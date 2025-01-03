США начали строительство новой военной базы на севере Сирии

США начали строительство военной базы на восточном берегу Евфрата в Айн-эль-Араб в Сирии

Tекст: Ольга Иванова

Американские вооруженные силы и западная коалиция разворачивают новую военную базу в Сирии на восточном берегу Евфрата, в районе города Айн-эль-Араб (Кобани), передает ТАСС.

Источники в курдской коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) сообщили об этом телеканалу Al Hadath. С конца декабря прошлого года в этот район через контрольно-пропускной пункт «Эль-Валид» на сирийско-иракской границе были доставлены около 300 грузовиков с различными строительными и военными материалами.

Среди грузов, доставленных на новосоздаваемую базу, значатся цементные блоки, электрогенераторы, топливные цистерны и боеприпасы. Эти материалы, по словам источников, необходимы для строительства и укрепления базы в стратегически важном районе на севере Сирии. Кроме того, в среду в район прибыла колонна из 50 грузовиков с дополнительным военным оборудованием, сборными постройками и бульдозерами, что свидетельствует о продолжающемся укреплении военной инфраструктуры США в этом регионе.

Создание новой базы может изменить военно-политическую обстановку в регионе, где интересы различных стран и группировок часто пересекаются. Этот шаг может вызвать обеспокоенность у Турции, которая неоднократно выражала недовольство присутствием американских сил в регионе и их поддержкой курдских формирований.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о намерении Турции принять «превентивные меры» против Рабочей партии Курдистана и ИГ (запрещенная в России террористическая организация) в Сирии.

Курды, под контролем которых находятся районы северо-востока Сирии, противостоят «Сирийской национальной армии», протурецкому формированию, которое вместе с «Хайят Тахрир аш-Шам*» (запрещена в России) свергло власть в Сирии.