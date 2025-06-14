14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.9 комментариев
FT: Трамп использовал ядерные переговоры с Ираном как уловку
Financial Times: Трамп использовал ядерные переговоры с Ираном как уловку
Вашингтон целенаправленно поддерживал версию о возможных переговорах по иранской ядерной программе, прекрасно осознавая, что готовится атака на Иран, пишет Financial Times.
Издание заявляет, что американские власти намеренно распространяли информацию о переговорах по иранской ядерной программе, одновременно готовя атаку на Иран, передает РИА «Новости».
Как отметил бывший сотрудник Госдепартамента США Аарон Миллер, американская сторона координировала свои действия с Израилем, а выбранная стратегия дезинформации принесла свои плоды. Он отметил, что сотрудничество с израильскими властями позволило успешно реализовать уловку.
Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что в нынешних условиях, пока продолжается агрессия Израиля против Ирана, участие в переговорах с США не имеет смысла.