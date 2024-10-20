Кузнецова сообщила о большом числе желающих удочерить ребенка, оставленного в аэропорту Антальи

Tекст: Ольга Иванова

По ее словам, уже выявлены кандидаты в опекуны для этого ребенка, передает РИА «Новости».

Кузнецова подчеркнула, что, согласно установленным стандартам, приоритет в вопросах опеки всегда отдается родственникам ребенка. «Желающих взять ребенка в семью оказалось достаточно, уже есть кандидаты в опекуны, но, конечно же, приоритет всегда отдается родственникам», – добавила она, комментируя ситуацию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, россиянка, которая оставила новорожденного в аэропорту Антальи, заявила, что не знала о своей беременности, турецкие власти возбудили уголовное дело против нее.

