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США начали строительство новой военной базы на севере Сирии
США начали строительство военной базы на восточном берегу Евфрата в Айн-эль-Араб в Сирии
Север Сирии стал местом для создания новой военной базы США, куда уже доставлены строительные и военные материалы, а также боеприпасы.
Американские вооруженные силы и западная коалиция разворачивают новую военную базу в Сирии на восточном берегу Евфрата, в районе города Айн-эль-Араб (Кобани), передает ТАСС.
Источники в курдской коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) сообщили об этом телеканалу Al Hadath. С конца декабря прошлого года в этот район через контрольно-пропускной пункт «Эль-Валид» на сирийско-иракской границе были доставлены около 300 грузовиков с различными строительными и военными материалами.
Среди грузов, доставленных на новосоздаваемую базу, значатся цементные блоки, электрогенераторы, топливные цистерны и боеприпасы. Эти материалы, по словам источников, необходимы для строительства и укрепления базы в стратегически важном районе на севере Сирии. Кроме того, в среду в район прибыла колонна из 50 грузовиков с дополнительным военным оборудованием, сборными постройками и бульдозерами, что свидетельствует о продолжающемся укреплении военной инфраструктуры США в этом регионе.
Создание новой базы может изменить военно-политическую обстановку в регионе, где интересы различных стран и группировок часто пересекаются. Этот шаг может вызвать обеспокоенность у Турции, которая неоднократно выражала недовольство присутствием американских сил в регионе и их поддержкой курдских формирований.
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о намерении Турции принять «превентивные меры» против Рабочей партии Курдистана и ИГ (запрещенная в России террористическая организация) в Сирии.
Курды, под контролем которых находятся районы северо-востока Сирии, противостоят «Сирийской национальной армии», протурецкому формированию, которое вместе с «Хайят Тахрир аш-Шам*» (запрещена в России) свергло власть в Сирии.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ