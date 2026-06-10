Американские инвесторы прекрасно знали, что с правящими кругами Албании несложно договориться. Так и произошло. Но в дело вмешался народ, протестуя против коррупции собственной власти и наглости американского бизнеса.0 комментариев
Блок «Сильная Армения» потребовал отменить итоги выборов на участке в Арташате
Глава армянского Центризбиркома Ваагн Овакимян сообщил о поступлении жалобы касательно нарушений на выборах 7 июня.
«Есть одно обращение. Блок «Сильная Армения» потребовал признать недействительными итоги на участке 12/13. Это тот участок, где примерно в 18.00 выяснилось, что нет бюллетеня одной из политических сил», – цитирует Овакимяна РИА «Новости».
Он добавил, что нехватка бланков партии «Национально-демократический полюс» под № 8 обнаружилась по требованию избирателя. Всего участникам парламентских выборов выдавали 18 бюллетеней по количеству заявленных политических сил. Граждане голосовали путем помещения конверта с выбранным бланком в урну.
Ранее представители нескольких политических объединений Армении потребовали пересчитать бюллетени на 555 избирательных участках.
Антикоррупционный комитет страны завел 115 уголовных дел о связанных с выборами преступлениях.
Лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян назвал прошедшее голосование недемократическим.