Рубио предупредил о возможном крахе нового правительства в Сирии

Tекст: Александра Юдина

Он отметил, что если США не будут сотрудничать с переходными властями Сирии, то их крах практически неизбежен. При этом, даже при сотрудничестве, гарантии успеха нет, передает ТАСС.

По его словам, переходная власть сталкивается с настолько серьезными вызовами, что существует риск начала полномасштабной гражданской войны, последствия которой могут быть катастрофическими для целостности Сирии.

Рубио подчеркнул, что сценарий масштабного внутреннего конфликта приведет страну к полному расколу. По его оценке, времени для предотвращения подобной ситуации остается крайне мало.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Камышлы на северо-востоке Сирии произошли ожесточенные столкновения между курдскими отрядами и сирийской армией. Курдские силы использовали стрелковое оружие и гранатометы. Сирийские военные открыли ответный огонь по позициям курдов. В результате боев погибли не менее пяти человек. Стороны обвинили друг друга в провокациях и нарушении перемирия.