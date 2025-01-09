В начале 2025 года президент США Трамп попытается убедить Россию и Украину принять его «мирный план». Но из этого ничего не выйдет. С одной стороны, ЗЕ-команда и ее патроны в США и ЕС будут противодействовать мирным инициативам Белого дома, так как желают продолжения конфликта. С другой стороны, заморозка конфликта невыгодна России.9 комментариев
Курды и новая власть Сирии пообещали сохранить единство страны
Курдские СДС и новое сирийское правительство пообещали не допустить разделения Сирии
Курдские «Силы демократической Сирии» и временное сирийское правительство объединились против планов разделения Сирии, подчеркнув важность ее территориальной целостности и единства.
Командующий «Силы демократической Сирии» (СДС) Мазлум Абди заявил, что курдские силы и временное сирийское правительство не позволят разделить страну, передает ТАСС. Абди подчеркнул, что обе стороны разделяют позицию о важности единства и территориальной целостности Сирии, отвергая любые планы по ее разделению.
31 декабря 2024 года в Дамаске прошел первый раунд переговоров между представителями курдов и главой новой администрации Сирии Ахмедом аш-Шараа. Последний заявил о неотъемлемой роли курдов в сирийском обществе и намерении включить их силы в ряды минобороны переходного правительства.
Курдские силы контролируют четверть территории Сирии и сражаются с поддерживаемой Турцией Сирийской свободной армией в районах Манбидж и Айн-эль-Араб. 7 января министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о возможной военной операции против курдских формирований, если они не сложат оружие.
После масштабного наступления вооруженной оппозиции в конце ноября, Башар Асад покинул пост президента. Временный период правления продлится до марта 2025 года под руководством Мухаммеда аль-Башира, назначенного главой переходного правительства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, визит главы германского МИД Анналены Бербок в Дамаск закончился провалом, так как сирийская сторона не поддержала ее попытки дискредитировать Россию и обозначить преступления Башара Асада.
Сирийские власти отказались от рукопожатия с Бербок. Север Сирии стал местом для создания новой военной базы США, куда уже доставили строительные и военные материалы, а также боеприпасы. Анкара и Дамаск рассматривают возможность совместной военной операции в Сирии против курдских боевиков в случае их отказа сложить оружие.