сотрудником ГУР российского летчика в рамках сорванной операции Киева по угону истребителя.

    Посольство России в Гааге осудило попытку Украины угнать МиГ-31.

    Военный летчик Владимир Попов в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил попытку Украины украсть МиГ-31 с «Кинжалом».

    11 ноября 2025, 21:45 • Новости дня
    Первый российский антропоморфный робот Aidol рухнул на презентации
    Первый российский антропоморфный робот Aidol рухнул на презентации
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    В России представили первого антропоморфного робота Aidol с воплощенным искусственным интеллектом (ИИ), который может работать полностью в офлайн-режиме и выражать эмоции, рассказали в Новой технологической коалиции.

    Первый антропоморфный робот Aidol с искусственным интеллектом, способный работать полностью в офлайн-режиме, выражать эмоции и вести осмысленную коммуникацию, передает ТАСС со ссылкой на разработчиков из Новой технологической коалиции.

    «Он закрывает три ключевые функции человека: передвижение на ногах, манипуляция предметами и коммуникация с людьми», – отметили специалисты.

    Презентация робота Aidol началась с его падения, но директор компании-разработчика Владимир Витухин назвал это обучением в реальном времени.

    «Это как раз то самое обучение в реальном времени, когда удачная ошибка превращается в знание, а неудачная ошибка – в опыт. Надеюсь, что эта ошибка превратится в опыт», – приводит «Агентство городских новостей Москва» слова Витухина.

    По его данным, силиконовая кожа разной жестокости передает эмоциональные нюансы, робот может выражать более 12 базовых эмоций и сотни микровыражений. То есть он может улыбнуться, задуматься и удивиться, как человек».

    В корпусе робота расположен аккумуляторный блок на 48 вольт емкостью 2,1 тыс. киловар-часов, что обеспечивает бесперебойную работу на протяжении шести часов.

    «В представленном экземпляре 77% российских компонентов, и у нас есть понимание того, как при выходе на серийное производство полностью отладить процесс, снизить себестоимость и довести процент локализации до 93%», – добавил Витухин.

    Робот Aidol, по мнению разработчиков, может найти применение на производстве, в логистике, в банках и аэропортах.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, новейшая роботизированная голова, способная выражать эмоции и взаимодействовать с людьми, была представлена на Открытой неделе науки БРИКС+ в Рио-де-Жанейро. В октябре американский предприниматель Илон Маск выразил мнение, что в обозримом будущем роботы и искусственный интеллект смогут занять все рабочие места, а труд станет исключительно добровольным занятием.

    В начале ноября сообщалось, что первого российского антропоморфного робота с искусственным интеллектом презентуют в Москве 11 ноября.

    12 ноября 2025, 00:56 • Новости дня
    Итальянские СМИ: Путин поставил на колени чванливых лидеров ЕС
    Итальянские СМИ: Путин поставил на колени чванливых лидеров ЕС
    @ commission.europa.eu

    Tекст: Катерина Туманова

    Война на Украине причинила Европе болезненное унижение, поставив на место европейских лидеров, которые требовали от России капитуляции и верили в свое неизменное превосходство, пишет итальянская IL Fatto Quotidiano.

    «[Президент России Владимир] Путин поставил на колени всех европейских лидеров, убежденных победить его. Джорджия Мелони была одной из самых чванливых. Во время G20 под председательством Индии 22 ноября 2023 года Путин призвал европейских лидеров к диалогу, чтобы положить конец войне», – напомнила газета IL Fatto Quotidiano.

    Однако премьер-министр Италии Джорджа Мелони и министр обороны страны Гвидо Крозетто заявили Путину, что России следует капитулировать, так как Украина наверняка победит в этом конфликте.

    Когда ситуация на фронте в 2025 году стала очевидно далека от надежд европейских кураторов Киева, те, кто требовал капитуляции России сменили тональность риторики и стали заявлять о поддержке Киева в попытках обороняться.

    «Ситуация на Украине плачевна, а такие политики <...> выглядят просто смешно», – цитирует итальянское издание «Лента.Ру».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские подразделения закрепились на новых позициях в Северске ДНР на фоне продолжающихся городских боев, а также продвинулись в районах Красного Лимана и Ямполя, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Кроме того, российские военные развивают наступление на Запорожском направлении. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов России Владимир Рогов рассказал об успехах российских войск в районе Гуляйполя.

    12 ноября 2025, 04:05 • Новости дня
    Появились подробности о взорвавшихся в руках ребенка из Красногорска деньгах

    Tекст: Катерина Туманова

    Взрыв купюр в руках девятилетнего школьника из Красногорска произошел сразу, как он поднял лежавшие на земле у детской площадки деньги, что могло произойти от прикрепленного к ним взрывного устройства.

    По данным источника «Пятого канала», к купюре крепилось взрывное устройство, из-за чего ребенку оторвало два пальца. Официального подтверждения информации о взрывном устройстве нет.

    Источник, добавил, что ребенок был в сознании и успокаивал мать перед операцией,  просил ее не волноваться. Врачи в красногорском Детском клиническом центре имени Рошаля, куда доставили ребенка, пытаются сохранить ему пальцы руки.

    По неподтвержденным данным телеканала «Звезда», который ссылается на Telegram-канал SHOT, пострадавший – мальчик Глеб  2015 года рождения, он шел на тренировку в спортивный центр «Молодежный», когда заметил деньги на улице Пионерской. Предположительно, деньги были заминированы и взорвались, как только мальчик их поднял с земли.

    Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Mash, взрывное устройство было начинено гвоздями.

    Напомним, вечером 11 ноября в подмосковном Красногорске ребенок пострадал от взрыва, подняв с земли деньги. С повреждением кисти руки он был госпитализирован.

    11 ноября 2025, 18:43 • Новости дня
    Ганчев: Группировка ВСУ заблокирована на левом берегу Оскола в Купянске
    Ганчев: Группировка ВСУ заблокирована на левом берегу Оскола в Купянске
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Значительная часть украинских военных в Купянске оказалась заблокирована на левом берегу реки Оскол, сообщил глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.

    По его словам, ее пытаются деблокировать другие подразделения украинской армии, но российские войска стараются разбивать их еще на подходах к линии фронта, передает ТАСС.

    «Значительная часть украинской группировки войск, действующей в районе Купянска, блокирована на левом берегу реки Оскол, и наши подразделения продолжают ее уничтожать», – заявил Ганчев.

    Ранее во вторник Минобороны сообщило об уничтожении пяти БМП ВСУ под Купянском.

    Также сообщалось, что ВС России взяли под контроль нефтебазу в Купянске.

    На прошлой неделе российские военные уничтожили пытавшуюся вырваться из Купянска группу ВСУ.

    11 ноября 2025, 14:58 • Новости дня
    Осужден поставщик бракованных бронежилетов для Минобороны

    Глава ГК «Пикет» Есипов приговорен по делу о бракованных бронежилетах для ВС России

    Осужден поставщик бракованных бронежилетов для Минобороны
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Гендиректора группы компаний «Пикет» Андрея Есипова признали виновным в поставке 20 тыс. бракованных бронежилетов для Минобороны и приговорили к девяти годам колонии.

    Мещанский районный суд Москвы приговорил гендиректора группы компаний «Пикет» Андрея Есипова к девяти годам колонии. Об этом сообщает ТАСС из зала суда. Его признали виновным в поставке бракованных бронежилетов для Минобороны.

    Есипова также оштрафовали на 800 тыс. рублей. Кроме того, удовлетворён иск Минобороны на 2,4 млрд рублей. Дело рассматривалось в особом порядке, так как подсудимый полностью признал свою вину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее судья Мещанского суда Москвы отказала Андрею Есипову в приостановлении уголовного дела для его участия в спецоперации на Украине.

    Прокурор запросила для Есипова 12 лет лишения свободы и штраф 3 млн 641 тыс. рублей.

    В апреле 2024 года Басманный суд Москвы арестовал Есипова по подозрению в хищении 2 млрд рублей при исполнении контракта Минобороны на поставку 20 тыс. бронежилетов и «плитников».

    12 ноября 2025, 01:23 • Новости дня
    В подмосковном Красногорске ребенок пострадал от взрыва, подняв с земли деньги

    В Красногорске ребенок пострадал от взрыва, подняв с земли деньги

    Tекст: Катерина Туманова

    По словам очевидца, ребенку лет 10, его госпитализировали с повреждением руки от взрыва, который раздался после того, как он поднял с земли деньги. Предположительно, ребенок шел на тренировку.

    «Увидел толпу, стоящую скорую помощь. Подошел, спросил, нужна ли помощь. Увидел лежащего мальчика, сказали, что ребенок поднял деньги и произошел взрыв», – рассказал РИА «Новости» очевидец Владимир Шарупич.

    Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало. Известно, что ребенка госпитализировали, у него травма руки.

    Шарупич, как уточнил телеканал «Москва 24», является тренером по дзюдо и преподает в здании, где пострадавший мальчик занимается кикбоксингом. Тренер разместил в группе учеником объявление не подбирать деньги и быть бдительными.

    Пострадавший доставлен в Детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Калининграде двое подростков получили ожоги до 40% тела в результате взрыва неустановленного предмета под железнодорожным мостом в Калининграде, сообщили в региональном ГУ МЧС. В результате взрыва газовоздушной смеси в жилом доме Ангарска в сентябре пострадал 12-летний ребенок.

    12 ноября 2025, 02:06 • Новости дня
    Вучич заявил о «все более очевидной» войне между Европой и Россией
    Вучич заявил о «все более очевидной» войне между Европой и Россией
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Сербии Александр Вучич в интервью сообщил о том, что заявления Франции о необходимости готовиться к войне с Россией в ближайшие годы справедливы, так как его собственный анализ фактов подтверждает правоту Парижа.

    Вучич уточнил, что в четверг он встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном, заехав буквально на полтора-два часа для обсуждения важных тем.

    «По мере того, как я анализирую факты, я прихожу к выводу, что война между Европой и Россией становится все более очевидной. Это не пустые страшилки. Все к ней готовятся. Это заявил чрезвычайно ответственный генерал», – сказал Вучич в эфире телеканала Pink.

    По словам его информатора, Сербия оказалась между молотом и наковальней.

    «Мы должны продолжать укреплять армию. Мы вооружаемся с умом. Нам нужно продолжать вкладывать большие средства, чтобы защитить нашу страну», – добавил президент Сербии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Европа усиливает давление на Сербию, она может ввести «железный занавес» против Российской Федерации, заявил Вучич. Сербский лидер считает, что европейские страны, заключившие с Сербией соглашение на поставку боеприпасов, могут впоследствии использовать их по своему усмотрению.

    Власти Сербии отметили, что Белград не будет поставлять вооружения на Украину.

    11 ноября 2025, 18:02 • Новости дня
    Суд Петербурга вернул актеру проданную под влиянием аферистов квартиру

    Актеру Кириллу Ульянову вернули квартиру, проданную под влиянием мошенников

    Суд Петербурга вернул актеру проданную под влиянием аферистов квартиру
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суд в Петербурге встал на сторону актера Кирилла Ульянова, признав недействительной сделку о продаже его квартиры на Петроградской стороне, которую он совершил под давлением мошенников.

    Суд в Петербурге удовлетворил иск актера Кирилла Ульянова и признал недействительной сделку купли-продажи его квартиры, об этом пишет ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города. Суд обязал покупательницу вернуть квартиру, а актера – вернуть полученные от нее 19,5 млн рублей.

    Как следует из материалов дела, в январе 2024 года Ульянов продал Эльбе Гергиевой квартиру на улице Ленина за 19,5 млн рублей. Позже сын Гергиевой сделал в квартире ремонт на 2,6 млн рублей.

    Ульянов заявил, что продал квартиру под влиянием злоумышленников, которые несколько месяцев звонили ему. Они представлялись сотрудниками спецслужб и государственных органов, и вынудили его продать квартиру под предлогом проведения оперативных мероприятий. По данному факту возбуждено уголовное дело.

    Гергиева подала встречный иск, в котором заявила, что Ульянов продал квартиру добровольно, и просила взыскать с него 22,1 млн рублей (стоимость квартиры и ремонта).

    Однако суд установил, что решение Ульянова о продаже недвижимости сформировалось под влиянием «не соответствующих действительности представлений о происходящем», а его действия «были обусловлены систематическим манипулятивным воздействием со стороны неустановленных лиц».

    Суд отказал Гергиевой во взыскании компенсации за ремонт, так как из акта приемки квартиры следовало, что жилье находилось в надлежащем состоянии и не создавало угроз. Суд пришел к выводу, что новая собственница делала ремонт в своих интересах ради улучшения жилищных условий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд ранее установил, что народная артистка России Лариса Долина подписала договор продажи своей квартиры в Москве под влиянием телефонных мошенников.

    До этого суд постановил выселить экоактивистку-иноагента Чирикову из квартиры в Москве из-за того, что она не жила там более 10 лет и не оплачивала коммунальные услуги.

    В Казани суд 7 ноября лишил права на жилье собственника, который неоднократно нарушал покой и безопасность соседей, и выставил квартиру на торги.

    12 ноября 2025, 03:21 • Новости дня
    Мирошник назвал число погибших с начала 2025 года из-за атак дронов ВСУ

    Мирошник назвал число погибших в 2025 году из-за атак дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    С января по октябрь 2025 года жертвами атак беспилотников ВСУ на территории России стали 392 человека, включая 22 несовершеннолетних, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    По его данным, ранения получили 3205 человек, в том числе 195 несовершеннолетних. Мирошник отметил, что с начала СВО погибли 7175 мирных жителей, а 17617 получили ранения, рассказал он «Известиям».

    Посол подчеркнул, что БПЛА стали основным инструментом атак ВСУ против гражданского населения.

    «Доходит до 80% населения, которые получают ранения или гибнут от беспилотников, то есть каждый третий из четырех пострадавших – это жертва ударов БПЛА. А количество, если сравнивать, к примеру, июль и сентябрь, то количество увеличилось где-то примерно на треть», – сказал Мирошник.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мужчина и женщина погибли в Горловке и Макеевке в результате атак ВСУ. В результате массированной атаки украинских беспилотников погиб мирный житель, произошло возгорание на территории промзоны. Водитель грузовика и боец «Орлана» пострадали при атаках БПЛА в Белгородской области.


    11 ноября 2025, 22:10 • Новости дня
    Россия бессрочно запретила въезд в страну представителю МИД Японии

    Tекст: Катерина Туманова

    МИД России объявил ответные меры на санкционные действия Японии, бессрочно запретив въезд в страну официальному представителю МИД Японии Тосихиро Китамуре и еще 29 гражданам – представителям СМИ и профессуры японских вузов.

    «В рамках ответных мер в отношении продолжающихся так называемых санкционных действий официального Токио против нашей страны, увязываемых со специальной военной операцией, принято решение о бессрочном запрете на въезд в Российскую Федерацию следующим японским гражданам», – сказано в заявлении российского МИД.

    К заявлению прилагается перечень из 30 имен, среди которых журналисты и обозреватели СМИ, профессора вузов, члены редколлегий, репортеры и другие.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Москва заявила, что не оставит антироссийские санкции Японии без соответствующего ответа. Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил о намерении внимательно отслеживать действия нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити после ее назначения.

    12 ноября 2025, 11:43 • Новости дня
    СВР сравнила планы Армении отказаться от зерна из России с поцелуем Иуды
    СВР сравнила планы Армении отказаться от зерна из России с поцелуем Иуды
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Службе внешней разведки России сравнили возможные планы Армении отказаться от российского зерна и закупать его на Украине с «поцелуем Иуды».

    По данным СВР, во французском министерстве Европы и иностранных дел (на Кэ д'Орсе) недоумевают, отмечая, что Ереван политически мотивирован отказаться от российского зерна в пользу более дорогого украинского.

    Как сообщается на сайте СВР, Армения традиционно закупала зерно в России, однако теперь, по данным СВР, власти страны хотят таким образом продемонстрировать солидарность с Украиной и ослабить связи с Москвой. При этом стоимость украинского зерна превышает российское более чем вдвое, и Ереван рассчитывает на компенсации от Евросоюза.

    В ЕС, как отмечают в СВР, рассматривают это предложение как своеобразную «акцию три в одном»: поддержка Армении, поддержка Киева и попытка вбить клин между Москвой и Ереваном. В завершение СВР заявляет, что предложение Армении не разовая инициатива: Евросоюзу придется компенсировать разницу в цене зерна на постоянной основе, что вызывает скепсис и опасения в Брюсселе.

    «Такой вот поцелуй Еревана», – отметили в СВР.

    Ранее Россия поставила партию зерна в Армению по железнодорожному маршруту через Азербайджан.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия получила прямой доступ в Армению впервые за 30 лет.

    11 ноября 2025, 23:10 • Новости дня
    Завершилась неформальная встреча Путина и Токаева в Кремле

    Tекст: Катерина Туманова

    Вечером 11 ноября президент России Владимир Путин принимал в Кремле коллегу из Казахстана Касым-Жомарта Токаева, неформальная часть приема с которым продлилась почти три часа.

    «Сегодня у нас будет возможность в неформальной обстановке посидеть, поговорить по всем вопросам, которые представляют особый интерес, а завтра вместе с коллегами уже пройтись по всей повестке дня наших двусторонних отношений и посмотреть, безусловно, на перспективу», – сказал Путин, встречая Токаева.

    Он добавил, что обе стороны «в целом очень хорошо закончат текущий год», поэтому в ходе встречи можно будет сверстать планы на ближайшую, будущую и на более отдаленную, среднесрочную перспективы.

    Токаев в ответной речи отметил, что «буквально с первых минут в Москве» ощутил и  почувствовал «всю теплоту приема здесь, в российской столице». По его словам, двустороннее сотрудничество двух стран носит характер стратегического партнерства и «нет ни одной сферы, где бы мы не соприкасались, не работали бы вместе».

    «Сегодня в неофициальной форме, в неофициальной атмосфере мы могли бы обменяться мнениями. У меня есть некоторые соображения, наблюдения, которыми я хотел бы с большим удовольствием поделиться с вами как со старшим товарищем», – добавил Токаев.

    На что Путин ответил, что встреча с главой Казахстана состоит из двух частей.

    «Мы сейчас просто в неформальной обстановке продолжим, потом я хочу вас пригласить к себе – там посидим, чайку попьем, кофейку», – уточнил президент России.

    По окончании разговора, который продлился около трех часов, на ступенях Сенатского дворца Кремля Путин и Токаев продолжали увлеченный диалог.

    Путин проводил коллегу из Казахстана до автомобиля «Аурус», главы двух стран обменялись крепким рукопожатием и на прощание обнялись, передает ТАСС.

    Напомним, 11 ноября Токаев прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Кремле сообщали, что главы государств обсудят дальнейшее развитие стратегического партнерства и подпишут ряд двусторонних документов. Истребители Су-35 сопроводили самолет Токаева в воздушном пространстве России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил смысл сопровождения самолета Токаева истребителями Су-35.

    Ставки по ипотеке привяжут к плодовитости

    Семейная ипотека, которая уже не один год спасает строительную отрасль от банкротства, да и банки от убытков, будет изменена. Теперь льготная ставка будет зависеть от количества детей в семье. Чем это обернется для потенциальных клиентов и в целом для рынка недвижимости? Подробности

    Внутренние враги Зеленского ударили в самое уязвимое место

    Элиты Украины взбунтовались против Владимира Зеленского. В Верховной раде потребовали отставки правительства, а антикоррупционные ведомства, пользуясь защитой Запада, перешли в атаку на ближайшее окружение первого лица, включая фигуру особой важности – Тимура Миндича. За один день Зеленский потерял «кошелек» и «кума», а теперь рискует потерять всё. Подробности

    В попытке угона МиГ-31 с «Кинжалом» отразилось отчаяние Украины

    Украинские спецслужбы под руководством западных кураторов уговаривали российского летчика за три миллиона долларов угнать истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». В случае успеха самолет планировалось направить в страну НАТО и сбить средствами ПВО. Но эту провокацию пресекла ФСБ. Чего пытались добиться на Украине, какими могли быть последствия этой операции и о чем вообще говорит затея угнать военный истребитель с секретной гиперзвуковой ракетой? Подробности

    Почему президент Мексики стала жертвой сексуального насилия

    История знает случаи, когда глава государства позволял себе сексуальные домогательства по отношению к нижестоящим. Но Мексика показала уникальный обратный пример – президент страны стала жертвой таких домогательств. Почему такое могло случиться именно в современной Мексике? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

