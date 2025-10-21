Росастом сообщил о строительстве АЭС в Эфиопии с реактором ВВЭР-1200

Tекст: Денис Тельманов

АЭС в Эфиопии будет построена на базе реактора ВВЭР-1200, передает ТАСС. Об этом рассказал посол России в Эфиопии Евгений Терехин, уточнив, что 25 сентября 2025 года в Москве был подписан План действий между Росатомом и электроэнергетической корпорацией Эфиопии.

Документ определяет последовательность шагов: создание совместной рабочей группы, подготовка дорожной карты, разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) и заключение межправительственного соглашения.

Терехин отметил, что речь идет о строительстве станции на современной и безопасной российской технологии ВВЭР-1200. Он выразил уверенность, что сотрудничество в области мирного атома станет флагманским направлением партнерства двух стран.

По его словам, эта работа ведется поэтапно, а основу сотрудничества составляет межправительственное соглашение от 2019 года и разработка дорожной карты по сооружению АЭС и Центра ядерной науки и технологий (ЦЯНТ).

Дипломат подчеркнул, что подписанный план действий не является международным договором, а служит рамочным рабочим документом для структурированного взаимодействия.

Он предусматривает не только проектирование, но и создание ядерной отрасли Эфиопии, а также подготовку специалистов в соответствии с международными стандартами безопасности. По словам Терехина, о сроках начала строительства говорить пока рано, поскольку предстоит пройти подготовительный этап.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле состоялось подписание российско-эфиопского соглашения о проекте АЭС. Росатом в 2025 году приступит к монтажу оборудования на новых плавучих атомных энергоблоках для Баимского ГОКа на Чукотке. Президент Владимир Путин поручил Росатому рассмотреть запуск блоков Хабаровской и Приморской АЭС к 2032 году.