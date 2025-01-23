Зеленский потребовал от Европы финансировать миллионную армию Украины

Зеленский заявил, что Европа должна содержать миллионную армию Украины без НАТО

Tекст: Александра Юдина

Зеленский заявил, что если Украина не станет членом НАТО и не получит четких гарантий безопасности, Киев планирует увеличить численность ВСУ до 1 млн человек, передает ТАСС.

При этом лидер украинского режима подчеркнул необходимость содержания такой армии и обратился к европейским странам с просьбой о поддержке.

Зеленский отметил, что Европа должна взять на себя расходы на содержание армии, так как Украина защищает не только себя, но и европейские ценности.

Кроме того, он высказал мнение, что членство Украины в НАТО будет обходиться Европе дешевле, чем финансирование миллионной армии. Он также поддержал идею размещения на территории Украины западных войск, отметив, что минимально необходимое количество – 200 тыс. иностранных солдат.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский объявил, что Украина не планирует сокращать свои вооруженные силы в пять раз, несмотря на возможные требования на переговорах по урегулированию.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский отмечал, что текущая мобилизация на Украине не покрывает потребности вооруженных сил.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что Украина не может диктовать условия странам ЕС Центральной Европы и должна проявить уважение к руководителям европейских стран, так как Киев находится в роли просителя.