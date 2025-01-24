Tекст: Вера Басилая

Украинский военнослужащий Валерий Федорович С., который перебежал в Россию из Британии, заявил, что британские инструкторы готовили солдат ВСУ к нападению на российский город Суджа в Курской области. Подготовка велась на военной базе у города Даунхолм в графстве Северный Йоркшир, передает РИА «Новости».

По его словам, обучение велось на специальном полигоне, де несколько британских инструкторов в присутствии переводчиков обучали украинских военных стрельбе из гранатомета NLAW.

Сообщается, что Валерий был мобилизован в Киеве насильственным путем в октябре 2024 года и смог перебежать в Россию в начале 2025 года.

Ранее эксперт сообщил, что ВСУ намерены удерживать часть Курской области в течение 100 дней.

Кроме того, сообщалось, что общие потери украинских вооруженных сил за все время боевых действий на территории Курской области составили более 54 тыс. человек.