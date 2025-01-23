Когда Трамп хочет чего-то добиться, действует суетливо, нахраписто и упорно, повторяя одно и то же десятки раз. Если на каждый выпад реагировать, вообще больше времени ни на что не останется. Тем более что содержания реакции Трамп не слышит и слушать не будет.0 комментариев
Эксперт: ВСУ попытаются удержать часть Курской области 100 дней
ВСУ намерены удерживать часть Курской области в течение 100 дней, выразил мнение член президиума общероссийской организации «Офицеры России» полковник запаса Левон Арзанов.
По его мнению, ВСУ попытаются удерживать занятую часть Курской области на протяжении 100 дней, передает РИА «Новости».
Арзанов отметил, что этот период будет использован для того, чтобы заставить Россию пойти на уступки и возможное замораживание конфликта.
Эксперт добавил, что в Курской области ожидается ужесточение боевых действий. Он добавил, что украинское командование считает Донецкую народную республику потерянным регионом и, вероятно, будет отступать, используя тактику выжженной земли.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику Киту Келлогу завершить урегулирование конфликта на Украине в течение 100 дней, полагаясь на собственный контроль за процессом. При этом Трамп заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.