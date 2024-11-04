Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.4 комментария
Адвокат: Бросившую дочь в аэропорту Антальи россиянку будут судить в Турции
Адвокат сообщила, что россиянку и ее мать будут судить в Турции за оставление младенца в аэропорту Антальи
Россиянка Екатерина Бурназкина и ее мать предстанут перед турецким судом за оставление новорожденной девочки в аэропорту Антальи, экстрадиция в Россию пока не рассматривается, сообщила турецкий адвокат Айшегюль Кюбра Полат.
Адвокат заявила, что суд в Турции пройдет в соответствии с местным законодательством. По ее словам, первое судебное заседание ожидается в декабре. Защита Бурназкиной будет строиться на аргументации, что умысла на убийство не было. Полат отметила, что на данном этапе преждевременно говорить о возможном сроке наказания, но ряд факторов может смягчить вердикт суда, передает РИА «Новости».
Детский омбудсмен Мария Львова-Белова ранее заявила, что аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка будет рассматривать возможность передачи девочки, оставленной в аэропорту, в кровную семью.
Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила о достаточном числе кандидатов в опекуны для ребенка, оставленного в аэропорту Антальи. Как писала газета ВЗГЛЯД, россиянка, которая оставила новорожденного в аэропорту Антальи, заявила, что не знала о своей беременности, турецкие власти возбудили уголовное дело против нее.