Перебежчик Ступников оставил долги в России по кредитам

Рар объяснил, почему Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале СВО

Политолог Рар объяснил, почему Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале СВО

Tекст: Анастасия Куликова

«Ангела Меркель, по всей видимости, горит желанием вернуться в европейскую и мировую политику. Она дает понять, что все кругом не умеют разговаривать с Владимиром Путиным, а она знает, как найти к нему подход», – считает германский политолог Александр Рар.

Он признался, что не удивится, если экс-канцлер Германии предложит себя в качестве «главной переговорщицы» в урегулировании украинского кризиса. «В европейских столицах – причем не только в Будапеште и Братиславе – хотят дипломатического разрешения ситуации. Поэтому Меркель намекает на то, что сможет вести переговоры с президентом России не хуже Дональда Трампа», – отметил эксперт.

Рар увидел параллели между заявлением немецкого политика о событиях 2021 года и словами главы Белого дома: американец повторяет, что он не допустил бы конфликта на Украине, а немецкий политик намекает, что «если бы ей не помешали строптивые прибалты и поляки, она добилась бы договоренностей с Москвой в рамках Минских соглашений».

При этом Меркель признает, что те договоренности сыграли важную роль в милитаризации украинской стороны. «Она не на стороне России. Экс-канцлер хочет показать, что она твердый орешек в переговорах, но умеет достигать поставленных целей. Меркель готова пойти навстречу Москве только в вопросе членства Украины в НАТО. По всем остальным пунктам она будет искать жесткие компромиссы», – заключил Рар.

Ранее Ангела Меркель рассказала о сопротивлении Польши и стран Балтии попыткам наладить диалог с Россией. По ее словам, именно это косвенно стало одной из причин начала спецоперации на Украине.

Экс-канцлер Германии пояснила, что в 2021 году предложила новый формат диалога между Евросоюзом и Владимиром Путиным, но Эстония, Латвия Литва и Польша активно воспротивились этой идее. Поляки и прибалты боялись, что Европа не сможет выработать единую политику в отношении Москвы, уточнила политик.

«Сейчас времена изменились, и нам нужно подумать, какую лучше всего занять позицию для достижения мира», – отметила Меркель. Экс-канцлер также выразила мнение, что Европе нужно показать реальную сдерживающую силу и поддержать Киев.

Ранее политик заявляла, что ее сделали «козлом отпущения» за украинский кризис из-за того, что она не поддержала в 2008 году на саммите НАТО ускоренное вступление Украины в альянс. Меркель признавала при этом, что Минские соглашения были призваны дать украинской стороне время, чтобы сделать республику сильнее.