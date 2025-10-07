НАСА предлагает взорвать астероид 2024 YR4. Причем сразу ядерной бомбой. Времени думать нет, надо взрывать, спасать Луну, Луна такого не переживет. Пресса уже начала называть астероид не иначе как «убийца городов». На самом деле все не совсем так.17 комментариев
Перебежчик Ступников оставил долги в России по кредитам
Бывший российский военный Лев Ступников, объявленный в розыск, оказался должен значительную сумму по кредиту, такие данные содержатся у судебных приставов.
Перебежавший на сторону Украины Ступников накопил долги по кредитам на сумму почти 107 тыс. рублей, передает РИА «Новости».
В августе в отношении Ступникова было возбуждено исполнительное производство по исполнительной надписи нотариуса, после чего началось принудительное взыскание задолженности.
По данным российских военных, от действий перебежчика могли погибнуть более 200 солдат российской армии.
В конце сентября Ступникова объявили в розыск в России. Ступников признавался, что около семи месяцев передавал украинским военным координаты позиций российских войск, по которым затем наносились ракетные удары.
Другой перебежчик Максим Кузьминов был убит профессиональными киллерами, которые выстрелили в него шесть раз, а затем переехали на машине.
Кузьминов похитил российский военный вертолет Ми-8 и перегнал его на Украину, после чего уехал в Испанию с разрешения украинских властей.