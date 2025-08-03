Никому из предшественников не снилась та власть, которая есть у нынешнего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Ему удалось оттеснить от Зеленского все другие «придворные группировки» и создать почти тотальные вертикали власти.10768 комментариев
ВВС Египта сбросили десятки тонн помощи для сектора Газа
Военно-транспортные самолеты Египта за три дня доставили жителям сектора Газа десятки тонн продовольствия, сбрасывая грузы в труднодоступные районы анклава.
Египетские вооруженные силы сообщили, что за прошедшие три дня самолеты ВВС страны сбросили с воздуха десятки тонн продовольственной помощи для жителей сектора Газа, передает РИА «Новости». В заявлении говорится, что девять военно-транспортных самолетов вылетели из Арабской Республики Египет с целью доставки гуманитарных грузов в наиболее нуждающиеся районы палестинского анклава. Власти Египта отметили, что помощь предназначалась для тех районов, которые трудно обеспечить другими способами из-за сложной обстановки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес удары по сектору Газа, в результате которых погибли более 100 палестинцев. Более 10 человек погибли при стрельбе у центра гуманитарной помощи в Газе. ООН попросили официально признать сектор Газа зоной голода.