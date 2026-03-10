Криптоплатформы стали круглосуточными индикаторами нефтяного шока из-за Ирана

Tекст: Елизавета Шишкова

Объем торгов фьючерсами на нефть на криптовалютной платформе Hyperliquid достиг 1,2 млрд долларов с начала иранского конфликта, передает Crypto News.

В отличие от традиционных бирж CME и ICE, которые закрыты по выходным, Hyperliquid и Polymarket предлагают круглосуточную торговлю, что позволяет участникам рынка реагировать на геополитические события в режиме реального времени.

На Polymarket объемы ставок на события, связанные с ударами США и Израиля по Ирану, превысили 529 млн долларов, а по контракту на 28 февраля только за один день было проторговано 90 млн долларов. Контракт «US strikes Iran by…?» стал одним из крупнейших в истории платформы, а отдельный рынок по смещению верховного лидера Ирана собрал 45 млн долларов и был закрыт после подтверждения его смерти.

Hyperliquid выступил в роли круглосуточного прокси для торговли нефтью и металлами: за 24 часа после эскалации было ликвидировано почти 40 млн долларов по нефтяным perpetual контрактам, причем 36,9 млн долларов пришлось на короткие позиции. Контракт CL-USDC вырос почти на 20% за день, а пара USOIL-USDH достигла 135 долларов после резкого скачка. Открытый интерес по нефти на Hyperliquid зафиксирован на уровне 195 млн долларов при суточном объеме 570 млн долларов, что ранее было невозможно для токенизированных продуктов.

На Polymarket по-прежнему открыт контракт «US strikes Iran by…?», где ставки меняются по мере появления новостей о переговорах о перемирии, новых ударах или возможном энергетическом эмбарго. Hyperliquid также сохраняет высокую активность в нефтяных и металлических деривативах, отражая ожидания трейдеров относительно развития конфликта до открытия традиционных рынков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые цены на нефть снизились примерно на 4,5% во вторник на фоне ожиданий роста поставок.

Россия наращивает поставки нефти после атаки США и Израиля на Иран и теперь предлагает сырье с наценкой.

По данным CNN, Индия увеличила закупки российской нефти после обострения ситуации в Ормузском проливе.