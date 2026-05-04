  Собянин сообщил о попадании БПЛА в здание в районе Мосфильмовской
    Борис Акимов Борис Акимов Корова становится символом прогрессивной жизни

    У нас в мозгах засело представление, что крестьянин – это профессия. Что есть такие специальные люди, работа которых – крестьянствовать. И это совершенно ложное представление о крестьянстве.

    Михаил Зайцев Михаил Зайцев Свободное море похоронят в узких водах Ормуза

    По мнению Ирана, современные нормы морского судоходства были рождены в эпоху доминирования Запада и поэтому сейчас будут подвергаться деструкции, так как баланс сил в мире меняется, что должно быть учтено и в документах международного регулирования.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Бог стал понятием политическим

    Об этой войне не сообщают новостные ленты. Но от того, кто победит, будет зависеть уже не мир, а мы сами. Наше взаимодействие со стремительно вторгающимися в жизнь технологиями, самими собой и обществом переживает необратимые изменения.

    4 мая 2026, 00:51 • Новости дня

    Конгрессмен Лью указал на неутешительные для США итоги борьбы с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Конгрессмен-представитель Демократической партии США Тед Лью, наблюдая за американо-иранским конфликтом, пришел к выводу о необходимости новой стратегии обороны страны в противостоянии с Россией и КНР.

    «Война с Ираном показывает, что нам нужна новая стратегия обороны против Китая и России. 1. Если Иран, армия второго сорта, может нанести существенный урон базам США, то Китай или Россия способны стереть наши зарубежные базы в порошок. 2. США исчерпают оборонительные боеприпасы против Китая и России», – написал он в с соцсети Х.

    Конгрессмен Лью добавил к посту ссылку на расследование телеканала CNN о том, как большинство военных объектов США на Ближнем Востоке разгромлены Ираном.

    Впрочем, CNN в классификации источников информации американского лидера Дональда Трампа давно находятся в списке «фейк-ньюс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент выразил сомнение в приемлемости нового плана Ирана и добавил, что Тегеран еще не заплатил  «достаточно высокую цену за содеянное».

    При этом спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил телекомпании CNN о продолжении обсуждения мирного урегулирования конфликта между США и Ираном. В ночь на понедельник глава Белого дома анонсировал «Проект Свобода» по выводу «запертых» в Ормузе судов.

    2 мая 2026, 10:42 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал создание в России оружия на новых физических принципах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Оружие на новых физических принципах могут разрабатывать в России, заявил главный редактор журнала «Национальная оборона», директор Центра анализа мировой торговли оружием, военный аналитик Игорь Коротченко.

    Коротченко заявил, что Россия может разрабатывать оружие на новых физических принципах, передает ТАСС.

    Эксперт отметил: «Очевидно, мы говорим о тех перспективных проектах военного назначения, которые есть у предприятий и конструкторских бюро российского оборонно-промышленного комплекса. Во-первых, можно предположить, что речь может идти о разработках в области создания систем оружия на новых физических принципах. Разумеется, это оружие стратегического класса».

    Коротченко добавил, что современные гиперзвуковые технологии позволяют создавать новые виды ракет различного класса. По словам аналитика, Дмитрий Медведев в своем недавнем выступлении анонсировал возможное завершение испытаний и начало серийного производства целого ряда новых вооружений, что актуально на фоне разрушения прежнего миропорядка и активного использования военной силы Западом для решения политических и экономических вопросов.

    Эксперт считает, что обладание Россией новыми системами вооружения крайне важно для сдерживания потенциальных противников. По его мнению, это становится особенно актуально в нынешних условиях глобального противостояния.

    Ранее Дмитрий Медведев сообщил, что в арсенале России, помимо баллистических ракет «Орешник» и беспилотных подводных аппаратов «Посейдон», есть и другие перспективные виды вооружения, подробности о которых он раскрывать не стал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин лично курирует создание вооружений на новых физических принципах.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о наличии у страны уникального секретного оружия.

    Ранее глава государства анонсировал успешное прохождение новейшими образцами этапа испытаний.

    2 мая 2026, 16:15 • Новости дня
    Рар: Вывод войск США из Германии станет наказанием для Мерца
    Tекст: Евгений Поздняков

    Германия всегда стремилась оставаться главной союзницей США в европейской части НАТО. Однако Фридрих Мерц крайне жестко высказался об операции Вашингтона в Иране, что заставило Дональда Трампа пересмотреть отношения двух стран, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее глава Белого дома распорядился вывести пять тысяч американских солдат с территории Германии.

    «Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не на шутку разгневал Дональда Трампа. Всему виной его острая критика американского конфликта с Ираном, которая резко контрастирует с тем, что еще недавно Германия старалась стать основным союзником США в европейской части НАТО, что помогало Берлину укреплять авторитет в ЕС», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Однако вывод американских войск с территории ФРГ станет значимым ударом по тому престижу, который наращивала республика все эти годы. Это буквально наказание Мерцу со стороны Трампа. Скорее всего, Белый дом примет демонстративное решение о переброске контингента в страну Восточной Европы», – полагает он.

    «Таким образом Вашингтон открыто покажет недоверие к действующей администрации ФРГ, да и подчеркнет лояльность «молодых» членов ЕС. В плане же безопасности мало что изменится. В Германии около 30 тыс. солдат, что не так уж и много. Их роль, скорее, заключается в том, чтобы своим присутствием демонстрировать силу трансатлантического единства», – заключил Рар.

    Ранее Дональд Трамп распорядился вывести 5 тыс. американских солдат с территории Германии. Как пишет The Wall Street Journal, этот шаг продиктован обострением разногласий между Берлином и Вашингтоном, связанных с жесткой критикой ФРГ конфликта на Ближнем Востоке.

    По данным Пентагона, вывод войск затронет армейскую бригаду и фактически отменит ранее согласованные планы по размещению в Германии дополнительных ракетных подразделений. В ведомстве подчеркнули, что решение стало итогом пересмотра военного присутствия США в Европе, а сам процесс сокращения может занять от шести до 12 месяцев.

    Тем не менее ФРГ останется крупнейшим военным узлом США в ЕС, где численность американского контингента все еще будет превышать 30 тыс. человек. На этом фоне решение Вашингтона оказалось неожиданностью не только для Берлина, но и для остальных членов союза. В правительстве Мерца произошедшее восприняли крайне негативно.

    Как отмечает Reuters, глава Минобороны страны Борис Писториус уже заявил, что сокращение американского военного присутствия в Европе подчеркивает необходимость для европейских стран брать на себя большую ответственность за собственную безопасность. И, по его оценке, Берлин прямо сейчас движется к данной цели.

    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    2 мая 2026, 12:36 • Новости дня
    Командование ВСУ скрыло от штаба ситуацию в Сумской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащие группировки «Север» взяли под контроль село Мирополье в Сумской области, при этом командование ВСУ скрывало реальное положение дел от штаба, сообщили в российских силовых структурах.

    Командование ВСУ скрывало от вышестоящего штаба реальную обстановку в селе Мирополье Сумской области, которое было взято под контроль российскими войсками, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

    «Командование ВСУ скрывало от вышестоящего штаба реальную обстановку в Мирополье и окрестностях села. Зная ситуацию в стане врага, наши журналисты, военблогеры и военкоры приняли консолидированное решение длительное время не сообщать о боевых действиях на этом направлении», – сообщили силовики.

    Минобороны России 2 мая объявило, что подразделения группировки войск «Север» установили контроль над селом. По данным российских силовых структур, до начала эвакуации ВСУ в селе проживало почти три тысячи человек, а само Мирополье, основанное около 1650 года, было превращено в укрепленный район, где каждое строение использовалось как огневая точка.

    Штурм населенного пункта осуществляли главным образом подразделения Ленинградского военного округа при поддержке артиллерии, расчетов реактивных систем, операторов беспилотников и специалистов по радиационной, химической и биологической защите из других подразделений группировки «Север».

    После того, как российские военные взяли под контроль Мирополье, была существенно увеличена площадь освобожденных территорий Сумской области и расширена полоса безопасности вдоль российской границы, отметили в силовых структурах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские подразделения также скрывают от высшего командования ВСУ потери в Константиновке, выдавая погибших за живых.

    Ранее Генеральный штаб ВСУ принял решение снять с должностей командиров 14-й бригады и 10-го корпуса из-за скандала с нехваткой продовольствия у солдат.

    До этого командование 71-й отдельной егерской бригады ВСУ скрыло от своих подчиненных информацию о направлении их на штурм позиций ВС России.

    2 мая 2026, 13:32 • Новости дня
    Политолог: Трамп оставляет за собой право на продолжение конфликта с Ираном

    Tекст: Евгений Поздняков

    Американский президент, вероятно, хочет завершить противостояние с Ираном. Но сейчас ему важно понять: готовы ли его сторонники и американцы в целом принять компромиссное соглашение с Тегераном. Если общество окажется готово продолжить войну, то Белый дом сможет пойти на этот шаг, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев. Ранее Дональд Трамп уведомил Конгресс об окончании войны с Ираном.

    «Оповещение Конгресса об окончании боевых действий со стороны администрации Белого дома – во многом чисто правовой шаг. Согласно закону 1973 года о военных полномочиях президента глава государства может участвовать в конфликте без одобрения парламента всего 60 дней. Данный срок в противостоянии с Ираном подходил к концу», – заметил американист Борис Межуев.

    «Поэтому Трамп подобным обращением к Конгрессу сохраняет формальную правоту с точки зрения закона. В то же время данный шаг позволяет президенту США сохранить вариативность будущих действий. Судя по всему, в Белом доме действительно хотят завершить конфликт с Тегераном. Над этим Вашингтон сейчас и работает», – полагает эксперт.

    «Но разгромных соглашений с Ираном подписать не удастся. Соответственно, уведомление парламента и вынужденная пауза в действиях на ближневосточном направлении позволит Трампу взвесить все за и против. Уверен, уже сейчас его команда опрашивает сенаторов – будут ли они готовы поддержать относительно слабое, с американской точки зрения, соглашение о мире», – полагает собеседник.

    «Параллельно с этим команда президента начнет изучать общественное мнение. Поддержка конфликта среди населения крайне невысока, однако и здесь важно зафиксировать, насколько избиратели-республиканцы осознают вероятность подписания крайне компромиссного договора с Тегераном», – рассуждает эксперт.

    «Если парламентарии или граждане США неожиданно покажут неготовность к признанию складывающегося статус-кво, то Белому дому придется начать вторую волну конфликта. Закон 1973 года это позволяет, поскольку он буквально пропитан юридическими неточностями и слабыми местами», – полагает он.

    «В его тексте не указано, будет ли конфликт, возобновленный через неделю-две после уведомления Конгресса, считаться продолжением предыдущей войны или качественно новым противостоянием. Трактовать, соответственно, последующие действия можно весьма широко, чем в теории Дональд Трамп и сможет воспользоваться», – заключил Межуев.

    Ранее глава Белого дома письменно уведомил Конгресс о том, что конфликт в Иране завершен. Однако, как отмечает Associated Press, в своем письме президент якобы дал понять законодательному органу власти, что боевые действия все еще далеки от логического финала. В то же время глава государства подчеркнул, что осуществленная операция вне всяких сомнений является успешной.

    «Угроза, исходящая от Ирана для США и наших вооруженных сил, остается значительной», – подчеркнул он.

    Сообщение Трампа вызвало обширную реакцию в американской политической среде. Так, лидер демократов в Сенате Штатов Чак Шумер назвал аргументацию Белого дома «ерундой». В соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в РФ) он назвал войну с Тегераном незаконной.

    «Каждый день, когда республиканцы становятся соучастниками и позволяют ей продолжаться, – это еще один день, когда под угрозой находятся человеческие жизни, царит хаос и растут цены», – заявил Шумер. Тем не менее с юридической стороны вопроса действия главы Белого дома выглядят вполне логичными и законными.

    Решения Дональда Трампа регламентируются резолюцией о военных полномочиях 1973 года, согласно которой лидер страны может вести военные действия лишь 60 дней. По их окончании он должен прекратить противостояние или запросить у Конгресса дополнительное продление сроком на 30 суток в случае «неизбежной необходимости».

    Между тем споры вокруг конфликта на Ближнем Востоке в Штатах не утихают. В конце апреля CBS News сообщило, что реальные расходы США на войну вдвое превышают заявленные Пентагоном 25 млрд долларов. По словам журналистов, озвученная сумма не учитывает необходимость восстановления уничтоженной техники и поврежденных баз.

    1 мая 2026, 12:57 • Новости дня
    Госдолг США впервые со Второй мировой превысил объем экономики страны
    Tекст: Мария Иванова

    К концу марта финансовые обязательства Вашингтона достигли 31,27 триллиона долларов, впервые с 1946 года превысив стопроцентный объем американской экономики.

    Американские показатели задолженности достигли рекордных значений, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Fox Business.

    «Государственный долг США в настоящее время превысил размер американской экономики, переступив исторический порог, который не перешагивали со времен окончания Второй мировой войны», – отмечает издание.

    По оценкам бюро экономического анализа министерства торговли, к концу марта общие обязательства составили около 31,27 трлн долларов. При этом объем ВВП оценивался в 31,22 трлн долларов. Таким образом, задолженность превысила 100% объема экономики.

    В последний раз аналогичная ситуация фиксировалась в 1946 году, когда этот показатель достигал 106%. Агентство Fitch Ratings прогнозирует, что к 2027 году госдолг может увеличиться до 122,2% от ВВП.

    Ранее в апреле сообщалось, что госдолг России стал самым низким среди стран G20.

    Вложения России в американские гособлигации сократились.

    2 мая 2026, 16:19 • Новости дня
    Посол России сообщил о военной помощи Северной Македонии Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новый посол России в Северной Македонии рассказал о предоставлении республикой военно-технической поддержки Киеву, отметив лидерство страны среди членов НАТО по объему помощи Украине в пересчете на душу населения.

    Власти Северной Македонии оказывают военно-техническую помощь киевскому режиму, сообщил в интервью ТАСС новый посол России в республике Дмитрий Зыков. По его словам, подобная поддержка объясняется евроатлантическим курсом внешней политики Северной Македонии, который официально провозглашается на всех уровнях.

    Зыков отметил: «Местные власти нашли возможным предоставлять киевскому режиму не только политическую поддержку. К сожалению, приходится констатировать многочисленные факты оказания военно-технической помощи». Он также подчеркнул, что, по заявлениям в Скопье, страна занимает лидирующие позиции среди стран НАТО по объему поддержки Украины на душу населения.

    Дипломат выразил глубокое разочарование позицией Северной Македонии по украинскому кризису и отметил, что подобные антироссийские шаги не соответствуют интересам македонского народа. Зыков добавил, что мнение граждан по этому вопросу не учитывалось.

    Ранее о поставках дронов на Украину заявил и посол России в Молдавии Олег Озеров. До этого Северная Македония присоединилась к антироссийским мерам Евросоюза.

    Напомним, Северная Македония поделила с четырьмя странами десятое место в мартовском рейтинге недружественных правительств газеты ВЗГЛЯД.


    2 мая 2026, 11:32 • Новости дня
    Власти ФРГ не удивились решению США сократить военный контингент

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул, что объявление о выводе пяти тысяч американских военных из страны не стало неожиданностью для Берлина.

    Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что решение США о выводе 5 тыс. американских военнослужащих с территории страны не стало неожиданностью. По его словам, присутствие американских военных в Европе и особенно на территории Германии отвечает интересам обеих стран. Глава Минобороны отметил, что сокращение контингента США в Европе и Германии было предсказуемым шагом, передает ТАСС.

    Писториус отметил, что Германия и США продолжают тесно сотрудничать на военных базах в Рамштайне, Графенвёре, Франкфурте и других местах ради поддержания мира, безопасности в Европе, а также ради Украины и сдерживания общих угроз. Он пояснил, что американские базы в Германии также выполняют важные задачи, связанные с обеспечением безопасности США в Африке и на Ближнем Востоке.

    Министр подчеркнул, что НАТО должна стать более европейской структурой, чтобы сохранять статус трансатлантического союза. «Мы, европейцы, должны брать на себя больше ответственности за нашу безопасность», – заявил Писториус. Он добавил, что Германия движется в нужном направлении: Бундесвер расширяется, ускоряются закупки техники и создаётся необходимая военная инфраструктура.

    Писториус также сообщил, что намерен согласовать дальнейшие шаги с партнёрами по европейской военной «пятёрке», в которую, помимо Германии, входят Британия, Франция, Польша и Италия. По мнению министра, такой подход позволит обеспечить слаженную работу в вопросах безопасности Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник военного министра США по связям с общественностью Шон Парнелл заявил, что глава Пентагона Пит Хегсет распорядился вывести 5 тыс. американских военнослужащих из Германии.

    Ранее Белый дом заявил о планах сократить военное присутствие в Германии. Источники в Пентагоне указали, что причиной этого решения стало отсутствие «должной активности» европейских стран.

    Сейчас читатели немецкого портала Die Welt бурно обсуждают решение США, выражая тревогу за будущее Германии и осуждая политику канцлера Фридриха Мерца.


    2 мая 2026, 23:50 • Новости дня
    Боевиков из подразделения «Волки Да Винчи» задержали на Украине за похищение

    Tекст: Антон Антонов

    Боевики подразделения ВСУ «Волки Да Винчи» задержаны в Днепропетровской области Украины после того, как избили и похитили местного жителя после отказа продать им спиртные напитки в ночное время, следует из сообщения местной полиции.

    По данным полиции, задержаны трое мужчин 38, 25 и 24 лет. Они приехали с оружием к местному магазину, где находились охранница и ее знакомый. Из-за отказа продать спиртное военные спровоцировали конфликт, переросший в драку с 20-летним молодым человеком, передает ТАСС.

    Нападавшие жестоко избили потерпевшего, погрузили его в бессознательном состоянии в автомобиль и скрылись. Перед отъездом они несколько раз выстрелили из автоматов по зданию, повредив фасад и спровоцировав пожар. Правоохранители обнаружили пострадавшего без сознания, сейчас он находится в больнице. Скрывавшихся в соседнем населенном пункте подозреваемых удалось задержать. Представители батальона «Волки Да Винчи» инициировали внутреннее расследование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, широкая огласка ситуации произошла 2 мая благодаря местным средствам массовой информации. При этом изначально правоохранители не торопились привлекать виновных к ответственности.

    2 мая 2026, 18:12 • Новости дня
    Премьер Румынии сообщил о готовности автозаводов перейти на выпуск оружия

    Tекст: Мария Иванова

    Часть автомобильных заводов Румынии перепрофилируют под выпуск военной техники ради получения европейских кредитов на 16,6 млрд евро, заявил премьер-министр страны Илие Боложан.

    Власти страны намерены задействовать гражданские предприятия для выпуска вооружений, передает РИА «Новости».

    Премьер-министр Илие Боложан отметил, что это решение связано с реализацией европейского экстренного кредитного инструмента SAFE.

    «У нас есть компании из автомобильной промышленности, которые переориентируются на производство военной техники. Нужно производить вооружение, чтобы создавались рабочие места и наша оборонная промышленность также вошла в цепочки создания стоимости европейской оборонной промышленности», – заявил глава румынского правительства.

    По условиям европейских партнеров, половина закупаемой до 2030 года техники должна производиться на местном уровне. Для этого международные технологические корпорации разместят свои мощности на базе румынских государственных и частных предприятий, пояснил премьер.

    Еврокомиссия ранее одобрила планы восьми государств по масштабному перевооружению. Бухарест получит на эти цели 16,6 млрд евро, инициировав 21 программу закупок. Общий фонд льготных кредитов SAFE, запущенный в мае 2025 года, составляет 150 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Румыния в прошлом году отказалась от закупки вооружения у США ради получения средств по программе SAFE.

    Европейская комиссия одобрила выделение Польше 43,7 млрд евро на модернизацию армии в рамках этой инициативы.

    Страны Евросоюза год назад утвердили общий инвестиционный план милитаризации на 150 млрд евро.

    2 мая 2026, 17:23 • Новости дня
    На Украине объявили об усилении рейдов по спортзалам для мобилизации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинское министерство обороны намерено увеличить число рейдов по спортзалам, чтобы выявить мужчин с отсрочкой от службы, несмотря на их хорошую физическую форму, заявил глава антикоррупционного совета при минобороны Юрий Гудименко.

    Министерство обороны Украины планирует усилить проверки в спортзалах, чтобы выявлять мужчин, уклоняющихся от мобилизации. Об этом заявил глава антикоррупционного совета при минобороны Юрий Гудименко, передает РИА «Новости».

    «Я устал жить в одном мире и за одни и те же десять минут видеть спортзалы, забитые качками, которые, очевидно, кем-то забронированы, и одновременно видеть видео, где у нас скандал, что ТЦК превысили полномочия. Такая задача есть, с этой задачей работают», – приводит его слова агентство УНИАН.

    Гудименко добавил, что власти собираются уделять особое внимание случаям, когда физически здоровые мужчины проводят время в фитнес-центрах и имеют отсрочку от службы. По его словам, эти ситуации будут предметом более пристального контроля.

    В последнее время киевские власти столкнулись с серьёзной нехваткой личного состава в вооружённых силах Украины. Насильственные действия сотрудников военкоматов при задержании подлежащих мобилизации вызывают многочисленные скандалы и протесты среди населения. В сети регулярно появляются видео с жесткими задержаниями мужчин сотрудниками военкоматов, которые нередко сопровождаются применением силы.

    Ранее в субботу депутат Верховной рады Сергей Нагорняк заявил о рассмотрении возможности мобилизации уже забронированных мужчин из-за нехватки личного состава в ВСУ. Одновременно правительство Украины рассматривает снижение квоты на освобождение от мобилизации для работников критически важных предприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Украины собираются в группировки, чтобы противостоять сотрудникам территориальных центров комплектования и «наказывать» работников мобилизационных органов.


    1 мая 2026, 14:55 • Новости дня
    Пентагон открыл доступ к военным секретам нейросетям

    Минобороны США решило интегрировать разработки IT-компаний в секретные сети

    Tекст: Мария Иванова

    Семь крупнейших технологических гигантов, включая OpenAI и Google, предоставят свои передовые нейросети для решения оперативных военных задач в закрытых американских системах Пентагона.

    Пентагон договорился о сотрудничестве с компаниями SpaceX, OpenAI, Google, NVIDIA, Reflection, Microsoft и Amazon Web Services для использования их ИИ-разработок в военных целях, передает РИА «Новости

    Интеграция передовых технологий в защищенные сети направлена на ускорение обработки данных и улучшение понимания оперативной обстановки.

    «Министерство заключило соглашения с семью ведущими мировыми компаниями в сфере передового искусственного интеллекта – SpaceX, OpenAI, Google, NVIDIA, Reflection, Microsoft и Amazon Web Services – для развертывания их передовых ИИ-возможностей в секретных сетях министерства для законного оперативного применения», – говорится в заявлении американского военного ведомства.

    В Минобороны США отметили, что эти соглашения призваны трансформировать вооруженные силы в структуру, где искусственному интеллекту отводится ключевая роль. Это поможет американским военным сохранять стратегическое преимущество в принятии решений во всех сферах боевых действий.

    Официальной ИИ-платформой ведомства GenAI.mil уже воспользовались более 1,3 млн сотрудников, которые за пять месяцев создали десятки миллионов запросов и развернули сотни тысяч ИИ-агентов. Пентагон подчеркнул важность использования решений разных компаний, чтобы избежать зависимости от одного поставщика, и назвал лидерство США в сфере искусственного интеллекта необходимым условием национальной безопасности.

    Накануне сообщалось, что создатели ИИ тайно обсудили киберугрозы с Конгрессом США.

    Компания Anthropic признала невозможность отключения переданного Пентагону искусственного интеллекта.

    Агентство национальной безопасности США задействовало для работы мощную ИИ-модель Mythos Preview.

    2 мая 2026, 08:05 • Новости дня
    Корабли Тихоокеанского флота покинули порт Циндао

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил деловой заход в порт Циндао Китайской Народной Республики, сообщила пресс-служба ТОФ.

    Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил деловой визит в порт Циндао Китайской Народной Республики, передает РИА «Новости». В составе отряда – дизель-электрическая подводная лодка «Петропавловск-Камчатский», корвет «Громкий» и морской буксир «Андрей Степанов». Корабли покинули порт и направились в Жёлтое море согласно плану дальнего похода.

    Во время стоянки в Китае российские моряки приняли участие в протокольных мероприятиях и конференциях по обмену опытом с военнослужащими ВМС Народно-Освободительной Армии Китая. Для экипажей провели экскурсии по городу, а также спортивные мероприятия совместно с китайскими военными.

    Отряд отправился из Владивостока в начале марта 2026 года для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе. До Китая российские корабли уже посетили порт Джакарта в Индонезии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце марта этот отряд кораблей прибыл с деловым визитом в индонезийский порт Танджунг Приок.

    Вблизи Джакарты российские моряки провели совместное маневрирование с военно-морскими силами Индонезии.


    2 мая 2026, 10:03 • Новости дня
    Financial Times сообщила о задержках поставок оружия из США Европе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Предстоящие серьезные задержки в поставке американского оружия Европе в связи с истощением запасов из-за военной операцией против Ирана вызывают тревогу в европейских странах и являются плохой новостью для Украины, пишет газета Financial Times.

    Серьезные задержки в поставках американского оружия европейским странам вызывают тревогу среди союзников США и негативно сказываются на ситуации на Украине, передает РИА «Новости». По информации газеты Financial Times, Пентагон уведомил Великобританию, Польшу, Литву и Эстонию о возможных длительных задержках, связанных с пополнением собственных запасов, истощенных из-за военных действий против Ирана.

    Источники издания отмечают, что в особенности задержки затрагивают поставки нескольких видов ракетных систем. В материале подчеркивается, что задержки вызывают тревогу по всей Европе и считаются плохой новостью для Украины на фоне вопросов о поддержке страны со стороны США.

    Financial Times уточнила, что задержки распространяются и на боеприпасы для ракетных комплексов HIMARS и NASAMS, которые активно используются на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти уведомили европейских лидеров о возможных проблемах с поставками вооружений из-за ситуации в Иране.

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о риске многолетних срывов сроков передачи военной техники.

    Глава эстонского оборонного ведомства Ханно Певкур запросил у Вашингтона дополнительные ракетные комплексы в качестве компенсации.

    3 мая 2026, 02:28 • Новости дня
    Акция «Бессмертный полк» прошла в центре Вашингтона

    Tекст: Антон Антонов

    В центре Вашингтона и на территории российского постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке состоялись акции «Бессмертный полк», посвященные предстоящему Дню Победы в Великой Отечественной войне, сообщают информационные агентства.

    Около 100 человек приняли участие в акции «Бессмертный полк», которая прошла по улицам в центре Вашингтона. К шествию присоединились как российские соотечественники, так и американцы, передает РИА «Новости».

    Участники с портретами ветеранов, российскими флагами и копиями Знамени Победы прошли от сквера Фаррагут у Белого дома к мемориалу Второй мировой войны, исполняя песни военных лет.

    Безопасность колонны обеспечивали полицейские автомобили и офицеры на велосипедах. У мемориала шествие встретил живой оркестр.

    Аналогичное мероприятие состоялось на территории жилого комплекса постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке, где собрались несколько десятков человек.

    Заместитель постпреда Дмитрий Чумаков обратился к собравшимся: «День Победы – это два слова, которые заставляют чаще биться наши сердца, два слова, которые напоминают нам всем о цене, которую заплатил советский народ за эту победу. Давайте отдадим дань всем, кто сделал вклад в эту победу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Амстердама прошло шествие «Бессмертного полка» и акция в память о жертвах трагедии в Доме профсоюзов в Одессе. Группа украинцев пыталась помешать проведению шествия, выкрикивая угрозы и националистические лозунги.

    Акция завершилась возложением цветов к памятнику восстанию портовиков в память о Февральской забастовке 1941 года, одном из самых известных актов сопротивления нацистской оккупации в Нидерландах.

    4 мая 2026, 01:03 • Новости дня
    ВС России освободили десять населенных пунктов в зоне СВО за неделю

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные Силы России установили контроль над десятью населенными пунктами в различных регионах зоны СВО за прошедшую неделю, следует из данных Минобороны страны.

    «С 27 апреля по 3 мая под контроль Вооруженных Сил России перешли десять населенных пунктов: по четыре в Сумской области и Донецкой Народной Республике и два – в Харьковской области», – передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минобороны.

    Там напомнили, что с 20 по 26 апреля российские военнослужащие освободили два поселения в Харьковской области и одно – в Донецкой Народной Республике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по ВПК Украины. ВС России поразили предприятие ВПК, порты и военные аэродромы ВСУ.

    Иранский кризис принудил французов экономить на сигаретах и топливе

    На Европе все больше сказываются последствия американо-израильской агрессии против Ирана. На этот раз пришла неутешительная статистика о состоянии экономики Франции. «Выживание каждой второй компании находится под угрозой», говорят эксперты, а многим французам даже задерживают зарплату. Что происходит? Подробности

    Британия сколачивает альянс северных ВМС против России

    Британия продолжает формировать балто-скандинавский кулак против России. Лондон и еще девять стран Европы создают военно-морской альянс – как утверждается, для сдерживания угроз со стороны РФ. Многонациональные морские силы будут действовать как «дополнение к НАТО». Почему среди участников нет Германии и Франции и какие новые угрозы это объединение создает для России? Подробности

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Почему Мерц ввязался в открытую ссору с США

    Весьма осторожный обычно немецкий канцлер внезапно ввязался в публичную перепалку с президентом США – и добился заявлений о выводе части американского военного контингента из ФРГ. Какова подоплека этого конфликта между Фридрихом Мерцем и Дональдом Трампом – и чем он в итоге закончится? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Война с Ираном развалила ОПЕК

      Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    • Путин для Трампа важнее короля

      Полуторачасовые телефонные переговоры между президентами России и США показали, что взаимопонимание между ними сохраняется, а в продолжении конфликта виновато руководство Украины. Следовательно, визит британского короля в Вашингтон провалился.

    • Германия взбунтовалась против Евросоюза

      Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации