Генпрокурор попросил признать группу Pussy Riot экстремистской
Тверской суд Москвы 15 декабря рассмотрит вопрос о признании группы Pussy Riot экстремистской организацией с последующим запретом ее деятельности на территории России.
Тверской районный суд Москвы проведет заседание по иску заместителя Генпрокурора Александра Гуцана о признании объединения «Панк группа Пусси Райот» экстремистской организацией, передает «Интерфакс».
Заседание назначено на 15 декабря 2025 года на 10.00, подтверждает сайт Минюста России. В случае вынесения положительного решения деятельность коллектива будет запрещена на территории страны.
В административном иске содержится требование признать объединение экстремистским и прекратить любые связанные с ним мероприятия на всей территории России. Ранее Pussy Riot неоднократно становилась фигурантом различных судебных дел и административных процессов, связанных с их акциями протеста и выступлениями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, гособвинение в Басманном суде Москвы запросило для участниц Pussy Riot длительные сроки заключения за публикацию ложных материалов о Вооруженных силах России.
Басманный райсуд Москвы признал участниц Pussy Riot виновными в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России.
Художница Алиса Горшенина из Нижнего Тагила не смогла оспорить решение о штрафе за участие в создании скандального клипа Pussy Riot о СВО.