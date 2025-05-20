В 2022 году украинские пропагандисты запустили нарратив, что СВО не имеет никакого отношения к войне в Донбассе. Теперь – что Стамбул-2022 и Стамбул-2025 – это абсолютно не связанные между собой переговоры. Но это не так.6 комментариев
Рубио предупредил о возможном крахе нового правительства в Сирии
Переходное руководство Сирии столкнулось с угрозой возможного краха в течение ближайших недель из-за сложной ситуации, сообщил госсекретарь США Марко Рубио.
Он отметил, что если США не будут сотрудничать с переходными властями Сирии, то их крах практически неизбежен. При этом, даже при сотрудничестве, гарантии успеха нет, передает ТАСС.
По его словам, переходная власть сталкивается с настолько серьезными вызовами, что существует риск начала полномасштабной гражданской войны, последствия которой могут быть катастрофическими для целостности Сирии.
Рубио подчеркнул, что сценарий масштабного внутреннего конфликта приведет страну к полному расколу. По его оценке, времени для предотвращения подобной ситуации остается крайне мало.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Камышлы на северо-востоке Сирии произошли ожесточенные столкновения между курдскими отрядами и сирийской армией. Курдские силы использовали стрелковое оружие и гранатометы. Сирийские военные открыли ответный огонь по позициям курдов. В результате боев погибли не менее пяти человек. Стороны обвинили друг друга в провокациях и нарушении перемирия.