WP: Протурецкие силы и курды могут начать гражданскую войну в Сирии после падения Асада

Tекст: Вера Басилая

Американская газета сообщила, что конфликт между протурецкими силами и курдами в Сирии может перерасти в новую гражданскую войну после падения правительства Башара Асада. В материале издания говорится, что курды, поддерживаемые США, могут столкнуться с решительным противодействием новых сирийских властей в случае попытки объявить независимость. Это может затянуть Анкару в более глубокий конфликт в Сирии и поставить под угрозу развернутые на северо-востоке страны американские войска, передает ТАСС.

Издание отмечает, что сохраняются риски раскола в сирийской оппозиции, а также продолжения вмешательства Израиля, Турции и США. Протурецкие группы, вероятно, продолжат наступление, заставляя курдские силы отступать, что угрожает присутствию американских военных.

Курдские «Силы демократической Сирии» контролируют большую часть сирийских провинций Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасеке на востоке и северо-востоке Сирии. Эти силы получают поддержку от США, и американское командование с 2015 года создало в этом районе девять военных баз. Под контролем курдов находится 25% территории Сирии.

Ранее представитель СДС Абдельсалам Ахмад выразил опасения, что после прихода вооруженной оппозиции Сирия может столкнуться с внутренними конфликтами, аналогичными ливийскому сценарию.

Президент Турции Эрдоган заявил о намерении Турции принять «превентивные меры» против Рабочей партии Курдистана и ИГ (запрещена в России) в Сирии.

Напомним, под контролем курдов остаются районы северо-востока Сирии, они подняли флаги оппозиции над административными учреждениями в своих населенных пунктах.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие образования могут появиться на руинах Сирии.