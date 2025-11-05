Отец Маска назвал Путина настоящим мужиком и человеком разума

Tекст: Валерия Городецкая

Маск в интервью ТАСС заявил, что неоднократно наблюдал за выступлениями Путина, отметив его спокойствие и взвешенность в оценках.

«Я слушал его, и он всегда производил впечатление очень уравновешенного и спокойного человека. Он не горячится, не грубит и ничего такого. И я всегда считал, что он говорит разумные вещи», – подчеркнул Маск-старший.

«Как я уже говорил, он настоящий мужик, понимаете? Я мог бы сказать, что хотел бы быть в его команде или чтобы он был в моей команде. Я не хочу, чтобы он был в другой команде. Он нужен нам в нашей команде», – добавил он.

Маск отметил, что его впечатление о российском лидере сложилось еще до личного приезда в Россию, когда он следил за его речами на международных встречах и в эфирах RT.

Ранее Эррол Маск заявил о лидерстве России в развитии. Он назвал Москву лучшей столицей мира и заявил о своем желании оформить российское гражданство.