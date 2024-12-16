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WP: Протурецкие силы и курды могут начать гражданскую войну в Сирии
WP: Протурецкие силы и курды могут начать гражданскую войну в Сирии после падения Асада
Сирийский конфликт может перерасти в гражданскую войну между протурецкими формированими и поддерживаемыми США курдами, что приведет к вмешательству Анкары и угрозе американским войскам, пишет газета The Washington Post (WP).
Американская газета сообщила, что конфликт между протурецкими силами и курдами в Сирии может перерасти в новую гражданскую войну после падения правительства Башара Асада. В материале издания говорится, что курды, поддерживаемые США, могут столкнуться с решительным противодействием новых сирийских властей в случае попытки объявить независимость. Это может затянуть Анкару в более глубокий конфликт в Сирии и поставить под угрозу развернутые на северо-востоке страны американские войска, передает ТАСС.
Издание отмечает, что сохраняются риски раскола в сирийской оппозиции, а также продолжения вмешательства Израиля, Турции и США. Протурецкие группы, вероятно, продолжат наступление, заставляя курдские силы отступать, что угрожает присутствию американских военных.
Курдские «Силы демократической Сирии» контролируют большую часть сирийских провинций Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасеке на востоке и северо-востоке Сирии. Эти силы получают поддержку от США, и американское командование с 2015 года создало в этом районе девять военных баз. Под контролем курдов находится 25% территории Сирии.
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