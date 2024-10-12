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ВС России сбили украинский дрон «Лютый» в Херсонской области
Сальдо: ВСУ использовали дрон «Лютый» в атаке на Херсонскую область, жертв нет
Российская ПВО ночью сбила 16 украинских беспилотников над Херсонской областью, в том числе дрон-камикадзе «Лютый», который является дешевой копией турецкого беспилотника «Байрактар», сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По словам Сальдо, российская ПВО сбила 16 беспилотников в небе над регионом. Среди сбитых целей был обнаружен украинский дрон-камикадзе самолетного типа «Лютый», следует из сообщения в Telegram-канале Сальдо.
В результате инцидента никто не пострадал, осколки беспилотников упали вдали от населенных пунктов.
Ранее ПВО сбила четыре украинских дрона в районе Геническа в Херсонской области.
Пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко сообщил, что взрывы были слышны на Арабатской стрелке.
Также сообщалось, что ВСУ начали применять против ВС России «дроны-драконы» с раскаленным металлом.