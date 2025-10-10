На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».5 комментариев
Путин пригласил глав СНГ на неформальную встречу в Петербурге
Президент России Владимир Путин пригласил глав стран Содружества на неформальный саммит, который пройдет в Петербурге в конце года.
Российский лидер озвучил это приглашение, выступая на заседании Совета глав государств Содружества в узком составе, передает ТАСС.
Владимир Путин заявил: «Мы уже неформально говорили об этом: если сочтете возможным, то я был бы очень рад вас видеть в России, как у нас по традиции сложилось – в Петербурге, в конце этого года, в преддверии нового года на неформальной нашей встрече».
