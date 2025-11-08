Азербайджан начал вступать в НАТО

Игорь Караулов
В России нерусских нет
Нам совершенно не нужно, чтобы Турция заботилась здесь о культуре тюркских народов, а Финляндия или Эстония – о культуре финно-угорских народов. Наоборот, татарский писатель должен быть нашей «мягкой силой» в Турции, а уровень карельской или марийской культуры должен вызывать зависть в Финляндии.
Дмитрий Родионов
Зачем отстающие США пугают Россию гонкой вооружений
Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.
Владимир Можегов
Самая демоническая шайка в истории США ушла в прошлое
11 сентября 2001 года Чейни – фактический президент страны, Рамсфелд – возглавляет министерство обороны, а в руках их друзей-неоконов находятся все прочие явные и тайные рычаги американской власти. Похоже, тайну 9.11 мы не узнаем уже никогда.