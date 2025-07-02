Основание Владивостока связано с соперничеством России не с Востоком, как может показаться, а с Западом. Еще во время Крымской войны 1853-1856 годов (которая шла и на Тихом океане тоже) берега Приморья наперегонки ощупывали англичане и французы.0 комментариев
Штраф участнице клипа Pussy Riot об СВО оставили в силе
Художница Алиса Горшенина из Нижнего Тагила не смогла оспорить в Свердловском облсуде решение о штрафе после участия в создании скандального клипа Pussy Riot с насмешками об участниках СВО.
Свердловский облсуд признал законным решение Ленинского райсуда Екатеринбурга о назначении Горшениной административного штрафа в 45 тыс. рублей, передает ТАСС.
Защитник Горшениной просил отменить это постановление и прекратить производство, однако суд оставил решение первой инстанции без изменений.
Художница участвовала в создании клипа Pussy Riot, в котором были высмеяны погибшие участники специальной военной операции.
Источник агентства сообщил, что также ранее она публиковала в Instagram* (запрещен в России, принадлежит Meta*, признана экстремистской) посты против признания экстремистским международного движения ЛГБТ (запрещено в России) и размещала соответствующую символику, а также дискредитировала Вооруженные силы России.
В апреле Свердловский областной суд оставил под стражей Горшенину, которая участвовала в клипе Pussy Riot с насмешками над погибшими в СВО.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ