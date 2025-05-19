Ожесточенные бои произошли между курдами и армией Сирии

В провинции Алеппо курды атаковали позиции сирийской армии у Тишрин

Tекст: Дмитрий Зубарев

Курдские подразделения «Сирийских демократических сил» (СДС) в ночь на понедельник вступили в ожесточенные бои с сирийской армией у плотины Тишрин в провинции Алеппо, информирует РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Syria TV.

Военный источник в 72-й бригаде армии САР рассказал: «СДС атаковали позиции на направлении плотины Тишрин. Наши позиции подверглись атаке в районе плотины на высоте Сириятел».

Сирийской армии удалось вернуть контроль над двумя опорными пунктами, которые ранее были заняты курдами. Как уточняет источник телеканала, после ожесточенных столкновений в район были направлены крупные колонны армейских подкреплений.

Причины нового витка вооруженной эскалации между курдами и сирийской армией на данный момент не раскрываются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сирии усилились опасения по поводу возможного начала гражданской войны между протурецкими силами и курдами. Курды и новая власть Сирии пообещали сохранить единство страны. Курды также предложили создать демилитаризованную зону в городе Кобани на севере Сирии.