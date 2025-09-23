NYT: Эррол Маск оказался фигурантом дел о домогательствах к детям

NYT: Эррола Маска обвиняли в насилии над шестью детьми с 1993 года

Tекст: Мария Иванова

Отец предпринимателя Илона Маска, Эррол Маск, трижды становился фигурантом расследований по подозрению в сексуальных домогательствах к детям, сообщает The New York Times.

Как отмечает издание, ссылаясь на данные полиции, суда и слова родственников, речь идет о трех отдельных расследованиях. Два дела были закрыты, а о результате третьего информации не приводится, отмечает ТАСС.

По данным газеты, члены семьи обвиняли Эррола Маска в развратных действиях в отношении пятерых собственных детей и одной приемной дочери. Первый эпизод, как утверждает издание, произошел еще в 1993 году, а последний – в 2023 году. Эти обвинения, по мнению NYT, стали одной из причин, по которым Илон Маск прекратил отношения с отцом.

Издание также отмечает, что родственники не раз обращались к Илону Маску с просьбой вмешаться. Газета пишет, что предприниматель «иногда принимал меры» в ответ на такие обращения.

Ранее Эррол Маск заявил о намерении заняться проектами, связанными с увеличением продолжительности жизни до 120 лет.

Он также отмечал, что россиянки являются одними из самых красивых женщин в мире и все достойны работать моделями.