    Мнения
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Что привело Трампа в Будапешт

    Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Туннель из России в США окончательно изолирует Европу

    Гипотетическая прямая наземная, хоть и под водой, связь между Евразией и Америкой решительным образом повлияет на геополитику – страны и континенты останутся на своих местах, но значение их положения на карте радикально изменится.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Ждет ли Британию «революция здравого смысла»

    Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.

    21 октября 2025, 00:28 • Новости дня

    Роспотребнадзор обнародовал данные о росте числа заболевших гриппом и ОРВИ

    Tекст: Денис Тельманов

    В России еженедельно регистрируется около 700 тыс. случаев гриппа и ОРВИ, при этом уровень заболеваемости остается в рамках сезонных показателей.

    Около 700 тыс. новых случаев заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями фиксируется каждую неделю в России, передает ТАСС. В Роспотребнадзоре уточнили, что общий уровень заболеваемости сохраняется на сезонном уровне, однако отмечается тенденция к увеличению числа госпитализаций.

    В ведомстве сообщили: «В настоящее время заболеваемость ОРВИ и гриппом находится на сезонном уровне. Вместе с тем в стране еженедельно регистрируется порядка 700 тыс. заболевших, отмечается динамика к росту числа госпитализированных. От недели к неделе увеличивается число больных гриппом».

    По информации Центра «Вектор» Роспотребнадзора, вирусы гриппа, выявляемые сейчас в стране, полностью соответствуют вакцинным штаммам, рекомендованным для эпидемического сезона 2025–2026 годов. По сравнению с прошлым годом в состав вакцины был внесен ряд изменений, включая замену штамма вируса гриппа A(H3N2).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников заявил, что грипп опаснее обычных ОРВИ из-за резкого начала симптомов, высокой температуры до 40 градусов и тяжелых осложнений. Роспотребнадзор опроверг сообщения о советах не делать прививки от гриппа, которые появились в некоторых Telegram-каналах. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что дополнительных карантинных мер в связи с ростом заболеваемости ОРВИ в стране вводить не будут.

    20 октября 2025, 14:05 • Новости дня
    РВИО предложило использовать исторические названия украинских городов
    РВИО предложило использовать исторические названия украинских городов
    @ Валентин Соболев, Александр Чумичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское военно-историческое общество (РВИО) предложило использовать исключительно исторические географические и топонимические названия украинских городов, не принимая во внимание их современные переименования киевским режимом.

    Такой шаг обосновывается борьбой с продолжающейся «десоветизацией» и «дерусификацией», а также защитой исторической памяти, говорится в заявлении РВИО.

    Поводом для обращения стал недавний список, опубликованный Украинским институтом национальной памяти, в который вошли выдающиеся российские исторические личности, писатели, поэты, композиторы и военачальники. В числе «нежелательных лиц» оказались императоры от Петра I до Николая II, а также такие известные деятели, как Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Иван Бунин, Модест Мусоргский, Михаил Глинка, Василий Суриков, Семен Дежнев и Александр Суворов. «Публикация подобных списков – очередное преступление киевского режима, посягающее на историческую память человечества», – заявили в РВИО.

    В качестве примера предложенных топонимов названы: Днепропетровск вместо Днепра, Елизаветград вместо Кропивницкого, Переяславль-Хмельницкий вместо Переяславля, Кузнецовск вместо Вараша. РВИО также ссылается на проведенные в 2015-2016 годах на Украине социологические опросы, которые выявили предпочтения местных жителей к историческим названиям.

    Научный совет организации отметил, что готов принимать новые предложения для расширения списка исторических топонимов.

    Ранее власти на Украине постановили удалить из топонимики и культурного наследия упоминания о Петре Шмидте, которого сочли символом «российского империализма».

    20 октября 2025, 15:14 • Новости дня
    Миллер: Россия получила энергетическое преимущество в гонке за искусственный интеллект

    Миллер назвал ключевые факторы лидерства России в эпоху ИИ

    Миллер: Россия получила энергетическое преимущество в гонке за искусственный интеллект
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия сможет активно и быстро внедрять искусственный интеллект, используя собственные энергетические ресурсы, заявил глава Газпрома Алексей Миллер. Он отметил, что отказавшаяся от дешевого газа из России Европа проиграла «войну против энергии» и лишилась шансов в сфере ИИ.

    В интервью телеканалу «Россия 24» Миллер сообщил, что у компании уже есть месторождения, которые будут эксплуатироваться до середины следующего века, а это позволяет строить центры обработки данных (ЦОД) и делать быстрые шаги в развитии искусственного интеллекта, передает ТАСС

    Он также отметил, что Европа проиграла «войну против первичных энергоресурсов», начатую после 2015 года, в то время как Газпром на протяжении более 20 лет увеличивает свои запасы газа – коэффициент прироста превышает единицу, а общий объем запасов газа сейчас составляет 35,1 трлн кубометров. Он также сообщил, что российская Арктика имеет перспективы запасов в 87 трлн кубометров газа.

    Глава Газпрома особо отметил, что газ способен обеспечить надежность и стабильность генерации электроэнергии для центров обработки данных. «У газовой генерации есть свои преимущества для ЦОД, для центров обработки больших данных, больших цифровых потоков. И в первую очередь это надежность, стабильность поставки природного газа для газовой генерации и дешевизна, что является очень немаловажным в таком капиталоемком направлении нашей работы, как строительство ЦОД», – заявил Миллер.

    Он также подчеркнул, что наступила новая эпоха математики, где этот язык стал основой для искусственного интеллекта и генерации новых идей, что открывает большие возможности для человечества. Математика, по словам Миллера, является языком, объединяющим разные науки и позволяющим создавать более масштабную искусственную среду обитания.

    Напомним, в интервью Миллер также спрогнозировал многократный рост электропотребления из-за ИИ. Кроме того, он предупредил о рисках для европейского газового рынка зимой и заявил о полном суверенитете России по запасам газа.

    20 октября 2025, 11:00 • Видео
    Железные дороги – дополненная реальность XIX века. Технический прогресс и сшивание России

    XIX век поставил перед Россией ряд исторических вызовов – не отстать в промышленном развитии от Европы. Но этому мешала слабая логистика огромной империи, колоссальные расстояния и климатические особенности. В таких условиях помочь России могло только чудо. И оно появилось: Россия обрела железнодорожное сообщение.

    20 октября 2025, 21:52 • Новости дня
    Командир отряда «Ирландцы» заявил о ликвидации 600 наемников ВСУ под Харьковом
    Командир отряда «Ирландцы» заявил о ликвидации 600 наемников ВСУ под Харьковом
    @ Pia Bayer/dpa/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командир расчета ударного отряда «Ирландцы» с позывным Джокер рассказал об успешной операции, в результате которой были уничтожены 600 иностранных наемников ВСУ на Харьковском направлении.

    Джокер рассказал военному корреспонденту RT Филиппу Прокудину, что бойцы отряда проводили глубокую разведку и решили направиться в определенное место, ориентируясь на полученные разведданные.

    «Вели глубинную разведку и решили пойти, исходя из разведданных, в определенное место, где, к нашему огромному счастью, оказался достаточно большой лагерь наемников», – отметил он.

    Военнослужащие ВС России быстро приняли решение и нанесли удар по противнику, когда тот не ожидал атаки, добавил Джокер.

    Ранее на правом берегу Днепра трое иностранных наемников ВСУ оставили своих раненых товарищей без помощи после минометного обстрела.

    В Днепропетровской области были обнаружены иностранные наемники из ряда европейских стран, Колумбии и США, действующие в составе формирований ВСУ.

    20 октября 2025, 14:36 • Новости дня
    В Госдуме предложили снизить возраст уголовной ответственности за диверсии

    Депутат Пискарев: В Госдуме предложили наказывать за диверсии с 14 лет

    В Госдуме предложили снизить возраст уголовной ответственности за диверсии
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Госдумы предложили снизить возраст наступления уголовной ответственности за диверсии до 14 лет и ужесточить наказание за вовлечение детей в терроризм.

    Законопроект о снижении возраста уголовной ответственности за совершение диверсий до 14 лет внесла группа из 419 депутатов Госдумы во главе с председателем палаты Вячеславом Володиным, сообщил председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в своем Telegram-канале.

    По его словам, новый законопроект ужесточает наказание за диверсионно-террористическую деятельность.

    «Что предлагают депутаты? Жестче наказывать за вовлечение детей в терроризм и диверсии, вплоть до пожизненного заключения, для диверсионных преступлений установить ответственность по аналогии с уже действующей за терроризм, в том числе понизив возрастную планку ответственности до 14 лет. Эти предложения уже поддержаны Верховным судом и правительством Российской Федерации», – написал он.

    Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая подтвердила, что законопроект поддержали все фракции, а под документом стоят подписи 419 депутатов, включая руководителей всех фракций и председателя Госдумы, передает ТАСС.

    В сентябре несовершеннолетних в Архангельской области отправили под стражу за поджоги релейных шкафов на железной дороге.

    Ранее в Краснодаре задержали подростка, совершившего поджоги на Северо-Кавказской железной дороге по указанию спецслужб с Украины.

    20 октября 2025, 21:08 • Новости дня
    Венгрия и Словакия отказались участвовать в «трибунале» ЕС против России
    Венгрия и Словакия отказались участвовать в «трибунале» ЕС против России
    @ REUTERS/Radovan Stoklasa

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгрия и Словакия официально отказались принимать участие в инициативе Брюсселя по созданию так называемого трибунала против России.

    Европейский дипломатический источник сообщил, что представители Будапешта и Братиславы проинформировали внешнеполитическую службу ЕС о своем решении, передает ТАСС.

    «Будапешт и Братислава проинформировали внешнеполитическую службу ЕС о намерении не участвовать в создании трибунала в отношении России», – заявил дипломат.

    В мае агентство Reuters писало, что лидеры 20 из 27 стран Евросоюза на встрече во Львове поддержали инициативу создания специального трибунала под эгидой Совета Европы для «судебного разбирательства» в отношении руководства России.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о нежелании реагировать на идею «трибунала» против России.

    20 октября 2025, 19:27 • Новости дня
    Глава СПЧ предложил запретить курьерам ездить по тротуару на электровелосипедах
    Глава СПЧ предложил запретить курьерам ездить по тротуару на электровелосипедах
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев направил письмо вице-премьеру РФ Виталию Савельеву с предложением запретить движение курьерского транспорта по тротуарам и пешеходным зонам.

    «Если транспортное средство имеет сиденье и мотор, то оно должно квалифицироваться как мопед или мотоцикл. Движение таких транспортных средств по пешеходным зонам, тротуарам и велопешеходным дорожкам должно быть полностью запрещено, а для управления ими необходимо иметь государственные регистрационные знаки и водительское удостоверение категории «А» или «М», – говорится в обращении Фадеева, передает РИА «Новости».

    Он считает, что это позволит контролировать соблюдение правил дорожного движения с помощью камер.

    Исключение из запрета предлагается сделать только для моторизованных инвалидных колясок. Кроме того, Фадеев отметил, что необходимо ввести административную ответственность за управление мопедами без водительского удостоверения и без постановки на учет.

    Ранее суд в Петербурге обязал курьера заплатить сбитой им женщине более 1,5 млн рублей.

    20 октября 2025, 04:50 • Новости дня
    В МККК назвали число вернувшихся с Украины при его содействии жителей Курской области

    В МККК назвали число вернувшихся с Украины жителей Курской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил, что при его содействии удалось вернуть с Украины в Курскую область 124 жителя.

    «На сегодняшний день МККК помог вернуть домой 124 жителей Курской области. Комитет готов и в будущем в качестве нейтрального посредника оказывать властям поддержку при репатриации людей по гуманитарным соображениям после того, как стороны согласуют проведение этих операций и их детали», – сказали ТАСС в МККК.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в августе российский омбудсмен Татьяна Москалькова направляла запрос МККК о помощи жителям Курской области на Украине.

    В сентябре на ГА ООН в Нью-Йорке глава МИД России Сергей Лавров и президент МККК Мирьяна Сполярич обсуждали гуманитарную деятельность на Украине, в Газе, Сирии и Судане.

    В октябре МККК проинформировал Москалькову о состоянии вывезенных на Украину жителей Курской области.

    20 октября 2025, 16:32 • Новости дня
    Генпрокуратуры РФ и Таджикистана начали сотрудничество против нелегальной миграции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральные прокуроры России Александр Гуцан и Таджикистана Хабибулло Вохидзода заключили двустороннее соглашение о сотрудничестве по вопросам борьбы с преступностью и незаконной миграцией.

    Документ предусматривает совместную работу по надзору за миграционными процессами, борьбе с терроризмом, экстремизмом, торговлей оружием, наркотиками и людьми, а также по защите прав трудовых мигрантов и их семей, передает ТАСС.

    Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России, стороны планируют развивать наиболее эффективные формы взаимодействия по вопросам, представляющим взаимный интерес. Особое внимание будет уделено защите прав и свобод человека, противодействию незаконной миграции, коррупции, легализации преступных доходов и преступлениям в сфере информационных технологий.

    «Документ предусматривает развитие наиболее эффективным способом взаимодействия по вопросам, представляющим взаимный интерес», – подчеркнули в ведомстве. В Генпрокуратуре России также отметили, что соглашение направлено на достижение практических результатов в борьбе с преступностью и в сфере защиты прав и свобод человека.

    Помимо основного соглашения, главы ведомств подписали отдельный документ о взаимодействии органов военных прокуратур двух государств.

    Напомним, генпрокурор России Гуцан прибыл с первым зарубежным визитом в Таджикистан.

    В сентябре президент Владимир Путин подписал указ о назначении Гуцана генеральным прокурором России.

    20 октября 2025, 03:35 • Новости дня
    Терапевт Садикова объяснила, о чем говорит неуемная тяга к сладкому
    Терапевт Садикова объяснила, о чем говорит неуемная тяга к сладкому
    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Пищевое поведение может быть сигналом организма о нехватке витаминов и минералов через, то есть желание съесть определенные продукты, например, сладкое или соленое, говорит о недостатке важных компонентов, сообщила доцент кафедры госпитальной терапии БГМУ, врач-терапевт Регина Садикова.

    Тяга к определенным продуктам может указывать на дефицит нутриентов или проблемы со здоровьем, передает Газета.Ru. Доцент кафедры госпитальной терапии БГМУ, врач-терапевт Регина Садикова рассказала,

    По ее словам, желание есть сладкое может быть связано с нехваткой магния или хрома, поскольку эти минералы участвуют в работе мозговых центров удовольствия.

    «Кишечные бактерии используют для своей жизнедеятельности те продукты, которые мы едим, и влияют на наши вкусовые предпочтения через рецепторы и нервные сигналы. Наши потребности в определенных витаминах или минералах могут проявляться в желании съесть конкретный продукт», – объяснила она «Газете.Ru».

    Тяга к соленой пище, по словам Садиковой, может быть следствием стресса, истощения функций надпочечников или потери натрия при физической активности.

    Для коррекции подобных пищевых пристрастий врач рекомендует обеспечить полноценное питание с разнообразной клетчаткой, которая служит питательной средой для полезных бактерий и способствует образованию короткоцепочечных жирных кислот, улучшающих работу кишечника.

    Также рекомендуется включать в рацион пробиотики и пребиотики. Пробиотики – это живые бактерии, такие как лактобактерии и бифидобактерии, которые восстанавливают функции кишечника. Пребиотики – соединения из пищи, которые микроорганизмы используют для своего функционирования и размножения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, шоколад при умелом употреблении может стать не просто лакомством, но и эффективным инструментом эмоциональной регуляции, рассказала психолог, когнитивно-поведенческий-терапевт Элен Хачатрян.

    20 октября 2025, 05:05 • Новости дня
    Бывшая помощница Байдена восхитилась Москвой и россиянами

    Tекст: Ирма Каплан

    Бывшая помощница Джо Байдена в его бытность сенатором Тара Рид (изменила имя на Александра Тара МакКейб) живет в Москве и восхищается городом и его жителями.

    «Я просто нахожу это место таким красивым, чистым, эффектным, с милыми, добрыми людьми», – сказал она РИА «Новости».

    Тара-Александра работает обозревателем RT и считает это место для себя замечательным.

    «В никогда не подвергаетесь цензуре, вам всегда позволено следовать своему любопытству, следовать истине, и это просто действительно замечательное место», – отметила она.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, экс-помощница Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах. Она заявила, что в 1993 году Байден в одном из коридоров Капитолия без разрешения целовал ее, прикасался к ней, а также настаивал на интимных отношениях. По словам Рид, после жалобы на домогательства ее уволили. Байден отверг обвинения.

    В сентябре она призналась, что переезд в Россию стал вынужденной мерой, но она влюбилась в Россию и считает честью получение российского гражданства.

    20 октября 2025, 02:10 • Новости дня
    Жители села под Белгородом погибли из-за сбросов взрывных устройств с БПЛА

    Tекст: Ирма Каплан

    Два человека погибли и один ранен в селе Ясные Зори из-за сбросов взрывных устройств с беспилотника на территорию сельхозпредприятия, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    «В селе Ясные Зори в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника на территорию сельхозпредприятия погибли два мирных жителя. От полученных ранений мужчина и женщина скончались на месте», – сказано в посте.

    Гладков добавил, что также был ранен мирный житель. В городской больнице №2 города Белгорода мужчине с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги проводят операцию.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, при выполнении боевого задания в селе Борисовка Волоконовского района Белгородской области четыре бойца «Орлана» были ранены, один погиб.

    В течение суток над Белгородской областью были сбиты и подавлены 55 украинских беспилотников, в результате атак

    ранены шесть мирных жителей, сообщил губернатор Белгородской области.

    20 октября 2025, 05:37 • Новости дня
    Захарова указала, как Зеленский дергается «на приводном ремне» у «партии войны»
    Захарова указала, как Зеленский дергается «на приводном ремне» у «партии войны»
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава киевского режима Владимир Зеленский после переговоров с Дональдом Трампом связался с лидерами Евросоюза, чтобы доложить о результатах встречи, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, предвосхитив вопрос журналиста о том, приходилось ли Зеленскому отчитываться перед евроспонсорами.

    «На самом деле он действительно абсолютно не то что несамостоятелен, он на приводном ремне, на дистанционном управлении у этой партии войны. Они придумывают разные формулы, они придумывают разные ухищрения, то какие-то форматы, то какие-то конференции. Но все только для того, чтобы замаскировать эту самую эскалацию», – отметила она в беседе с

    ТАСС.

    По мнению Захаровой, ставка на эскалацию делается определенными силами в мире, которые не способны конкурировать честно или стремятся заработать на конфликте, а также решить собственные задачи за счет кризиса.

    Дипломат добавила, что партия войны состоит из тех, кто не способен принимать самостоятельные решения, а позиция Зеленского в этом вопросе очевидна.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский   призвал западные страны к решительным шагам и заявил, что ничего не будет дарить России.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что призвал стороны конфликта на Украине прекратить боевые действия и остановить войска на нынешней линии соприкосновения. Financial Times сообщила, что Трамп призвал Зеленского принять условия Путина.

    20 октября 2025, 01:35 • Новости дня
    Фетисов высказался о своей пользе для страны на политическом поприще

    Фетисов заявил о планах продолжить политическую карьеру в Госдуме

    Tекст: Ирма Каплан

    Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал о намерении остаться в политике, подчеркнув важность своей работы для страны.

    «Я уже 23 года как политик, сделавший много всего полезного для страны. Спорт никуда от меня не денется. Но если говорить про мою политическую карьеру и полезность, можно много чего увидеть. Я узнаваемый, популярный и уважаемый среди коллег человек. Для меня самое главное – отношение людей, потому что я не сижу и просто занимаю место, а работаю», – пояснил он порталу Sport24.

    Фетисов рассказал о запуске школьной лиги в своем избирательном округе. Проект стартовал в Подольске при полных трибунах, за что руководство и губернатор Московской области получили благодарности.

    «Это формирование новой спортивной культуры, когда соревнования будут проходить между школами и классами», – заявил он.

    Фетисов напомнил, что идея создания такой лиги была предложена им ранее, и теперь реализована в новом формате.

    Подобные инициативы, по его мнению, способствуют воспитанию молодежи, чтобы они не меняли спортивное гражданство и выступали за честь и под флагом своей страны.

    20 октября 2025, 05:21 • Новости дня
    Сальдо назвал удары ВС России по Карантинному острову защитой Херсона

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военные наносят удары по объектам на Карантинном острове в Херсоне, чтобы ограничить снабжение украинских войск и снизить угрозу для города, отметил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Российские вооруженные силы наносят удары по логистическим путям и промышленным объектам ВСУ на Карантинном острове в Херсоне.

    «Карантинный остров, на нем расположены судостроительные предприятия крупнейшие, еще со времен Советского Союза. Там много зданий, сооружений именно промышленного назначения. <…> И на всех этих промышленных объектах они прячутся и из них ведут обстрел других районов города Херсона, а говорят, что это российская армия обстреливает», – рассказал Сальдо ТАСС.

    По его словам, ВС России не дают возможности боевикам киевского режима доставлять в достаточном количестве боеприпасы на территорию Карантинного острова и тем уменьшают опасность для других районов Херсона.

    Сальдо уточнил, что российские удары по мосту, ведущему на остров, были направлены на ограничение передвижения военной техники, при этом мост был разрушен частично, чтобы сохранить возможность эвакуации и передвижения мирных жителей.

    Напомним, в начале августа киевские власти объявили эвакуацию с острова из-за нарушенного газоснабжения. При этом российская сторона заявляет, что Карантинный остров используется как база ВСУ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Сальдо заявил о переезде киевской администрации из Херсонской области в Николаев. Местные жители в Херсоне и Запорожье передают российским военным адреса домов, где скрываются подразделения ВСУ. Сальдо пообещал возвращение Херсона из «украинского плена» и заявил 19 октября о начале освобождения города.

    20 октября 2025, 03:05 • Новости дня
    Глава редакции «Sputnik Азербайджан» Картавых прибыл в Москву

    Tекст: Ирма Каплан

    Руководитель редакции «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых прилетел в Москву после освобождения из-под ареста в Баку.

    «Чувствую себя нормально, рад возвращению домой», – приводит Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье» слова Картавых встретившим его коллегам.

    Напомним, 19 октября главу редакции «Sputnik Азербайджан» освободили и отправили в Россию.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июле в Азербайджане задержали нескольких россиян, которых Баку называет членами «преступной группы». В стране также арестовали директора и шеф-редактора «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и Евгения Белоусова.

    В октябре помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Игорь Картавых вышел на свободу после достигнутых договоренностей между Москвой и Баку на высшем уровне.

