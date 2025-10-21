Роспотребнадзор обнародовал данные о росте числа заболевших гриппом и ОРВИ

Tекст: Денис Тельманов

Около 700 тыс. новых случаев заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями фиксируется каждую неделю в России, передает ТАСС. В Роспотребнадзоре уточнили, что общий уровень заболеваемости сохраняется на сезонном уровне, однако отмечается тенденция к увеличению числа госпитализаций.

В ведомстве сообщили: «В настоящее время заболеваемость ОРВИ и гриппом находится на сезонном уровне. Вместе с тем в стране еженедельно регистрируется порядка 700 тыс. заболевших, отмечается динамика к росту числа госпитализированных. От недели к неделе увеличивается число больных гриппом».

По информации Центра «Вектор» Роспотребнадзора, вирусы гриппа, выявляемые сейчас в стране, полностью соответствуют вакцинным штаммам, рекомендованным для эпидемического сезона 2025–2026 годов. По сравнению с прошлым годом в состав вакцины был внесен ряд изменений, включая замену штамма вируса гриппа A(H3N2).

